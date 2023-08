La tensa broma de Valeria Vegas en 'YAS Verano' que acabó entre risas: “Te vamos a dar un Goya”

Rebeca Haro vivió este martes un momento incomodísimo en el plató de YAS Verano, aunque afortunadamente para ella, todo se trataba de una broma. La escena se produjo en los últimos minutos de programa, mientras la sustituta veraniega de Sonsoles Ónega y sus tertulianos debatían sobre los 'haters' en redes sociales. En un momento dado, la presentadora quiso saber la opinión de Valeria Vegas sobre este asunto, pero la colaboradora pasó de su pregunta y aprovechó que tenía el turno de palabra para manifestar el 'enfado' que llevaba ese momento encima.

“Creo que ese no es el tema. He venido a hacer mi sección hoy, ¿vale? Lo siento, Rebeca. Sí, es verdad. Es decir, a mí me habéis llamado para que yo venga los martes a hacer mi sección. Son las 19:49h, se está acabando el programa y yo no he hecho mi sección”, dijo la autora de las memorias de 'La Veneno' ante la incredulidad de la presentadora de Antena 3.

“Que sí, Valeria, pero tranquila. Si sabes que la sección se va a hacer, pero hay otros temas también”, respondió Haro para calmar los éxitos, aunque sin éxito alguno. “Sí, pero está pasando la tarde, no hacéis más que poner unos vídeos estúpidos que no le interesan a nadie...”, siguió Vegas antes de soltar la frase final: “Yo he venido a hacer mi sección. Y si no hago mi sección, cojo, me levanto y me voy”.

Una broma en homenaje a Umbral

Y así hizo. Cogió, se levantó... y rápidamente reconoció que todo se trataba de una broma. “¡Que es mentira! ¡Es broma!”, exclamó antes de abrazar a una apurada Rebeca Haro: “Dios mío, y yo pensando: 'No me hagas esto, que es mi última semana'”. “Te vamos a dar un Goya”, añadió más tarde.

Esta broma de Valeria Vegas era, en realidad, “un homenaje a ese momento mítico de Paco Umbral con Mercedes Milá cuando fue a hablar de su libro”. “Porque ayer [por el lunes]”, continuó, se cumplieron 16 años de la muerte de Paco Umbral y hoy hacemos el baúl... de Paco Umbral“. Y acto seguido, comenzó El baúl de Valeria, sección en la que Vargas aprovecha algún tipo de efeméride para repasar la vida y obra de grandes figuras de nuestra sociedad.

Este martes, por tanto, fue el turno de Francisco Umbral, al que Valeria Vegas recordó recreando el momento televisivo más célebre del novelista y columnista. Un momento que, dentro del contexto de Y ahora Sonsoles, también recuerda al que Ónega vivió en los primeros compases de programa con Carmen Lomana, que también se enfadó por su poca participación. Aunque ella, a diferencia de Valeria Vargas y su broma, sí se enfadó de verdad y sí se fue del magacín para no volver.