Pedro Martín (PSOE): “Coalición Canaria lleva demasiados años gobernando y los grandes problemas de Tenerife se han incrementado"

Pedro Martín, secretario general del PSOE en Tenerife y alcalde de Guía de Isora, se ha decidido a hablar largo y tendido en una entrevista. La charla se produce en Santa Cruz, en la sede local de su partido, el martes de esta misma semana.

En la cita periodística se abordan ampliamente cuestiones que preocupan en el ámbito insular y en ella además el líder de los socialistas tinerfeños entona su mea culpa: “Los políticos hemos contribuido a dañar la imagen de la política, no sólo cometiendo errores, sino también aprovechando los errores para desprestigiarnos unos a otros”.

¿Cómo ve las próximas elecciones locales en plazas hoy fuertes para el socialismo como Adeje, Arona o Guía de Isora, donde usted es alcalde, y la pérdida del gobierno, por una moción de censura en este mandato, en Granadilla?

Creo que los socialistas tinerfeños, en general, pero especialmente en el sur de Tenerife, hemos ganado un crédito importante y los ciudadanos nos han ido apoyando reiteradamente. Pensemos que la mayoría de los municipios del sur están gobernados o cogobernados por el Partido Socialista. Salvo algunas excepciones, como es el caso de Granadilla, en el que ganamos y sin embargo se incumplió el pacto de gobierno y luego se nos hizo una moción de censura [el actual alcalde es de Coalición Canaria], creo que estos hechos dan buena cuenta de las expectativas que tenemos de cara a las próximas elecciones.

En los municipios del sur en que gobernamos los socialistas, somos capaces de pasar una línea y comprobar que en el haber hay muchísimo en cuanto a inversiones en servicios sociales, en instalaciones culturales o en mejora de infraestructuras. Son municipios que evolucionan y que prestan, a menudo, muchos más servicios de los que por habitantes podrían corresponderles. En esto tenemos mucho que ver los socialistas.

¿Se ve como cabeza de lista de su partido a la presidencia del Cabildo de Tenerife? ¿Es esto posible? ¿De qué va a depender?

Para mí el candidato, ahora mismo, es Aurelio Abreu. Venimos de un proceso permanente de primarias, con la muy reciente renovación de todas las ejecutivas locales en las 31 agrupaciones de Tenerife, y ahora mi preocupación está más en vertebrar un proyecto en la isla, en tener un discurso respecto a las energías, a la sanidad o al problema de carreteras, que en seguir de manera permanente hablando de listas y de candidatos.

Se sabe que el PSOE apunta a su persona como el principal valor para ganar a Carlos Alonso, pero usted parece que se lo piensa. Si no es usted, ¿cuál es la apuesta? ¿Quizá José Antonio Valbuena, joven y una de las personas que lo ha apoyado en las primarias insulares y también con experiencia en el Cabildo?

Insisto en que mi papel como secretario general insular es más el de dar una respuesta a los ciudadanos que están desencantados con Coalición Canaria (CC). Llevan demasiados años gobernando y los grandes problemas de Tenerife se han incrementado (el de movilidad es el más evidente, porque después de tantos años sigue siendo un problema cada vez más grave). En cuanto a la sanidad, CC nos prometió que el consejero lo resolvía con 16 millones de euros y siguen, a día de hoy, las listas de espera y los hospitales del Norte y el Sur sin completarse.

Por lo tanto, lo que espero es que los socialistas podamos tener la oportunidad de ofrecer la alternativa que están esperando los ciudadanos de esta isla, después de estar tantos años gobernados por el mismo partido político y ver no solo que las cosas no cambian, sino que en muchos asuntos han ido a peor.

¿Qué es lo que menos le ha gustado del papel de su partido en el Cabildo?

A nosotros nos ha afectado mucho el estar demasiado tiempo sin una dirección insular y sin una dirección regional. Por lo tanto, el principal trabajo en estos pocos meses que llevamos organizando el partido ha sido el de la creación de las comisiones de empleo, sanidad, infraestructuras..., con la intención de trasladar a los ciudadanos que tenemos respuestas y propuestas a tantísimos problemas como los que estamos padeciendo.

Ya he mencionado el de las carreteras, en el que CC ha demostrado su fracaso en este ámbito en Tenerife. Tenemos asignaturas pendientes como los hospitales, algo en lo que nunca creyó CC, pero tuvieron que acometerlo por la presión social e incluso la de los propios alcaldes, incluidos los de su propio partido. Y tenemos más asuntos que tienen que ver con la Ley de Dependencia, que debemos impulsarla. Es muy importante apoyar a los mayores. También ha habido una carencia en este asunto, y ello nos ha llevado, como es el caso de mi municipio, a tener que invertir nosotros en residencias de mayores cuando esa no es nuestra competencia.

También existen asignaturas pendientes que tienen que ver con los menores, como el problema de las escuelas infantiles, que no es una competencia municipal pero que, si los ayuntamientos no la asumimos, no hay nadie que dé respuesta a este problema. Cada vez hay una mayor demanda de conciliación entre la vida laboral y la vida familiar, y para ello hay que dar una atención temprana a los niños; sin embargo, también ahí tenemos una insuficiencia.

En este y otros asuntos, entre los que podríamos incluir el de las energías en Canarias, estoy empeñado que tengamos respuesta los socialistas. En algunos casos, incluso que podamos dar ejemplo a los ayuntamientos en los que gobernamos para demostrar a los ciudadanos cómo resolvemos los problemas los socialistas y cómo podríamos trasladar esas soluciones al resto de la isla.

Pedro Martín posa en un banco de una céntrica calle de Santa Cruz de Tenerife ÁLEX ROSA

¿Qué análisis hace de lo ocurrido en este mandato en La Laguna y qué opina del papel del PSOE dando cobertura a CC? ¿Debe dimitir el alcalde por su imputación en el caso Grúas? Por cierto, ¿cuál cree que es el futuro de su formación política en plaza tan importante, controlada por afines a Ángel Víctor Torres, secretario regional?

Creo que aún se tienen que dar explicaciones sobre el caso Grúas. El asunto tiene muchas aristas y algunas muy preocupantes. No obstante, no pienso que deba hacerse una moción de censura apoyándonos en esos supuestos delitos. El cambio debe venir por criterios ideológicos y programáticos. Yo he apoyado una moción de censura en La Laguna porque podíamos tener un gobierno progresista.

Respeto a la presunción de inocencia, y a diferencia de CC, que eliminó al legítimo alcalde socialista de Granadilla apoyándose en una imputación, yo no quiero utilizar el mismo recurso para descalificar a un alcalde.

¿Cuál es la postura de su partido respecto a las energías renovables?

Dentro del partido hay un debate abierto sobre las alternativas energéticas, pero hemos llegado a una solución de cierto consenso, entendiendo que el principal problema no es otro que reducir el consumo de gasoil y fuel-oil en Canarias. Los ciclos combinados que funcionan en Tenerife estaban hechos para gas y gasoil, y hoy simplemente se abastecen de gasoil, pero eso no sólo contamina más, sino que además encarece la factura energética. Los socialistas hemos sido el único partido que en España ha puesto en marcha leyes que favorecen las energías renovables y que apuestan decididamente por ese camino.

¿Pasar directamente a renovables no es posible?

Creo que debemos marcarnos como objetivo alcanzar el 100% de renovables y, si esto es un proceso de años, habrá que buscar la manera de reducir nuestra dependencia del gasoil, un proceso en el que estamos caminando. Hemos aprobado recientemente un acuerdo para plantear el no al gas ciudad [aire propanado] en los municipios, pero parece que hay un número importante de personas a las que les puede interesar esa energía como solución intermedia y alternativa mientras apremiamos la instalación de energías renovables.

La realidad de la ineficacia en la gestión de sucesivos gobiernos en Canarias, unido a los impedimentos impuestos por el Partido Popular, nos lleva a una realidad que es incuestionable: Canarias cerró el 2017 con tan sólo el 8% del presupuesto dedicado a energías renovables. Dicho de otra manera, la energía que se ha consumido en Canarias sigue procediendo, en más del 90% del gasoil. No podemos continuar así.

¿Qué pasa con el proyecto del puerto de Fonsalía, en su municipio?

Ahora mismo, nuestra postura es de asombro, porque es inconcebible pensar que un puerto que llevamos tramitando durante 23 años, que se ha declarado de interés general y que el propio Gobierno de Canarias quiso que no fuese un puerto del Estado, sino controlado por el Gobierno autonómico, incomprensiblemente hace tan sólo unos días se haya quedado paralizado. Es incomprensible que a la presentación de una propuesta del Partido Socialista en el Senado para que el Gobierno de España cediera los terrenos de la zona litoral y la lámina de agua para desatascar el proyecto de Fonsalía, CC ni apareciera en la votación y el Partido Popular votara en contra. Nos hemos quedado solos, para nuestra sorpresa, apoyando algo que consideramos tan necesario para la provincia de Santa Cruz de Tenerife, porque no se trata de un puerto para Guía de Isora, sino que es un puerto para Tenerife y para la provincia, y me parece inconcebible que a estas alturas nos hayamos encontrado con esta situación.

Lo asombroso es que el Gobierno de España además se descuelgue diciendo que el problema del puerto de Los Cristianos es que necesita que se pongan de acuerdo el Ayuntamiento de Arona y el Gobierno de Canarias para construir otra carretera y llegar mejor al puerto. Parece que éste es el único problema. Creo que hay muchos más problemas y que ese no es el futuro. Ya en el año 1995 había un estudio hecho que planteaba que el puerto de Guía de Isora suponía, en aquel momento, un ahorro de más de 1.000 millones de pesetas sobre cualquier otra alternativa.

Después de tantísimo tiempo, es desolador encontrar la falta de interés por parte del resto de los partidos políticos respecto a una infraestructura vital para la provincia.

¿Qué le parece el cierre nocturno del aeropuerto del sur?

Me parece lamentable que el Gobierno de Canarias no se implique en este asunto, y que el Cabildo dude después de haber aprobado una moción, a iniciativa del Partido Socialista, para que Tenerife no se quedara incomunicada durante las noches, lo que suponía abrir el aeropuerto de Los Rodeos durante tres meses, mientras se realizaban las obras pertinentes en el aeropuerto del sur.

Era sólo eso. No se planteaba ni aumentar el número de vuelos ni ninguna otra cosa. Es lamentable que parezca que no esté pasando nada y que, si un vuelo viene con retraso, los viajeros tengan que ir a Gran Canaria o a Fuerteventura como alternativa. Es muy triste que los que tendrían que estar defendiendo la conectividad con nuestra isla no se hayan tomado la más mínima molestia en conseguir que hubiese al menos un aeropuerto abierto durante la noche mientras duraran las obras del Reina Sofía.

Vamos con las loterías. ¿Usted al Cabildo y en Guía de Isora, y Valbuena de segundo al Cabildo? Patricia Hernández pelea en las primarias con Ángel Víctor Torres y va al Ayuntamiento de Santa Cruz. ¿Qué le parece?

Bueno, supongo que forma parte de las conjeturas que estamos viviendo estos días, pero yo estoy intentando transmitir en el partido una visión de enfoque. Estamos agotados de primarias, apenas acabamos de salir de unas votaciones en todas las agrupaciones locales para la nueva secretaría general, para la nueva directiva, y de verdad, intento centrarme más en tener discurso y en tener propuestas y estudios a los que podamos agarrarnos para formar criterio. Estoy más en esto que en el debate permanente de candidatos, que es verdaderamente agotador.

El partido cuenta con la presencia, como ocurre en otras fuerzas, de militantes que llevan hasta 30 años en la política y en cargos públicos. Usted también lleva su tiempo... ¿Qué hay de aquello de dar paso a las nuevas generaciones? ¿Qué se hace hoy en día para abrirles la puerta?

Creo que siempre es necesaria la renovación generacional, sin duda. Pero yo prefiero hablar de cualidades más que de edades. Prefiero hablar de formación y capacidad antes de hablar del factor de la juventud en sí mismo. Por lo tanto, creo que la apertura del partido tiene que ser una apertura que no sea sólo para los jóvenes, que también, sino una invitación a personas que puedan aportar valor al partido: profesionales preparados que puedan sumar y que, sin embargo, no les resulta atractiva la política. Hay un desencanto general respecto a la política y un desprestigio general que tampoco facilita la incorporación.

¿No cree que ese desencanto hacia la política se lo han ganado a pulso?

Los políticos hemos contribuido a dañar la imagen de la política, no sólo cometiendo errores, sino también aprovechando los errores para desprestigiarnos unos a otros. En segundo lugar, esto es una realidad que requiere un análisis muchísimo más profundo porque somos un reflejo de la sociedad y el problema es que, si no potenciamos el valor de la política, si no valoramos la gestión política, va a haber cada vez un mayor empobrecimiento personal y profesional de los que estamos en esto, y ello no es bueno para la sociedad. Tenemos ante nosotros el reto de dignificar nuestra profesión porque, si seguimos haciendo de la política algo detestable, lo vamos a sufrir en las próximas generaciones.