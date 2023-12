El clon del rey Felipe VI de 'El Intermedio' dedicó un villancico a los políticos: “¡A putodefender la Navidad!”

El Intermedio emitió este jueves su última entrega del año en laSexta antes del parón por las vacaciones de Navidad. El programa contó con la participación del rey Felipe VI gracias a una de las habituales imitaciones del cómico Raúl Pérez.

El humorista se metió en la piel del monarca para hacer su particular versión del discurso de Nochebuena: “Para conseguir que papá se fuera a Abu Dabi tuve que cortar la luz y el gas en Zarzuela. ¡Uy, esto no lo tenía que haber contado!”, se le escapa a Felipe VI, que “puestos a dar el cante”, se anima a entonar un villancico dedicado a los políticos.

El villancico del clon del rey Felipe VI

En ese momento, Pérez se dispuso a cantar una versión del famoso Santa Claus Is comin' to Town con alusiones a la actualidad del país: “Dejad de gritar, y de discutir, España llenad de nieve y champín, ¡no me llaméis masón más en Ferraz!”, pidió en la canción.

“Si te joden la Navidad, que sea el Grinch, no Puigdemont”, profirió en referencia a la amnistía antes de pedir calma a Abascal, Feijóo y Sánchez durante estas semanas. “No montéis follón y vamos a tener la fiesta en paz. Este año el discurso es un marrón, solo le diré a toda la nación: ¡A putodefender la Navidad!”, concluyó el imitador antes de que Wyoming entrase junto a todo su equipo para hacer un brindis ante la audiencia.