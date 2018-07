El exdirector del Puerto tinerfeño Marcos Hernández, investigado por un delito contra la seguridad colectiva

Las conclusiones finales del informe pericial

El dictamen pericial, al que ha tenido acceso Tenerife Ahora, lo firma el profesional Juan Jesús Cabrera Oliva, y en él se recogen las siguientes conclusiones, con una final que parece muy relevante: "(...) las obras de encauzamiento tienen que estar calculadas y diseñadas para periodos de retorno T500, según normativa, cuestión (...) que no ocurre en el presente barranco, debiendo realizarse un proyecto de obra urgente para minimizar los riesgos, que se estiman que son muy altos".

Aparte de esta afirmación, la prueba pericial recoge otros argumentos técnicos que a continuación se relacionan:

"- Que en el certificado de la Aemet se acredita que la pluviosidad el día 1 de febrero de 2010 fue de 81,7 l/m2 durante las 8.10, con una intensidad máxima de lluvia de 108,6 l/m2/h y, por tanto, con un periodo de retorno que tomaremos del T50 (T100).

- Que el artículo 3.1.2 del Decreto 152/1990, de 31 de julio, que desarrolla la Ley 12/1990, de 26 de julio, de Aguas de Canarias, establece que ese tipo de obras hidráulicas de encauzamiento tienen que ser dimensionadas con un T500.

- Que, por lo tanto, podemos concluir que las precipitaciones acaecidas el 1 de febrero de 2010, aun siendo torrenciales, tienen que tomarse como usuales y no extraordinarias a efectos de cálculo de obras hidráulicas.

- Que los desbordamientos del encauzamiento producidos el día 1 de febrero de 2010 (T50‐T100) son consecuencia directa de un déficit del perímetro mojado del canal, conjuntamente con las obras civiles transversales existentes (puentes vehículos y pasarelas peatonales). (...) ha sido coadyuvado por la presencia de rastrillos en la traza, que al disminuir la energía cinética y aumentar el calado del flujo, provocaron un mayor resalte hidráulico en los elementos transversales existentes, que de por sí ya realizaban.

- Que, no obstante lo anterior, ese aumento de volumen de agua evacuada fuera del cauce del barranco, consecuencia de los rastrillos, lo hace con menor energía que si no existieran y, por tanto, se hace difícil cuantificar el grado de participación alícuota en los daños finales.

- Que, por el contrario, si estuviéramos en un T500, según normativa en naturaleza de seguridad, se estima que la influencia de los rastrillos disminuiría, no siendo relevante en relación con el volumen de agua total, estando en una situación donde el flujo ya no solo pasaría por el cauce propiamente dicho sino que el cauce sería el actual más las calles paralelas a él.

- Que el hecho de construir los rastrillos en el cauce no tiene por qué tener una relación directa con la construcción de la dársena ya que usualmente estos se construyen para disminuir la energía, erosión e impacto sobre todo en zonas urbanas, si bien es verdad que dichas obras han venido a cumplir una función de mayor seguridad para el encauzamiento en la zona de la dársena al disminuir el resalte hidráulico que se hubiera provocado antes de la entrada en el marco pluricelular.

- Que tras los cálculos, y en relación con las obras de la dársena, se observa que estos funcionan adecuadamente para periodos T50 y T100, no provocando situaciones de cavitación, si bien para T500 la situación es imprevisible dado que, si bien es verdad que antes que se colapse el encauzamiento de la dársena previsiblemente lo harían los puentes aguas arriba, no se puede descartar ninguna variable ni resultado al encontrarnos en situaciones catastróficas, con patologías en cascadas no resueltas en origen y condiciones de contorno diversas, no fácilmente parametrizables al provocar sinergias entre ellas".