Netflix extiende la eliminación del Plan Básico a EE.UU. y Reino Unido para impulsar su versión con anuncios

Netflix sigue adelanto con su test para eliminar el Plan Básico de su oferta. Tras empezar con las pruebas en Canadá el pasado mes de junio, la plataforma acaba de suprimir esta modalidad de suscripción también en Estados Unidos y Reino Unido. Esto tiene un objetivo claro: potenciar las tarifas económicas con publicidad, lanzados durante el pasado año.

Netflix prueba a eliminar el Plan Básico sin anuncios en Canadá, tras eliminar las cuentas compartidas

Desde este miércoles, solo figuran tres opciones para quienes quieran crearse una cuenta en Netflix desde ambos países, tal y como recoge The Hollywood Reporter: la modalidad básica con anuncios (6,99 dólares al mes), la estándar (15,49 dólares mensuales) y la Premium (19,99 dólares), siendo estas dos últimas libres de anuncios.

“El plan básico no está ya disponibilidad para nuevos miembros o para quienes regresen. Si tienes un Plan Básico, puedes mantenerlo hasta que cambies de plan o canceles tu cuenta”, explican en la página de preguntas frecuentes de Netflix. Es decir, los usuarios ya existentes no verán afectado, por ahora, su modelo de suscripción, siendo los cambios solo para quienes ingresen de cero en la plataforma.

Los planes de Netflix para potenciar la publicidad

Como es costumbre con Netflix, la multinacional acostumbra a testear en unos pocos territorios diferentes medidas, para analizar su impacto y decidir si sigue adelante con ellas. Por tanto, no significa necesariamente que esta decisión sea definitiva, o que se acabe expandiendo en un corto plazo al resto del mundo. No debe sorprender, en cualquier caso, que sigan adelante con esta estrategia: directivos de Netflix ya aseguraban que la modalidad más económica con anuncios daba más margen de beneficios que la tarifa básica que ahora eliminan. Eso sí, hasta ahora decían no inmiscuirse en las opciones disponibles.

De hecho, este es el camino que siguieron de cara a eliminar las cuentas compartidas. Canadá sirvió como uno de los conejillo de indias en los primeros experimentos de Netflix para individualizar las cuentas e impedir que se compartiera la contraseña entre personas no convivientes bajo el mismo techo.

Además, esto supone un cambio de discurso con respecto a lo que se había promovido hace meses, al erradicarse las cuentas compartidas. La estrategia de Netflix postulaba que el Plan Básico era la opción más asequible para quienes no querían ver publicidad pero no querían subir de grado de suscripción ante la imposibilidad de compartir cuentas. La desaparición de este plan empujaría a encarecer el producto o a pasar a una versión más limitada con interrupciones de anuncios.

Hay que tener en cuenta que la diferencia económica entre el plan básico con anuncios y el Básico es de poco más de 2 euros (de 5,99 dólares a 9,99 en Canadá, de 5,49 euros a 7,99 euros, en el caso de España). Lo que implicaría el cambio en nuestro caso es que, para evitar los anuncios, los usuarios españolas tendrían que pasar a pagar un mínimo de 12,99 euros, el coste del plan Estándar.