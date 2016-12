El Cabildo de Gran Canaria firmará el convenio del Fdcan aunque no descarta llevarlo a los tribunales

El Cabildo de Gran Canaria suscribirá el convenio del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) que le proponga el Gobierno Autónomo pero sin renunciar a estudiar si lo denuncia en los tribunales por entender que "no se produce una distribución equilibrada de los recursos", ha anunciado este martes.



"No vamos a renunciar a los recursos que nos corresponden" y, por ello, "vamos a firmarlo, pero también nos reservamos el derecho a estudiarlo jurídicamente", ha anticipado el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, de Nueva Canarias (NC), que ha dejado patente así que su corporación sigue cuestionando el reparto del Fdcan promovido por el Ejecutivo de Coalición Canaria (CC).



Si bien ha aclarado que no por ello va a dejar de firmar el convenio que el Gobierno le ha propuesto que suscriba este viernes para asignar a su isla el dinero que le corresponde conforme a dicho reparto, en la medida en que ello supondría quedarse sin ni siquiera ese dinero.



Morales ha destacado, además, que el Cabildo de Gran Canaria no ha tenido siquiera tiempo suficiente para estudiar en detalle el contenido de la propuesta que le ha hecho el Ejecutivo, debido a que le ha sido remitida con poco tiempo de antelación.



"Lo estamos analizando en estos momentos, porque nos hicieron llegar ayer [por el lunes] por la tarde el convenio que vamos a firmar, estamos analizándolo, y, desde luego, vamos a firmarlo", ha señalado al respecto el presidente, que ha añadido que, en todo caso, "lo firmaremos y lo seguiremos analizando, con la intervención de los servicios jurídicos, para ver si lo llevamos a los tribunales o no".



Puesto que ese convenio obedece a "esta distribución que nosotros creemos que es perjudicial para las dos islas mayores, para Tenerife y para Gran Canaria", ha argumentado.



En la misma línea, el dirigente de NC ha sostenido que, en esencia, la distribución de los fondos del Fdcan sigue respondiendo a la misma filosofía que propuso inicialmente CC y que rechaza su Cabildo, pese a que desde el Gobierno de Canarias se asegure que se ha modificado para adaptarse a las peticiones de cambios que hacían su corporación y otras más.



Porque "todo lo que han montado a partir de que el Parlamento votara en contra de la propuesta de distribución prevista por el Gobierno es un paripé, una farsa", y "la distribución sigue siendo la de la triple paridad" que cuestionaban sus críticos, ha asegurado Morales, que ha hecho estas declaraciones a preguntas de periodistas tras visitar el Belén de Arena de Las Palmas de Gran Canaria.