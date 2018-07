El presidente del PP canario muestra su apoyo a Saénz de Santamaría por representar "lo mejor del Gobierno y del partido"

La candidata a la presidencia del Partido Popular, Soraya Sáenz de Santamaría, ha afirmado este jueves que quiere mantener una reunión con Pablo Casado para hablar "largo y tendido" sobre la petición que, ha dicho, le hacen los compromisarios para que al Congreso se presente una sola lista de integración.



Sáenz de Santamaría, que se reunió con afiliados y compromisarios de Tenerife, ha manifestado que ha hablado por teléfono en bastantes ocasiones con el otro candidato a presidir el PP pero le gustaría cerrar una reunión en la que se haga un diagnóstico de la situación y se analice si es posible alcanzar ese consenso.



También ha señalado que ha hablado con la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y aunque no quiso revelar el contenido de la conversación, sí ha apuntado que está satisfecha del resultado de la misma y del tono en el que se desarrolló.



Ha afirmado que está agradecida al apoyo que le están dando los compromisarios, quienes además de darle ese apoyo le piden que trabaje por la unidad y que se pueda llegar al Congreso con una lista única "y votemos todos al PP unido"



"No me voy a cansar de pedirlo hasta el final. Tengo fama de negociar hasta el último momento y voy a intentarlo" ha aseverado Sáenz de Santamaría.



En su opinión, una vez que los militantes le han dado su apoyo mayoritario el pasado 5 de julio es el momento de integrar "y a mí me gustaría que el 21 de julio el PP fuera un partido que saliera muy unido, fortalecido y dispuesto a comerse el mundo en las próximas elecciones autonómicas y municipales".



El presidente del PP de Canarias, Asier Antona, ha expresado su apoyo a la candidatura de Sáenz de Santamaría porque, ha dicho, "Soraya representa lo mejor del Gobierno y lo mejor del partido. Es la agenda canaria y los mejores presupuestos de la historia para el Archipiélago".



Para Antona, su partido saldrá de este proceso más fuerte en la medida en que "vayamos unidos, de la mano" y ha compartido con la candidata a presidenta del PP que la unidad es "fundamental".



La candidatura de Sáenz de Santamaría fue la más respaldada en Canarias en la primera vuelta de las elecciones para elegir al presidente del PP.