La Metroguagua: agujero económico para nuestra ciudad

La Metroguagua, el proyecto estrella del tripartito, será un gran agujero económico para nuestra ciudad, y voy a explicarles los motivos. Si revisan el anteproyecto, que es de marzo de 2015 (gobernaba el PP) y es el único documento que lo sustenta, verán que en el trazado están marcadas cuatro zonas donde se va a deprimir (túneles), lo que conlleva un mayor coste, y más aún cuando es cerca del mar. Estas cuatro zonas son la estación de Hoya La Plata, la conexión con la Avenida Marítima (a la altura de los juzgados), la entrada desde la Avenida Marítima hacia Rafael Cabrera (a la altura del Teatro) y el Parque Santa Catalina.

En la última sesión plenaria, el concejal de Movilidad, José Eduardo Ramírez, nos confirmó que iba a haber un nuevo túnel, el de la incorporación desde Rafael Cabrera hacia la calle Venegas, para solventar el tráfico que hay en la subida de Bravo Murillo. Ese túnel no está contemplado en el proyecto, lo que supone un nuevo incremento de gasto. Pero, y aquí es donde se revela que copian proyectos incompletos, no han tenido en cuenta algo muy importante, lo que nos demuestra, una vez más, la incompetencia e improvisación de este equipo de gobierno.

Me los puedo imaginar cuando algún técnico dio la voz de alarma sobre este tramo. ¿Y cómo solucionamos el tráfico en la subida de Bravo Murillo, ya de por sí de mucha afluencia, cuando la Metroguagua pase por allí con preferencia semafórica? Pues algún "iluminado" habrá contestado: ¡No hay problema! Hacemos un túnel que conecte Rafael Cabrera con Venegas y así no se perjudica el tráfico de Bravo Murillo. Esta, precisamente, fue la contestación que nos dio el concejal, y por ello no quiero decir que sea él el "iluminado".

Sin embargo, sí que existe un problema en este tramo. Hay un colector de aguas pluviales que baja por Bravo Murillo y desemboca en el mar. Creo recordar que ese colector está a 4 metros de profundidad, por lo que para hacer un túnel en esa zona habrá que bajar, como mínimo, a 12 metros (algún ingeniero que lea esto que, por favor, me corrija si me equivoco). Y, es más, la pendiente de entrada al túnel, debido a las dimensiones de la Metroguagua, debería comenzar, como poco, a mitad de Rafael Cabrera.

¿Cuánto nos va a costar esto? ¿Habrá algún técnico que firme este trazado? El concejal ha dicho que sí, que irá por debajo del colector. Y, ¿se puede hacer? ¡Claro que se puede hacer! Pero que pregunten cuánto costó en Barcelona el colocar sifones en los tramos de la red de alcantarillado que se veían afectados por los túneles. Es una obra compleja y muy costosa. Con dinero todo se puede hacer, pero habrá que ver si la economía de nuestra ciudad lo puede soportar.

Si nos fijamos en lo que presupuestaron para los otros túneles (tres de los cuatro licitados rondan entre los 1,4 y los 1,7 millones de euros, y el cuarto supera los 2,5 millones), vemos que, con este nuevo túnel, el presupuesto de la Metroguagua ya se incrementa, como mínimo, en casi dos millones más, aunque estoy segura de que aumentará aún más el gasto al tener que solventar el paso teniendo un colector de aguas pluviales de por medio.

Otra cuestión que se debería analizar es si se está cumpliendo con lo presupuestado porque las obras que se están realizando no pasan por el ayuntamiento sino que Guaguas Municipales se la transfiere a Geursa y ésta realiza las contrataciones.

Por ejemplo, el tramo Pio XII-Galicia está presupuestado en 641.124,30€, aunque GEURSA saca la licitación por más del doble: 1.603.102,06€. Si esta va a ser la tónica general en el trazado de la Metroguagua y las obras estaban presupuestadas en unos 84 millones de euros, se podría llegar a duplicar esta cantidad y el coste de obra podría superar los 168 millones de euros. Y, por supuesto, a esto hay que añadir la compra de los vehículos.

Con todo esto se demuestra por qué el proyecto de la Metroguagua, el único proyecto estratégico que presenta el tripartito, será el gran agujero económico de este mandato. Es más, si todo el dinero conseguido de las distintas administraciones públicas lo emplearan en el soterramiento de la Avenida Marítima, tal y como van los gastos, seguro que hasta les sobraría dinero.