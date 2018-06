Una Recova de medalla

Esta misma semana firmé el decreto de concesión de la Medalla de Oro de la ciudad al Mercado Nuestra Señora de África, en coincidencia con la celebración, este año, de su septuagésimo quinto aniversario y en razón de los profundos e indisolubles vínculos entre una y otro.

La apertura de la Recova significó un hito importante para la ciudad, no en vano permitió su expansión hacia el otro margen del barranco de Santos con la construcción, en simultáneo, del puente Serrador. Desde aquel momento, el Mercado y su entorno se ha configurado como un punto de encuentro, no solo de los chicharreros, sino de gentes de toda la Isla.

Las instalaciones de la Recova, junto al punto de distribución alimentaria que se organizaba en torno a la calle del Humo -precedente del Merca- convirtieron a esta zona de Santa Cruz en la despensa de Tenerife.

Desde su puesta en funcionamiento, el Mercado se configuró como un símbolo de Santa Cruz, como el emblema de una ciudad hospitalaria, acogedora y vital.

Y como un micro-cosmos de todo lo que la capital tinerfeña puede ofrecer a sus residentes y a todos sus visitantes y turistas, desde muchas perspectivas diferentes. Entre ellas, sus propios valores arquitectónicos, que son indiscutibles. Su patio porticado, el arco de entrada y la torre mudéjar, según el diseño del arquitecto José Enrique Marrero Regalado, le confieren una personalidad singular y constituyen una seña de identidad de la ciudad.

Nuestra Recova ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos con una variada oferta, no solo comercial, sino también gastronómica, cultural y social. Y creo que no me equivoco al decir que ahora mismo atraviesa el mejor momento de su historia.

En esta floreciente etapa ha tenido mucho que ver la actual Cooperativa, que ha demostrado una gran capacidad de gestión, que ha sabido aprovechar el sabor de la tradición, el sabor de la historia que tienen estas instalaciones para darle otra vuelta de tuerca y adaptarse a los nuevos usos, a las nuevas demandas de unos consumidores cada vez más exigentes.

En ese sentido, quiero felicitar a la Cooperativa por el trabajo realizado, especialmente en los últimos años, porque ha contribuido decisivamente a la dinamización económica de Santa Cruz, a través de la promoción del producto y la empresa local. Y también, en sintonía con el nuevo pulso de la ciudad, a la conformación de una oferta atractiva de ocio vinculada a la gastronomía.

El Ayuntamiento, en la parte que le corresponde, seguirá tomando las decisiones precisas para consolidar esta magnífica etapa, bien desde el ámbito normativo o bien apoyando las actividades que se organicen en la Recova.

En breve iniciaremos el proceso de modificación del Reglamento de los Mercados Municipales, con el objeto de adaptar la norma a la realidad social actual, de modo que contribuya a la consolidación de esta actividad económica y se garantice su máxima competitividad.

Estamos, por tanto, celebrando un hecho histórico, pero también certificando el futuro, el gran futuro de un proyecto que ha sabido renovarse y adaptarse a lo que los tiempos exigen.

Muchas felicidades.

*Alcalde de Santa Cruz de Tenerife