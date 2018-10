Agenda para moverse en la capital tinerfeña el fin de semana

VIERNES 5 DE OCTUBRE

Feboda 2018

Vuelve al Recinto Ferial de Tenerife la XIV edición de Feboda. Durante tres días los visitantes podrán ver toda la oferta existente en la isla sobre bodas y celebraciones en general. Feboda se ha consolidado como un evento anual debido a la gran importancia que tiene este sector. Las parejas que se van a casar en el 2019 visitarán, sin lugar a dudas, estas instalaciones para ir preparando los detalles de un día tan especial, así como aquellas personas que, en fechas venideras, estén pensando en realizar alguna celebración especial. Dado el éxito y la alta calidad en la presentación de los stands de los años anteriores, se mantiene el premio al mejor de la feria. De esta manera se pretende que, año tras año, la calidad de los montajes se mantenga. Como es habitual, contará con concursos y actividades paralelas.

Lugar: Recinto Ferial de Tenerife

Horario: 10.30-20.30

Precio: cuatro euros; bono tres días, ocho

XI Internacional Birdshow Isla de Tenerife

El concurso, avalado por la Confederación Ornitológica Mundial (COM), está organizado por el Cabildo, el Recinto Ferial y la Asociación de Canaricultores Pinzón del Teide. Reúne a más de 2.750 ejemplares de canarios de postura, color, híbridos, fauna europea, exóticos y psitácidos. Este concurso es la cita más relevante de ornitología deportiva en el archipiélago y presenta especies procedentes de todos los puntos de España.

Lugar: Recinto Ferial de Tenerife

Horario: 10.30-20.30

Precio: entrada gratuita

Canarias Shopping Cool

Canarias Shopping Cool (CSC) 2018 cuenta con un amplio programa de actividades que convertirá la Zona Comercial Abierta de Santa Cruz de Tenerife en el lugar perfecto para compaginar el ocio y el tiempo libre con las compras de la nueva temporada. El objetivo primordial de la CSC es contribuir en la mejora de la actividad comercial, pero incluye una vertiente formativa para los empresarios y trabajadores del sector del comercio de toda Canarias. En la plaza del Príncipe se montará la pasarela de Ceremonia y Fiesta (20.30), lugar que contará también, desde las 18.00, con una exhibición de peluquería y maquillaje. Y en la calle del Castillo, a la misma hora, Body Paint. En cuanto a las actuaciones musicales: Dúo Tagoror de Folelé (18.00), en calle San José (cambullón); grupo La Mecánica (18.30), plaza El Chicharro; Coro Gospels M. Lou (19.30), calle del Castillo (Perfumería Dalia), y Escuela de Calor (22.00), en la plaza del Príncipe.

Lugar: Zonas de Gran Afluencia Turística

Horario: 18.00-22.00

Precio: acceso gratuito

IV Ruta del Montadito El Sobradillo-La Gallega

Vuelve la Ruta del Montadito La Gallega y El Sobradillo en su cuarta edición. Desde el 1 hasta el 7 de octubre se podrá degustar las diferentes especialidades de cada local al precio de 1,50 euros por montadito más caña. Una iniciativa de dinamización de la hostelería de ambas zonas, organizada por Alagapyme (Asociación de La Gallega de Pequeñas y Medianas Empresas) y con la colaboración de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife.

Lugar: La Gallega y El Sobradillo

Horario: apertura de locales de restauración

Precio: 1,50 euros (montadito+caña)

Garabatos-K: ‘Títeres Fabulosos’

Garabatos-K recrea con sus títeres las fábulas universales para promover valores y buenos hábitos entre la infancia. Leones, gatos, ratas y ratoncitos son algunos de los animales que bailarán, cantarán y jugarán para contar historias ancestrales que divierten y dejan una enseñanza en el miniespectador. En este caso, se trata de las fábulas de La ratita presumida y La asamblea de ratones, poniendo la guinda al espectáculo con la historia de un par de ratoncitos que se aman y que deben enfrentarse a grandes pruebas para ser felices. Espectáculo dirigido por Elisa González.

Lugar: Parque Bulevar

Horario: 18.00

Precio: libre acceso

‘Cuentos con ritmo y sabor’

Musitando cuentos es una actividad programada para niñas/os a partir de 6 años (público familiar). En las voces de Samanta Moreno y Rocío Afonso. No necesita inscripción.

Lugar: Biblioteca Pública de Santa Cruz (Casa de la Cultura)

Horario: 18.00

Precio: entrada gratuita

Descubre la cultura de Tailandia: Muaythai

Conocido tradicionalmente como el arte de las ocho extremidades, es un arte marcial y deporte de contacto que se desarrolla de pie por medio de golpes con técnicas combinadas de piernas, brazos, pies, rodillas y codos. El taller estará dividido en cuatro bloques: definición de Muaythai y sus antecedentes históricos; importancia del Muaythai dentro de la vida tailandesa y su contribución cultural; introducción del Muaythai como actividad deportiva; aspectos teóricos relacionados con la práctica deportiva (calentamiento, técnica, aprendizaje, beneficios...), y clase práctica. Para un público a partir de 15 años.

Lugar: Espacio Cultural CajaCanarias

Horario: 18.00

Precio: cinco euros

Cine: ‘Rodin’

TEA proyecta esta película de Jacques Doillon que se podrá ver en versión original en francés con subtítulos en español. Vincent Lindon, Izia Higelin y Séverine Caneele son algunos de los actores que intervienen en este filme. No recomendada a menores de 12 años. Auguste Rodin (1840-1917), a sus 42 años, conoce a Camille Claudel, una mujer joven desesperada por convertirse en su ayudante. Él rápidamente se da cuenta de su potencial y la trata como una igual en términos creativos. Después de más de una década de trabajo y de relación apasionada, Camille se separa de él, una separación de la que nunca se recuperará y de la que Rodin saldrá profundamente herido. La película también muestra algunos de sus romances con asistentes y modelos, así como su larga relación con Rose Beuret.

Lugar: TEA

Horario: 19.00 y 21.30

Precio: general, cuatro euros; Amigos de TEA, tres

‘La grande’ de Schubert

Shostakovich pudo sacar su exigente concierto del cajón después de la muerte de Stalin, pues no seguía los criterios de “sencillez” y “proximidad al pueblo” que requería la censura. A esta obra crítica y trepidante le sigue el trabajo más ambicioso de Schubert, que quiso medirse con la Novena de Beethoven. Intérpretes: Antonio Méndez (director) y Alina Pogostkina (violín). Repertorio: D. Shostakovich: Concierto para violín nº 1 en La Menor op. 77. F. Schubert: Sinfonía nº 8 en Do Mayor (grande).

Lugar: Auditorio de Tenerife Adán Martín

Horario: 19.30

Precio: desde 15 euros

Fiestas patronales en el barrio de La Salud

Fiestas patronales de este barrio capitalino en honor a San Gerardo, organizadas por la asociación de vecinos San Gerardo, con la colaboración de la oficina del Distrito. Tiene en su agenda la celebración de la gala de la elección de las reinas infantil y juvenil.

Lugar: barrio de La Salud (antiguo mercado)

Horario: desde las 20.00

Precio: libre acceso

‘Octubre Musical’: Concierto de ópera y zarzuela

Estefanía Perdomo (soprano) y Nauzet Mederos (piano) darán un concierto de ópera y zarzuela en el Teatro Social del Círculo de Amistad XII de Enero.

Lugar: Círculo de Amistad XII de Enero

Horario: 20.30

Precio: entrada libre hasta completar aforo

Festival de Tenerife: ‘El sermón del bufón’

Se trata del relato directo y real de un artista expresando sus pensamientos y experiencias y representando situaciones auténticas de su propia vida. Sin perder nunca el sentido del humor, Albert Boadella desdobla su personalidad entre el niño y el viejo artista, entre el indómito y el cívico, entre el histriónico y el reflexivo. Interpretándose a sí mismo, realiza un repaso mordaz al oficio de comediante y dedica una mirada irónica a su agitada vida con Els Joglars de fondo. Las proyecciones de los fragmentos más relevantes de sus obras se entremezclan con osadas reflexiones sobre la belleza y la transgresión, los tabús de la modernidad, el estímulo que ejercen los enemigos o la realidad como supremo objetivo del arte.

Lugar: Teatro Guimerá

Horario: 20.30

Precio: desde 22 euros

Teatro: ‘Gesto’, de David Franch Farré

Para la apertura de la programación del mes de octubre en el Teatro Victoria se contará con Gesto, un trabajo teatral que cuenta con la dirección de David Franch Farré (Cataluña). Sinopsis: “En esta pieza iniciaremos la búsqueda de un gesto. Un gesto que puede ser un movimiento, una palabra o frase, un eslogan que nos aporte algo nuevo o diferente. Es la búsqueda a través del movimiento, la palabra, el silencio, la mirada… Un gesto como el puño en alto, la mano extendida, la V de victoria. Un gesto que se convierta en un símbolo. Puede ser un gesto de rabia, de dolor, de esperanza, de cansancio… puede ser la mezcla de todos ellos”, explica David Franch. Equipo de trabajo en escena Raúl Marcos Jiménez, Rakel Ezpeleta, Alejandra Sol Mandli y Victoria Trillo. Vídeo realizado por Miguel Gabaldón. Música de Victoria Trillo. Dirección y creación de David Franch.

Lugar: Teatro Victoria

Horario: 20.30

Precio: general, ocho euros; alumnado de artes escénicas, cinco. Reservas en 922 290 578 o info@elteatrovictoria.com

Monólogo: Óscar Palazón

Vuelve al Regia Comedy el monologuista Óscar Palazón.

Lugar: Regia Comedy

Horario: 21.30

Precio: entrada gratuita a taquilla inversa

‘Jam session’ presentación del X Canarias Jazz Showroom

Se trata de la jam session presentación de la décima muestra de Canarias Jazz Showroom. Estarán Kike Perdomo (saxo), Idafe Pérez (trompeta), José Carlos Machado (contrabajo) y Ramón Díaz (batería).

Lugar: Café Teatro Rayuela

Horario: 22.00

Precio: cinco euros

Música: Reflotation

Bajo este nombre se agrupa un colectivo de artistas que promueven la música electrónica en su estado puro y como exploración de ritmos, grooves y sonidos presentes para el futuro. Con una trayectoria de varios años, es responsable de haber reunido a un grupo de artistas internacionales y locales representando a Canarias en el Festival Freerotation (Reino Unido). El invitado en esta ocasión es David Ramos.

Lugar: Equipo PARA

Horario: 22.00

Precio: cinco euros; socios, gratis

SÁBADO 6 DE OCTUBRE

CrossFast Cívico-Militar

CrossFast es una prueba cívico-militar donde el esfuerzo y la superación, junto al trabajo en equipo y el liderazgo, son las claves del éxito. El CrossFast nace como una iniciativa del Mando de Canarias para que la isla de Tenerife tuviese una prueba propia en la que la población civil compartiera la pasión por el deporte y la dureza de la vida de la milicia.

Lugar: explanada de la dársena de Los Llanos

Horario: 8.30 y 16.30

Precio: desde 10 euros

‘Performance’: ‘Gorda’

TEA ha organizado una performance participativa que se realizará a modo de caminata por la playa de Las Teresitas. Gorda es el título de esta actividad que llevará a cabo el artista Antonio Torres (Tenerife, 1989). Está vinculada a la exposición Tensar la carne, muestra que actualmente puede visitarse en el espacio Área 60 de ese centro de arte contemporáneo del Cabildo.

Lugar: playa de Las Teresitas

Horario: a partir de las 10.00

Precio: gratuito, previa inscripción enviando un correo a tea@tenerife.es

Feboda 2018

Vuelve al Recinto Ferial de Tenerife la XIV edición de Feboda. Durante tres días los visitantes podrán ver toda la oferta existente en la isla sobre bodas y celebraciones en general. Feboda se ha consolidado como un evento anual debido a la gran importancia que tiene este sector. Las parejas que se van a casar en el 2019 visitarán, sin lugar a dudas, estas instalaciones para ir preparando los detalles de un día tan especial, así como aquellas personas que, en fechas venideras, estén pensando en realizar alguna celebración especial. Dado el éxito y la alta calidad en la presentación de los stands de los años anteriores, se mantiene el premio al mejor de la feria. De esta manera se pretende que, año tras año, la calidad de los montajes se mantenga. Como es habitual, contará con concursos y actividades paralelas.

Lugar: Recinto Ferial de Tenerife

Horario: 10.30-20.30

Precio: cuatro euros; bono tres días, ocho

XI Internacional Birdshow Isla de Tenerife

El concurso, avalado por la Confederación Ornitológica Mundial (COM), está organizado por el Cabildo, el Recinto Ferial y la Asociación de Canaricultores Pinzón del Teide. Reúne a más de 2.750 ejemplares de canarios de postura, color, híbridos, fauna europea, exóticos y psitácidos. Este concurso es la cita más relevante de ornitología deportiva en el archipiélago y presenta especies procedentes de todos los puntos de España.

Lugar: Recinto Ferial de Tenerife

Horario: 10.30-20.30

Precio: entrada gratuita

Fiestas patronales en El Rosarito

Festejos patronales de este barrio capitalino en honor de la virgen del Rosario, organizados por la asociación de vecinos Acorán, con la participación de la oficina del Distrito Suroeste. Tiene para este sábado, desde las 11.00, los juegos infantiles tradicionales en la plaza de El Rosarito, y a partir de las 17.00, una actividad infantil organizada por el Distrito Suroeste.

Lugar: plaza de El Rosarito

Horario: desde las 11.00

Precio: libre acceso

‘Shopping Day’ en El Sobradillo y La Gallega

Para pasar el día de compras con talleres infantiles, castillos hinchables y actividades itinerantes para toda la familia. Inscripción e información 922 290 004 o 659 221 043; en info@alagapyme.com o en www.sociedad-desarrollo.com .

Lugar: avenida de Los Majuelos (El Sobradillo y La Gallega)

Horario: 11.00-18.00

Precio: acceso gratuito

Equinoccio 2018

Con diversas actividades medioambientales, acuáticas y artísticas y muchas otras sorpresas. Tiene como objetivo fundamental el fortalecimiento de la conciencia medioambiental de la ciudadanía y la promoción del litoral de este núcleo capitalino, contando, además, con la colaboración del área de Sostenibilidad y Voluntariado del Cabildo de Tenerife, así como de numerosas entidades medioambientales y culturales.

Lugar: zona marítima de Añaza

Horario: 12.00-16.00

Precio: acceso gratuito

Canarias Shopping Cool

Este sábado será el acto de clausura del Canarias Shopping Cool (CSC) 2018, que ha contado con un amplio programa de actividades que han convertido la Zona Comercial Abierta de Santa Cruz de Tenerife en el lugar perfecto para compaginar el ocio y el tiempo libre con las compras de la nueva temporada. El objetivo primordial de la CSC es contribuir en la mejora de la actividad comercial, aunque también ha incluido una vertiente formativa para empresarios y trabajadores.

Lugar: plaza del Príncipe

Horario: 19.00

Precio: acceso gratuito

IV Ruta del Montadito El Sobradillo-La Gallega

Vuelve la Ruta del Montadito La Gallega y El Sobradillo en su cuarta edición. Hasta este domingo se podrá degustar las diferentes especialidades de cada local al precio de 1,50 euros por montadito más caña. Una iniciativa de dinamización de la hostelería de ambas zonas, organizada por Alagapyme (Asociacion de La Gallega de Pequeñas y Medianas Empresas) y con la colaboración de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife.

Lugar: La Gallega y El Sobradillo

Horario: apertura de locales de restauración

Precio: 1,50 euros (montadito+caña)

Fiestas patronales en Chamorga

Festejos populares en honor a la virgen de la Inmaculada Concepción, organizadas por la asociación de vecinos Roque Chinoble y la oficina del Distrito de Anaga. Tiene como agenda de actos, desde las 13.00, la ofrenda a la virgen, a la que seguirá la misa y posterior procesión por el recorrido habitual. A partir de las 15.00, tendrá lugar el festival folclórico, al que seguirá, ya por la noche, a las 24.00, la verbena popular con la orquesta Clase Aparte.

Lugar: plaza del pueblo de Chamorga

Horario: desde las 13.00

Precio: libre acceso

Garabatos-K: ‘Títeres Fabulosos’

Garabatos-K recrea con sus títeres las fábulas universales para promover valores y buenos hábitos entre la infancia. Leones, gatos, ratas y ratoncitos son algunos de los animales que bailarán, cantarán y jugarán para contar historias ancestrales que divierten y dejan una enseñanza en el miniespectador. En este caso, se trata de las fábulas de La ratita presumida y La asamblea de ratones. Espectáculo dirigido por Elisa González.

Lugar: Parque Bulevar

Horario: 18.00

Precio: libre acceso

Cine: ‘Rodin’

TEA proyecta esta película de Jacques Doillon que se podrá ver en versión original en francés con subtítulos en español. Vincent Lindon, Izia Higelin y Séverine Caneele son algunos de los actores que intervienen en este filme. No recomendada a menores de 12 años. Auguste Rodin (1840-1917), a sus 42 años, conoce a Camille Claudel, una mujer joven desesperada por convertirse en su ayudante. Él rápidamente se da cuenta de su potencial y la trata como una igual en términos creativos. Después de más de una década de trabajo y de relación apasionada, Camille se separa de él, una separación de la que nunca se recuperará y de la que Rodin saldrá profundamente herido. La película también muestra algunos de sus romances con asistentes y modelos, así como su larga relación con Rose Beuret.

Lugar: TEA

Horario: 19.00 y 21.30

Precio: general, cuatro euros; Amigos de TEA, tres

X Canarias Jazz Showroom: Barreiro Project

X Canarias Jazz Showroom ofrece un concierto de Barreiro Project, que presentará su disco Good Vibes. Barreiro Project es un quinteto liderado por Aarón Barreiro, músico canario afincado en Barcelona, y acaba de editar su primer disco. Su repertorio es una mezcla de música original, pero con sabor a otros estilos como el jazz, la música negra, el hip-hop, el soul y el R&B. Tras el concierto, el hall del Auditorio de Tenerife acoge, a las 21.00, el concierto gratuito de Atcheré, una de las mejores bandas de latin jazz-fusion de Canarias.

Lugar: Auditorio de Tenerife Adán Martín

Horario: 19.30

Precio: cinco euros

Fiestas patronales en el barrio de La Salud

Fiestas patronales de este barrio capitalino en honor a San Gerardo, organizadas por la asociación de vecinos San Gerardo, con la colaboración de la oficina del Distrito. Tiene en su agenda la celebración de la gala de elección de la reina adulta. Actuación del grupo La Calle y posterior verbena popular.

Lugar: barrio de la Salud (antiguo mercado)

Horario: desde las 21.00

Precio: libre acceso

Los 40 Tenerife Pop

Como cabeza de cartel actuará la joven mexicana Sofía Reyes. Además, con la participación de artistas como Bombay, Dany Fernández, Santos, Dany Moreno (El Gallo), Óscar Martínez, Eva Ruiz, Ray Castellano, Mark Dayle, Kayl, Josh Acosta y Juacko.

Lugar: plaza de España y aledaños

Horario: a partir de las 20.00

Precio: acceso gratuito

Teatro: ‘Gesto’, de David Franch Farré

Para la apertura de la programación del mes de octubre en el Teatro Victoria se contará con Gesto, un trabajo teatral que cuenta con la dirección de David Franch Farré (Cataluña). Sinopsis: “En esta pieza iniciaremos la búsqueda de un gesto. Un gesto que puede ser un movimiento, una palabra o frase, un eslogan que nos aporte algo nuevo o diferente. Es la búsqueda a través del movimiento, la palabra, el silencio, la mirada… Un gesto como el puño en alto, la mano extendida, la V de victoria. Un gesto que se convierta en un símbolo. Puede ser un gesto de rabia, de dolor, de esperanza, de cansancio… puede ser la mezcla de todos ellos”, explica David Franch. Equipo de trabajo: en escena Raúl Marcos Jiménez, Rakel Ezpeleta, Alejandra Sol Mandli y Victoria Trillo. Vídeo realizado por Miguel Gabaldón. Música de Victoria Trillo. Dirección y creación de David Franch.

Lugar: Teatro Victoria

Horario: 20.30

Precio: general, ocho euros; alumnado de artes escénicas, cinco. Reservas en 922 290 578 o info@elteatrovictoria.com

Festival de Tenerife: ‘El sermón del bufón’

Se trata del relato directo y real de un artista expresando sus pensamientos y experiencias y representando situaciones auténticas de su propia vida. Sin perder nunca el sentido del humor, Albert Boadella desdobla su personalidad entre el niño y el viejo artista, entre el indómito y el cívico, entre el histriónico y el reflexivo. Interpretándose a sí mismo, realiza un repaso mordaz al oficio de comediante y dedica una mirada irónica a su agitada vida con Els Joglars de fondo. Las proyecciones de los fragmentos más relevantes de sus obras se entremezclan con osadas reflexiones sobre la belleza y la transgresión, los tabús de la modernidad, el estímulo que ejercen los enemigos o la realidad como supremo objetivo del arte.

Lugar: Teatro Guimerá

Horario: 20.30

Precio: desde 22 euros

Música: Fredi Leis

Fredi Leis es un intérprete, músico y compositor gallego que desde pequeño empieza a tocar el piano de manera autodidacta. Comienza a componer canciones y decide subirlas a la plataforma Souncloud, donde, en poco tiempo, consigue cientos de miles de escuchas.

Lugar: Ocean Club

Horario: 21.00

Precio: 12 euros

II Maratón de Chistes

II Maratón de Chistes Regia Comedy. Con un premio de 150 euros. Participan Alejandro Loda, Kina Rojas, Cris Purrusalda y Elena Casotto. Con Sigrid Ojel como maestra de ceremonias e ImprovisArte como artistas invitadas.

Lugar: Regia Comedy

Horario: 21.00

Precio: seis euros. Reservas en 922 888 739 o wasaps al 661 645 396

Música: TLRB & i-Land

Concierto de i-Land (GC) y The Little Red Book (TF). i-Land es banda de rock puro y elegante que ofrece a los amantes del rock un repertorio de temas propios al más puro estilo americano. The Little Red Book, por su parte, es una banda de rock formada a finales de 2013 en Santa Cruz de Tenerife.

Lugar: Lone Star

Horario: 22.00

Precio: cinco euros

DOMINGO 7 DE OCTUBRE

IX Día de los Animales

La propuesta es llevar a sus mascotas al parque La Granja. Esperan allí un montón de actividades para toda la familia. Santa Cruz, como ciudad amiga de los animales, invita a celebrar una nueva edición del Día de los Animales. Será una jornada lúdico-educativa familiar, en el que se podrá acudir con las mascotas. El objetivo es compartir experiencias e información acerca del cuidado y la importancia que tienen las mascotas, especialmente los perros en relación con la ciudad.

Lugar: Parque La Granja

Horario: 8.00-15.00

Precio: Acceso libre

VII Travesía a Nado en favor de Ámate

La Asociación de Cáncer de Mama de Tenerife (Ámate) organiza la séptima edición de su travesía, que tendrá lugar en la playa de Las Teresitas un año más, en uno de los eventos más especiales.

Lugar: playa de Las Teresitas

Horario: desde las 9.30

Precio: adultos, ocho euros; infantil, cuatro

‘Ven a Santa Cruz’

En esta apertura comercial, destaca la celebración de diferentes actividades y charlas y una ludoteca con actividades y talleres para toda la familia. Se celebrarán torneos de los Juegos Municipales, títeres, deportes y exposiciones deportivas, además de la variada oferta comercial, de ocio y restauración de la ciudad.

Lugar: Zona de Gran Afluencia Turística

Horario: 10.00-20.00

Feboda 2018

Vuelve al Recinto Ferial de Tenerife la XIV edición de Feboda. Durante tres días los visitantes podrán ver toda la oferta existente en la isla sobre bodas y celebraciones en general. Feboda se ha consolidado como un evento anual debido a la gran importancia que tiene este sector. Las parejas que se van a casar en el 2019 visitarán, sin lugar a dudas, estas instalaciones para ir preparando los detalles de un día tan especial, así como aquellas personas que, en fechas venideras, estén pensando en realizar alguna celebración especial. Dado el éxito y la alta calidad en la presentación de los stands de los años anteriores, se mantiene el premio al mejor de la feria. De esta manera se pretende que, año tras año, la calidad de los montajes se mantenga. Como es habitual, contará con concursos y actividades paralelas.

Lugar: Recinto Ferial de Tenerife

Horario: 10.30-20.30

Precio: cuatro euros; bono tres días, ocho

IV Ruta del Montadito El Sobradillo-La Gallega

Vuelve la Ruta del Montadito La Gallega y El Sobradillo en su cuarta edición. Desde el 1 hasta el 7 de octubre se podrá degustar las diferentes especialidades de cada local al precio de 1,50 euros por montadito más caña. Una iniciativa de dinamización de la hostelería de ambas zonas, organizada por Alagapyme (Asociación de La Gallega de Pequeñas y Medianas Empresas) y con la colaboración de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife.

Lugar: La Gallega y El Sobradillo

Horario: apertura de locales de restauración

Precio: 1,50 euros (montadito+caña)

XI Internacional Birdshow Isla de Tenerife

El concurso, avalado por la Confederación Ornitológica Mundial (COM), está organizado por el Cabildo, el Recinto Ferial y la Asociación de Canaricultores Pinzón del Teide. Reúne a más de 2.750 ejemplares de canarios de postura, color, híbridos, fauna europea, exóticos y psitácidos. Este concurso es la cita más relevante de ornitología deportiva en el archipiélago, con especies procedentes de todos los puntos de España.

Lugar: Recinto Ferial de Tenerife

Horario: 10.30-20.30

Precio: entrada gratuita

Garabatos-K: ‘Dos pícaros en acción’

En esta versión de títeres basada en una farsa del siglo XV, Garabatos-K presenta a un orgulloso personaje que es garante del orden y la seguridad de su ciudad. Todo ha permanecido en orden siempre… hasta que aparecen Pimpina y Pompón para descalabrarle la vida y la ciudad. Estos divertidos personajes no pararán de tramar enredos para salirse con la suya en todo momento. Un distendido rato de música, color y risas para entretener a grandes y chicos con esta nueva propuesta infantil dirigida por Elisa González. Patrocinados por el Gobierno de Canarias y con la colaboración de la Sociedad de Desarrollo capitalina.

Lugar: Reloj de Flores del parque García Sanabria

Horario: 12.00

Precio: libre acceso

Ciclo 100 años de la independencia de Polonia: ‘No matarás’

Dentro del ciclo de cine 100 años de la independencia de Polonia. Krzysztof Kieślowski: un camino a la libertad se proyecta esta película ( Krótki film o zabijaniu, 1988) de Kieślowski. La película se proyecta en versión original con subtítulos en español. El filme ya se pudo ver en TEA en agosto y se vuelve a pasar debido al enorme éxito de público y a la gran demanda. Versión cinematográfica de uno de los episodios de la serie Decálogo, cuyo estreno en el Festival de Cannes en 1988 supuso el reconocimiento internacional de Kieślowski.

Lugar: TEA

Horario: 12.00

Precio: entrada libre, previa retirada de invitación

XXXIII Juegos Municipales de Santa Cruz

Por primera vez en su historia, y gracias a la colaboración de la Asociación Dispacint, las pruebas se abren a la participación de personas con diversidad funcional para fortalecer así los valores de convivencia y tolerancia que siempre han caracterizado esta iniciativa haciéndolos, ahora también, más inclusivos.

Lugar: Parque García Sanabria

Horario: 17.00

Precio: gratuito

Cine: ‘Rodin’

TEA proyecta esta película de Jacques Doillon que se podrá ver en versión original en francés con subtítulos en español. Vincent Lindon, Izia Higelin y Séverine Caneele son algunos de los actores que intervienen en este filme. No recomendada a menores de 12 años. Auguste Rodin (1840-1917), a sus 42 años conoce a Camille Claudel, una mujer joven desesperada por convertirse en su ayudante. Él rápidamente se da cuenta de su potencial y la trata como una igual en términos creativos. Después de más de una década de trabajo y de relación apasionada, Camille se separa de él, una separación de la que nunca se recuperará y de la que Rodin saldrá profundamente herido. La película también muestra algunos de sus romances con asistentes y modelos, así como su larga relación con Rose Beuret.

Lugar: TEA

Horario: 19.00 y 21.30

Precio: general, cuatro euros; Amigos de TEA, tres

Fiestas patronales de El Rosarito

Festejos patronales de este barrio capitalino en honor a la virgen del Rosario, organizados por Acorán, con la participación de la oficina del Distrito Suroeste. Tiene este sábado la misa y procesión por el recorrido de costumbre y exhibición pirotécnica a cargo de los hermanos Toste.

Lugar: plaza de El Rosarito

Horario: desde las 19.30

Precio: libre acceso

X Canarias Jazz Showroom: CJS Reunion

El proyecto CJS Reunion surge con la intención de celebrar el X aniversario del Canarias Jazz Showroom, un festival hecho para presentar los proyectos de jazz hechos en Canarias o capitaneados por músicos canarios. El grupo es un octeto y está formado por varios de los mejores intérpretes de este estilo en las islas: Kike Perdomo, Ramón Díaz, Idafe Pérez, David Quevedo, Tana Santana, Norberto Arteaga, Marcos Pérez, Yossi Itskovich y la cantante Esther Ovejero. El repertorio de este proyecto hará homenaje a los grupos que hayan pasado por el festival. No será la única actuación.

Lugar: Auditorio de Tenerife Adán Martín

Horario: 19.30

Precio: cinco euros

CITAS TEMPORALES

Visitas al Palmetum

El jardín botánico de Santa Cruz, el Palmetum, abre de lunes a domingo. Los visitantes podrán efectuar el recorrido por las 12 hectáreas que tiene de extensión, en lo que está considerado como la mayor colección botánica de palmeras de islas tropicales del mundo.

Horario: 10.00-18.00

Precio: adultos residentes canarios, 1,50 euros | Desempleados, discapacitados, mayores de 65 años, menores de 12 años y familias numerosas, un euro | Adulto no residente, seis euros | Niño no residente, 2,80 euros | Niños menores de 2 años, gratis.

Casa del Carnaval

La Casa del Carnaval cuenta con la última tecnología para amenizar la visita y ofrecer al público una verdadera inmersión en la fiesta chicharrera. De esta manera, existen diferentes espacios interactivos con varias pantallas táctiles donde se ofrece un tour virtual en 360 grados en el que se muestran los actos más importantes de la fiesta chicharrera, tales como concursos, entierro de la sardina o Carnaval de Día. Asimismo, el público podrá sumergirse en concursos, actuaciones de murgas y comparsas, ensayos de los grupos del Carnaval o incluso la propia fiesta en la calle, gracias a la aplicación tecnológica de realidad aumentada (VR) con gafas 3D que estará disponible para todos los usuarios. La Casa del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife acoge también el Centro de Documentación e Investigación del Patrimonio del Carnaval de Santa Cruz, dirigido a expertos, periodistas, estudiantes e investigadores, que permitirá la catalogación de fondos documentales que permita la recepción, investigación y archivo de material documental y audiovisual.

Lugar: Casa del Carnaval (barranco de Santos, bajo el puente Galcerán)

Horario: todos los días de la semana de 9.00 a 19.00

Precio: entrada gratuita

Rutas históricas por la ciudad

La Sociedad de Desarrollo ofrece dos recorridos de una hora de duración en español e inglés: Ruta histórica y La ruta del parque García Sanabria. Las personas interesadas en realizar cualquiera de estas rutas deberán efectuar una reserva previa a través de correo electrónico: tenerife@cityexpert.es o en el teléfono 922 299 749.

Lugar: plaza de España

Horario: 12.00

Precio: dos euros, residentes, ONG y centros educativos | Cinco euros, no residentes en Tenerife | Gratuitas para clientes del Bus Turístico City Sightseeing

Recorridos en la guagua turística City View

El circuito turístico de Santa Cruz de Tenerife City View ofrece una atención personal y profesional recorriendo los lugares emblemáticos, de interés turístico y comercial de la ciudad. Combina el amplio itinerario por el corazón de la capital, con 15 paradas, entre las que se incluye la calle Fuentes Morales (frente al Museo Naturaleza y el Hombre y el TEA).

Cuándo: temporada de invierno (hasta el 31 de mayo)

Horario: salidas cada 20 minutos, desde las 9.30 hasta las 18.30

Lugar de salida: plaza de España

Precio: 22 euros recorrido turista adulto, 11 euros turista júnior (hasta 13 años) y niños gratis (0-5 años)

‘Los trajes canarios’

Exposición de las reproducciones de los dibujos del manuscrito de Alfred Diston Costumes of the Canary Island ( Los trajes canarios) de mediados del siglo XIX. Podrá ser visitada hasta el 31 de octubre.

Lugar: entrada principal Biblioteca Pública de Santa Cruz (Casa de la Cultura)

Horario: lunes-viernes, 8.30-20.00

Precio: entrada gratuita

‘Eternidad al instante’

Esta exposición, inaugurada el jueves 4 de octubre se trata de una muestra de pintura del artista Guillermo Vázquez Zamarbide. Incluye óleos sobre lienzos de pequeño y mediano formato que en su mayoría han sido creados expresamente para esta ocasión. Permanecerá abierta hasta el 11 de noviembre.

Lugar: Sala de Arte Los Lavaderos

Horario: lunes-sábado, 11.00-13.00 y 18.00-21.00. Cerrado domingos y festivos

Precio: entrada gratuita

‘Mirada a Santa Cruz’

Ámbito Cultural acoge esta exposición, una colección de obras de la pintora tinerfeña Julia Afonso Chillón. Invita a pasear por lugares emblemáticos de la ciudad, a veces inadvertidos en el día a día del transeúnte, lugares que combinan tradición y modernidad. Podrá visitarse hasta el 14 de octubre.

Lugar: Ámbito Cultural El Corte Ingles

Horario: 9.30-21.30

Precio: entrada gratuita

‘Episodio Piloto’

Un comisariado de la Piscina para Bibli. Bibli desarrolla su actividad bajo el concepto expandido de las prácticas artísticas contemporáneas; centrándose en las artes visuales y el diseño. La búsqueda de un dialogo entre estos dos aspectos de su programa podría ser su característica más notable. Bibli propicia un cruce de diálogos como lugar de encuentro en el que se mezclan diversas capas culturales y discursivas, que se potenciarán en la inauguración de Episodio Piloto en clave teatral, asimilándolo a las famosas comedias de situación que surgieron en la televisión en la segunda mitad del siglo XX y tuvieron su auge en la década de 1980. Podrá visitarse hasta el 30 de noviembre.

Lugar: Bibli

Horario: lunes-viernes, 10.00-14.00 y 17.00-20.00

Precio: entrada gratuita

‘Voodoo Child’

Las pinturas de Elad Larom que forman Voodoo Child tienen como origen imágenes eclécticas. El artista ha pintado vestimentas y máscaras, a veces mezclando de diferentes culturas, como corbatas occidentales con diseños de otras culturas. Algunas de las imágenes de las que el artista parte son reconocibles en sus obras y otras son irreconocibles. Podrá ser visitada hasta el 20 octubre.

Lugar: Galería ATC. Agencia de Tránsitos Culturales

Horario: lunes-viernes, 10.00-13.00 y 17.00-20.00 horas; sábados, 11.00-14.00

Precio: entrada libre

‘Cinco puertas y un paisaje’

Exposición de pintura acrílica del artista José Emilio, especialista en arte pictórico y reproducciones. Permanecerá abierta hasta el 31 de octubre.

Lugar: El Libro en Blanco

Horario: lunes-viernes, 8.30-21.00; sábados, 10.00-14.00

Precio: entrada libre

‘Peluches’

Exposición colectiva que reúne creaciones de dibujantes, pintores, ilustradores, fotógrafos y escultores. Los artistas se han unido en una iniciativa altruista y donarán sus obras para colaborar en la creación de los espacios del centro de día de oncología pediátrica del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria. La muestra la integran un conjunto diverso de obras de muy variadas técnicas y procesos de creación, desde dibujos hasta fotocollages, pasando por acuarelas, pasteles, acrílicos, grabados, lápices de color, tintas, rotulador, grafitos, grabados, esculturas, instalaciones, etcétera. Asimismo, se cuenta con la participación de ilustradores con gran prestigio y reconocimiento internacional, como Ana Juan y Pablo Amargo. La muestra se podrá visitar hasta el día 21 de octubre.

Lugar: sala de arte del parque García Sanabria

Horario: martes-sábado, 11.00-13.00 y 17.00-20.00; domingos y festivos, 11.00-14.00. Lunes cerrado

Precio: entrada gratuita

‘Tensar la carne’

TEA inaugura esta tercera y última exposición de la octava temporada de Área 60. Participan como artistas en esta muestra Paula Calavera, Dortiz, Uve Navarro y Antonio Torres. La exposición está comisariada de manera conjunta por Raquel G. Ibáñez y Semíramis González. Podrá visitarse del 20 de septiembre al 6 de enero.

Lugar: TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada libre

‘Casi el azar: Óscar Domínguez, la decalcomanía y sus derivas

TEA presenta la exposición Casi el azar: Óscar Domínguez, la decalcomanía y sus derivas, muestra comisariada por Isidro Hernández y que cuenta con el patrocinio de JTI. La técnica de la decalcomanía -según la explicación de André Breton y tal y como aparece en el Dictionnaire Abrégé du Surréalisme, que sirvió de catálogo para la Exposición Internacional de 1938 en la Galerie de Beaux-Arts de París- resulta sencilla, ingenua como el más dócil de los juegos, y al realizarse con materiales rudimentarios, se encuentra, en verdad, al alcance de cualquier persona que quiera distraerse experimentando con pinceles y colores.

Lugar: TEA

Horario: martes-sábado, 10.00-14.00 y 17.00-21.00

Precio: entrada libre

‘El lugar en el que creo’

Esta exposición surge, según su creadora, Lía Ateca, de aunar dos proyectos individuales Dime qué piensas y HMBR, “ya que, a pesar de ser visualmente diferentes, ambos circundan la necesidad de entender el entorno y cómo este influye en mi identidad. El primero de los proyectos desarrollados fue Dime qué piensas: en él ilustré los pensamientos de la sociedad en la que convivo partiendo de seis temas que la colectividad considera preocupantes: religión, estabilidad, política, soledad, sanidad y educación”. Podrá ser visitada hasta el 2 noviembre.

Lugar: Sala de Arte Contemporáneo (Casa de la Cultura)

Horario: lunes-viernes, 8.30-20.00

Precio: entrada libre

‘Chasing time’

La curiosa reciprocidad entre lo tangible e intangible es un punto crítico y el tema de discusión que lleva la primera exposición individural de Kennedy Yanko en la Galería Leyendecker. El tiempo que Yanko ha pasado en Tenerife ha despertado emotivos sentimientos hacia la familia y la tradición, dando como resultado un enfoque más literal en sus pinturas escultóricas que en los proyectos anteriores. Si bien su trabajo viene normalmente de un marco conceptual, en esta serie Yanko se centra en las historias de los objetos encontrados.

Lugar: Galería Leyendecker

Horario: lunes-viernes, 10.00-19.00

Precio: entrada libre