Gabriel Brau abre la duodécima edición de Gran Canaria Foto en el CAAM.

Gabriel Brau abre este lunes, 6 de noviembre, en el Centro atlántico de Arte Moderno (CAAM), a las 20:00 horas, la XII edición de Gran Canaria Foto 2017 con la presentación de su libro V isión Fotográfica y Lenguaje Visual. El autor catalán, Premio Nacional de Fotografía 2007, fotógrafo de reconocido prestigio y docente con un amplio recorrido, protagonizará una conferencia con “espíritu didáctico”, en la que disertará sobre la mirada del fotógrafo y el proceso creativo hasta la construcción de la imagen. Brau también impartirá el 7 de noviembre, en la Casa de Colón, el taller Construyendo la mirada fotográfica, dentro de un certamen que organiza Gran Canaria Espacio Digital, centro dependiente de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo insular.

Gran Canaria Foto 2017 se desarrolla bajo el lema ‘El idioma de los instantes. La voz fotográfica’. Esta edición del evento presenta como novedad un programa más amplio y su proyección en varios de los principales espacios expositivos de la capital grancanaria y la Isla. El CAAM será el escenario de una primera jornada con protagonismo para Brau y el artista Gregorio Viera, que desarrollará, a partir de las 20:45 horas su performance Super Im Pose.

Gabriel Brau ahondará en los contenidos de su libro Visión fotográfica y lenguaje visual: un manual didáctico en el que desgrana la mirada del fotógrafo, la construcción de la imagen y su interpretación. Este manual, que está planteado desde una visión didáctica, propone una constante reflexión hacia la construcción creativa de imágenes por medio de la fotografía, hablando especialmente sobre el comportamiento de nuestros ojos, nuestro cerebro y nuestro corazón, frente al mundo que nos rodea y que deseamos fotografiar.

El autor catalán es Premio Nacional de Fotografía 2007, y entre sus trabajos destacan una larga serie de retratos en África, desarrollados a lo largo de toda una década, y su serie de fotografías de Jazz. Ha sido, además, co-fundador de los encuentros de fotografía Donostimagen, así como de diversos grupos y colectivos a través de las redes sociales. Y ha impartido numerosos cursos, ponencias, talleres y conferencias, en diversos países, sobre aspectos y técnicas relacionados con la fotografía analógica como digital.

Tras la conferencia inaugural de Gran Canaria Foto 2017, Brau también impartirá el taller Construyendo la mirada fotográfica, del 7 al 10 de noviembre, en la Casa de Colón (de 16:00 a 20:00 horas, en cada una de las sesiones). “Una pequeña versión del libro, pero digamos que es menos conceptual y más psicológica: hablamos exclusivamente de la mirada del fotógrafo”; anticipa el autor.

Brau explica cómo sus alumnos podrán evaluar “cómo han mirado algunos de los fotógrafos que nos han dejado la historia. Y cómo podemos mirar nosotros”. En este punto, subraya que “todas las miradas pueden ser importantes. Cada uno tendrá criterio y libertad para expresar como mejor le parezca su fotografía”.

La performance de Viera

Después de esta primera conferencia en el CAAM, Gregorio Viera desarrollará la performance Super Im Pose: un ejercicio artístico centrado en la fotografía, o, en palabras del propio artista, “una excusa para crear una fotografía”. Viera, que ha presentado anteriormente sus performances en el CAAM, también ha llegado a espacios expositivos como los de la Bienal de Arte en Movimiento de Buenos Aires (BIM), la 7 Performance Reihe Neu-Oerlikon 2016 de Zürich (Suiza) o el Centro de Artes da UFES de Espírito Santo (Brasil). Este “multi-instrumentista” -como él mismo se define- especializado en el vídeo y en el diseño, aborda ahora una propuesta centrada en la fotografía, en la que se inspira a partir de la experiencia de los pacientes del síndrome de Charles Bonnet: una enfermedad en la que los afectados “sufren alucinaciones, pero no son enfermos mentales: son conscientes de que lo que ven no es real, y esa parte es la que me interesa como artista”, apunta el autor.

Viera presentará, así, una performance de “superposición de capas”. Super Im Pose alude a ese concepto de sobreponer, “pero el término también tiene la acepción de recuperarse”, subraya el artista para definir el concepto desde el que parte. Su ejercicio visual incluye alusiones “a lo que no se ve: los fantasmas, los secretos, el alma…”. Viera confiesa su entusiasmo a la hora de sumarse con esta propuesta a un certamen del que destaca su programa y los autores que se incluyen en sus sesiones, y “la seriedad con la que trabaja la organización”.

Tras esta jornada inaugural, Gran Canaria Foto 2017 seguirá desarrollándose en días sucesivos en espacios como el propio CAAM, la Casa de Colón (escenario de sus talleres), San Martín Centro de Cultura Contemporánea, la Fundación Mapfre Guanarteme o el CICCA. Esta es la primera edición en la que el evento organizado por Gran Canaria Espacio Digital se proyecta en diferentes centros de arte. Su programa incluye, además de las acciones formativas, exposiciones, conferencias y tertulias.