Un consejero tinerfeño de Podemos recrimina a una líder local del PP que participe en la cacería desatada contra él en Twitter

El consejero de Podemos en el Cabildo tinerfeño (administración pública insular) Julio Concepción ha denunciado este viernes tuits amenazantes hacia él como reacción a un post en Facebook que publicó hace unos meses, rescatado en los últimos días por el perfil de Twitter @ElAguijon.

En sus mensajes, Concepción defendía que no puede ser delito sino libertad de expresión exclamar "!Me cago en Dios! ¡Me cago en la Virgen Puta!", porque así lo decían los pescadores de su pueblo en la infancia en pleno franquismo y nunca los condenaron por eso. Y otra expresión más: "¡Me cago en el cabrón del Rey".

El representante de Podemos admite que con su post alguien pudo sentirse ofendido, aunque lo cree ahora sacado de contexto, porque asegura que su intención no fue alentar que la gente insulte a la religión ni al monarca, sino que se criminalicen esas expresiones.

Mensaje amenazante de otro de los participantes en el intercambio de tuits

Ahora, confiesa sentirse "preocupado" con las amenazas personales que está recibiendo en ese hilo de Twitter, al punto de que no descarta acudir a Policía si van a más. Además, advierte de que lo que ha colmado el vaso es que en esa conversación tuitera "ultraderechista y amenazante se haya prestado" a intervenir la primera teniente de alcalde de la capital tinerfeña y concejal de Seguridad Ciudadana, Zaida González, del PP, que ha comentado sobre él que "es terrible que alguien con tanto odio y carente del más mínimo respeto tenga un cargo público".

El post de Concepción que ha convertido casi en viral @ElAguijon lo compartió el consejero insular hace unos meses en apoyo del actor Willy Toledo, que fue denunciado por una asociación de abogados cristianos por insultar a Dios. En ese contexto, publicó: "Nos quieren arrodillados como en una misa como sus corruptos y golfos. Yo en honor a mis viejos barqueros de Valle de Guerra hoy algunos fallecidos con los que pasé muchos veranos de infancia, digo: ¡'Me cago en la Virgen Puta! ¡Me cago en Dios! Me cago en todos los políticos corruptos. Y me cago en el cabrón del Rey y en todas las fuerzas represoras del Estado que nos quieren sumisos y agradecidos".

Entre las reacciones que ha provocado en Twitter su opinión, el consejero insular pone como ejemplos varios que se toma como una amenaza en toda regla: "Yo me cago en Julio Concepción y eso sin saber quién es. Cuando lo averigüe lo busco y me meo" ( @Braquiano); "Espero ver a este mierda detenido y delante de un juez; habrá que pararle los pies ingresarlo en un psiquiátrico" (@ Ohhppss); "Pues yo me cago en to tus muertos y en tu Puta madre que tenía que haber abortado para librarnos de una escoria de mierda como tú" ( @Yo10y4mas)"; "Eso y un par de guantás a mano abierta" ( @desliando), o "Hijo de puta porque no te metes con el islam cobarde de mierda" ( @Antonio­_Casas19). En otro tuit, de un perfil denominado @El_Apechusque, aparece una foto de un surfero sobre una ola portando una escopeta.

De ahí que Concepción recrimine a la concejala del PP que participe en grupos de redes sociales que él vincula al partido Vox y a ideología ultraderechista, "cuando esa señora no sabe el contexto de mi post y sabe además del contenido amenazante que sobre mi tienen algunos comentarios en ese hilo de la conversación".

El consejero de Podemos pide por ello a la edil que se disculpe, como él lo hace pero advirtiendo de que su post se ha sacado de contexto, "lo cual nos haría mejores políticos y personas, pues no entiendo qué hace ella entre esos comentarios en que se cagan en mis muertos, en mi madre, me quieren pegar un tiro y darme una paliza".

Concepción relata que, cuando colgó ese post, hace unos meses, el contexto era el de demostrar que con el Gobierno de Rajoy se estaban perdiendo libertades, porque en su niñez, cuando vivía en la costa de La Laguna, los barqueros "se cagaban en Dios y en la virgen y nadie los denunciaba ni condenaba por eso, en pleno régimen nacionalcatólico del franquismo", por lo que, a su juicio, "con menos razón ahora se tiene que convertir en un delito". "Yo espero una disculpa de esa concejala, porque yo no participaría en un hilo de conversación en Twitter que fuera de extrema izquierda y alentara reacciones violentas", agrega.

Otra de las intervenciones en Twitter contra el consejero insular de Podemos en Tenerife

El consejero insular de Podemos insiste en que respeta el hecho religioso como "un sentimiento privado de cada persona" y cree que lo que es mezquino es "usar ese post para hacer política una concejala del PP cuestionando que yo merezca ser cargo público, cuando el nacionalcatolicismo ya se acabó y estamos en un estado aconfesional".

En todo caso, no niega que su comentario pudiera ser tomado como ofensivo, "aunque han hecho una interpretación descontextualizada. Yo acepto que la respuesta sea otro insulto, pero no que me partan la cara, me peguen dos tiros o me metan en la cárcel, porque hay una desproporción entre mis palabras y esas reacciones". "No tengo miedo pero estoy un poco preocupado, pues no puedo parar esos tuits amenazantes e ignoro hasta dónde puede llegar esta gente violenta de extrema derecha", confiesa.

Este diario trató de ponerse en contacto con Zaida González para conocer su versión, aunque rehusó hacer declaraciones. En todo caso, desde su gabinete de prensa se insistió en que la edil se ratificaba en el "juicio de valor" que emitió sobre el post de Concepción, y aclara que "ni legitima ni ampara ni respalda otros comentarios de otras personas" que pudieran contener amenazas hacia el consejero en ese incendiado hilo de Twitter.