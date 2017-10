Llevar el timple al conservatorio, un paso "a la altura de lo que se merece este instrumento"

Profesionales del timple de toda Canarias se han felicitado este lunes por el proyecto de introducir en los conservatorios ese emblemático instrumento, que su popular intérprete Domingo Rodríguez El Colorao ha tildado de "paso muy importante", tanto para los músicos como para los isleños en general.



De "feliz noticia" ha calificado el también timplista Germán López, por su parte, la iniciativa, promovida por el Gobierno Autónomo con el propósito de que esos nuevos estudios se empiecen a ofertar en las dos capitales del archipiélago al arrancar el año académico 2018-2019, según ha recalcado su consejera de Educación, Soledad Monzón.



Intérpretes y consejera han hecho estas declaraciones antes del comienzo de una reunión convocada por el Ejecutivo para someter la documentación que hasta ahora ha generado para hacer posible el proyecto a la consideración de casi una treintena de músicos, escogidos, en palabras de Soledad Monzón, por ser "los más conocidos, los más representativos de nuestro instrumento canario".



Lograr que el timple "esté a la altura de lo que se merece, de ser un instrumento universal", es el deseo último que albergan quienes trabajan con él, ya sea en el escenario como artistas o como profesores en escuelas o academias, ha expuesto Germán López.



Quien ha hecho votos por que "este sea el inicio de una nueva etapa histórica y ya podamos decir, a boca llena y con el pecho hinchado, que se puede estudiar timple en el conservatorio, y que, además, dentro de unas generaciones haya titulados de timple".



Puesto que, en opinión de El Colorao, "el que el timple se meta en la enseñanza reglada motiva a la juventud".



"Que ellos sepan que pueden estudiar timple como una carrera, como pueden estudiar piano o pueden estudiar violín, es un paso muy importante", ha proseguido Domingo Rodríguez, que ha matizado, no obstante, que el que se haya decidido llevar su instrumento al conservatorio "no es la meta" última de sus profesionales y enseñantes.



Porque "ahora es cuando, más que nunca, tendremos que trabajar, unificar criterios, darnos cuenta de cómo queremos que avance el timple y hacia dónde nos dirigimos", ha argumentado.



También Germán López ha subrayado que falta tarea por hacer, "porque se trata de articular una nueva asignatura", si bien ha insistido en expresar su satisfacción por la actuación del Gobierno de Canarias.



A la que hay que sumar "la feliz noticia añadida de que quiere contar con los timplistas, para ver qué pensamos, qué queremos aportar, cómo podemos organizar todo, y eso es algo que me parece digno de aplaudir", ha apostillado.



Soledad Monzón, que ha afirmado que esta iniciativa era "algo muy esperado, no solo por toda la sociedad canaria, sino especialmente por los timplistas", ha explicado que lo primero que ha hecho el Ejecutivo ha sido preparar el currículo de esos futuros estudios, "que ya está elaborado", según ha recalcado.



Aunque ha aclarado que hoy se ha querido darlo a conocer a los expertos del instrumento y pedirles su opinión "para que puedan aportar todo lo que saben y conocen del timple".



Además, ha señalado que se pretende consensuar con ellos el repertorio que se incluirá en las futuras enseñanzas y cuáles pueden ser los requisitos para el profesorado que las imparta.



Sobre los plazos en que se prevé implantar la nueva carrera, la consejera ha indicado que "la idea es que puedan empezar en el nivel elemental en este próximo curso y trabajar para solicitar ante el Ministerio que podamos tenerlo como enseñanza profesional", con lo que se podría crear luego un grado medio, así como uno superior posteriormente.



"Pero lo importante es que, en el nivel elemental, lo podamos tener ya para el próximo curso", ha concluido.