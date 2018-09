No te preocupes, no pasa nada. Así es como uno conoce gente, ¿no? Mira, yo nací en Colonia. Mis padres vivían allí y cuando éramos todavía pequeñas, nos llevaron a mi hermana y a mí a vivir con ellos a casa de mi abuela en León, que imagino que ese sitio sí que te suena más.

La verdad es que no he estado en ninguno de los dos lugares, pero vaya…, interesante combinación… y no has hecho más que dar un par de datos.