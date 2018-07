Rubens Askenar será el compositor de una obra para la Sinfónica de Tenerife

La Fundación Sociedad General de Autores de España (SGAE) ha seleccionado al compositor tinerfeño Rubens Askenar para crear una obra a propuesta de la Sinfónica de Tenerife, ha informado este viernes la orquesta tinerfeña.



Rubens Askenar recibirá una ayuda para crear la obra, que es un encargo dentro del Programa de Incentivos a la Creación fruto del acuerdo con la Asociación Española de Orquestas Sinfónicas (AEOS) para estimular la composición y contribuir a su programación por parte de las formaciones españolas.



El compositor ha agradecido el apoyo e interés de la Orquesta Sinfónica de Tenerife por su trabajo al ponerle al frente de su propuesta para los incentivos a la creación de obra sinfónica otorgados por la SGAE.



Desde su estudio en Londres "cuenta" las horas para empezar a materializar, lo que espera que sea el primero de muchos proyectos con la Orquesta Sinfónica de Tenerife.



Natural de Los Realejos, Rubens Askenar nació en 1982 y comenzó sus estudios musicales especializándose en guitarra clásica, para más tarde cursar estudios superiores de composición en el Conservatorio Superior de Música de Canarias, donde finalizó con matrícula de honor.



Paralelamente ha estado becado como estudiante en el Conservatorio Superior de Música de Santa Cecilia de Roma donde estudia y realiza clases magistrales con Francesco Carotenuto, Francesco Telli, Antonia Modaferi y Salvatore Sciarrino. Seguidamente realiza un posgrado en composición en el CSMA (Zaragoza), estudiando con José María Sánchez Verdú.



En 2013 finalizó con honores el programa de estudios Mmus in Composition en la Royal Academy of Music de Londres, estudiando con Simon Bainbridge y recibiendo master clases y consejos de compositores como Sir Peter Maxwell Davies, Sir Harrison Birtwistle, Oliver Knussen, entre otros.



Ha conseguido premios como el Howard Hartog Scholarship, el Mosco Carner Award, el G V Turner-Cooke Composition Award, el Pullen Memorial Prize, el Priaulx Ranier Composition Prize.



Además, ha recibido premios internacionales como en el MATA festival de New York, premio de composición en el Festival Internacional de Invierno de Brasil, 2º premio en el concurso internacional Frederic Mompou, selección en los premios Injuve 2012, etc.



La composición de Rubens Askenar abarca todo tipo de géneros y formas, desde composiciones solistas y obras de cámara a formas experimentales de ópera postdramática y piezas sinfónicas.



Muchas de sus obras han sido interpretadas por grupos y solistas de primer nivel internacional, tales como BBC Singers, St Louis Choir, Ensemble Taller Sonoro, Chroma Ensemble, Quantum Ensemble, RAM Symphony Orchestra, entre otros, en países como España, Italia, Finlandia, Noruega, Turquía, Inglaterra, Brasil y EE. UU.