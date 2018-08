El segundo gran susto en el teleférico del Teide en apenas año y medio deja atrapados a 154 visitantes

El teleférico del Teide (isla de Tenerife), el servicio de transporte de visitantes desde la base del estratovolcán hasta la Rambleta (esta a poca distancia del cráter de la montaña con mayor altitud de España, con 3.718 metros), volvió a dar este sábado un gran susto, y ya es el segundo en apenas año y medio. La anterior avería, en marzo de 2017, movilizó un amplísimo dispositivo de emergencia, con bomberos, ambulancias, Guardia Civil y helicópteros para el rescate de las personas atrapadas en lo más alto del volcán.

En esta ocasión, tanto no ha hecho falta, pues sin duda el percance ha sido menos grave, pero a las personas retenidas esta vez en una de las cabinas no hay quien les quite la ansiedad, el susto.

Han sido 34 usuarios, ya rescatados y en la estación base del teleférico. Los que se hallaban en la Rambleta en el momento del parón de seguridad, sobre las 10.20 de este sábado, también se encuentran abajo del todo, tras poder descender en cabina una vez resuelto el problema técnico. Estas eran 120 visitantes, lo que supone que hubo un total de 154 afectados por la incidencia declarada esta mañana.

Comunicado oficial @VolcanoTeide



Sobre las 10:20 de la mañana se activa el protocolo de emergencia al tener lugar una parada de seguridad. En ese momento se encontraban 34 clientes en una cabina que en este momento están ya en la estación base siendo evacuados. (1) pic.twitter.com/8NSGAupZAr — Bomberos de Tenerife (@BomberosTf) 18 de agosto de 2018

Según las primeras informaciones, el origen de la parada de seguridad pudo estar en el enredo de una cables, hecho que activó el freno y dejó las cabinas sin movilidad, colgadas.

La empresa Teleférico del Teide, que es mixta (público-privada), pero cuyo principal accionista es el Cabildo de Tenerife, confirmó este mismo sábado la existencia del problema, con 34 personas inicialmente retenidas en una de las cabinas, la cercana a la estación base, y 120 ubicadas en la Rambleta, en la estación de altura. Estas personas habían sido transportadas a la cumbre previamente a la existencia del problema.

Tal y como ha comunicado la misma entidad, este sábado el servicio se interrumpirá por completo, hasta tener todas las garantías de seguridad y para realizar las comprobaciones que se consideren oportunas por los técnicos y especialistas.

En todo caso, la previsión de la compañía es que la actividad de subida al cono terminal del Teide y de bajada a la estación base del teleférico se restablezca este mismo domingo.

El incidente, según afirmó Teleférico del Teide, se produjo a las 10.20 y se resolvió en una hora y media, más o menos. Ante la llamada de emergencia, 12 bomberos profesionales del Consorcio de Tenerife se activaron, con cuatro del parque de San Miguel, los mismos de La Orotava e igual cantidad de La Laguna.