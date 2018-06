El 30% de las consultas canarias de pediatría se realizan con médicos que no tienen la especialidad

El presidente de la Sociedad Canaria de Pediatría en Santa Cruz de Tenerife, Luis Ortigosa, ha asegurado este martes que, aunque en el cartel del centro de salud ponga médico pediatra, en el 30% de los casos estos no tienen esa especialidad.



En rueda de prensa ofrecida para hablar de la situación de la atención sanitaria a los menores, Luis Ortigosa ha insistido en que está en peligro el modelo sanitario de atención pediátrica, que se basa en que los análisis a niños y adolescentes los realizan pediatras en todos los niveles asistenciales.



El sistema está en peligro por la falta de pediatras en los centros de salud, lo que se debe a la falta de previsión y al deficiente uso de los recursos por parte de las administraciones, ha afirmado Luis Ortigosa.



Y la falta de pediatras previsiblemente aumentará ya que al hecho de que los jóvenes prefieren quedarse en los hospitales o elegir otros destinos más atractivos se une que en torno al 45% de la plantilla tiene más de 55 años.



El presidente de la Asociación de Pediatría de Atención Primaria de Canarias, Agustín Graffigna, ha explicado que el hecho de que el 30% de los aproximadamente 250.000 menores que hay en las islas sean atendidos por médicos no pediatras no quiere decir que reciban mala atención.



Esta situación se debe a que tanto en España en general como en Canarias en particular en los centros de atención primaria hay una carencia en torno al 30% de pediatras, y esos puestos se ocupan en ocasiones con médicos que no tienen la especialidad.



Algunos de esos médicos son extracomunitarios cuyo título de médico se homologa si hay acuerdo entre los países, pero la especialidad no, con lo que muchos de esos galenos ejercen como pediatras sin serlo.



Para solucionar esta cuestión el jefe de servicio de Pediatría en el Hospital Universitario de la Candelaria, Jorge Gómez, ha planteado que esos médicos pasen por unas pruebas durante un periodo de adaptación o sean examinados.



Este es uno de los problemas de la pediatría, ha indicado Luis Ortigosa, quien ha añadido que las carencias se han agudizado durante los últimos años debido a los recortes presupuestarios, a la ausencia de relevo generacional y a que los jóvenes pediatras buscan otros destinos debido a que las condiciones han empeorado.



Los pediatras se han referido asimismo a otros problemas, como que en atención primaria hay lugares apartados y con un número excesivo de niños que atender, algo que en Cataluña se ha resuelto con la puesta en marcha de centros de agrupación pediátrica.



Además, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife está el problema de que no hay coordinación entre atención primaria y hospitalaria, algo que sí se produce en Las Palmas.



Jorge Gómez ha explicado que fuera de los hospitales hay cinco veces más pediatras que dentro, pero no tienen relación administrativa, con lo que, por ejemplo, no puede usar los mismos protocolos y hacer guardias los profesionales de fuera del centro hospitalario, algo que sí se produce en otras especialidades.



Los médicos pediatras reclaman asimismo guías clínicas de derivación entre pacientes de primaria a hospitalaria y que la edad pediátrica se eleve de 16 a 18 años, algo esto último que sería imposible debido a la falta de profesionales.



El presidente de la Asociación de Pediatría de Atención Primaria de Canarias, Agustín Graffigna, ha comentado que la atención primaria es poco atractiva para los pediatras más jóvenes porque hay poca capacidad investigadora, debido a que la demanda asistencial les ocupa en torno al 90% del tiempo.



Además, ha añadido Agustín Graffigna, en atención primaria los recursos diagnósticos con limitados y, en el caso de la provincia de Santa Cruz de Tenerife no hay coordinación con los centros hospitalarios, algo que sí hay en Las Palmas.



El jefe de servicio de pediatría del Hospital Universitario de Canarias (HUC), Carlos Ormazabal, ha recordado que en los hospitales se atiende durante las 24 horas de los 365 días del año, con lo que las necesidades de personal son diferentes a las de primaria



Carlos Ormazabal ha indicado que en los hospitales no solo necesitan pediatras sino que los precisan con un perfil profesional para las subespecialidades y además tienen presión debido a que los servicios hospitalarios son el último lugar al que pueden recurrir los niños.



El jefe de servicio de pediatría del Hospital Universitario de la Candelaria, Jorge Gómez, se ha referido a que no hay coordinación con la atención primaria y ha agregado que forman especialistas en pediatría que al terminar la formación no van a los centros de atención primaria porque no conocen esa asistencia.



Jorge Gómez ha hablado asimismo de que es preciso cambiar el modelo de asistencia hospitalaria, de manera que se aumente la formación en atención primaria para de alguna manera "hacer agradables" esas plazas que en muchas ocasiones en la actualidad están dispersadas.