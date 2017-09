Tumor Clavijo 'delenda est'

Iba yo por la calle del medio, fastidiado por no poder llevarme a los labios un refrescante mojito para mitigar los efectos de la brutal inmigración de polvo sahariano no reivindicada por el Frente Polisario ni aliñada con comentario alguno por parte de Rabat. Que polvo eres y en polvo te convertirás antes de que el telurio obtengas, como señalan algunos libros sagrados. Mi termómetro cerebral marcaba exactamente, a las 14.00 horas, 122 grados Fahrenheit. Una auténtica monstruosidad calenturienta, superior incluso a aquellas de la adolescencia y las poluciones nocturnas. Y es que de poluciones iba la cuestión, ya que, cuando siempre defendí que el hombre había acabado con sus macrodepredadores – manteniéndose los mini y micro en hechura de enfermedades – y los había sustituido por matanzas genocidas interespecie, empezaba a colegir que tal vez me había subido al campanario antes de tiempo. Me explico: que los macrodepredadores bípedos están ahí y a ellos se han unido bichos también de infecta calaña, aprovechando para el despiste su carácter micro y la miopía, hipermetropía y presbicia del contribuyente atolondrado. Vino entonces, por esos libres albedríos de la mente mía, a mi mente vino aquella época en que nació la minifalda – medio siglo y tres años atrás – presumiblemente de los diseños de Mary Quant y André Courrèges, aunque son muchos los que sostienen que la atrevida ascensión del vuelto muslo arriba fue una eclosión de espontánea detonación, impulsada por la rebeldía y provocación de la década de los 60, tremendo cabreo que desembocaría en el Mayo Francés del 68, la imaginación al poder y aquello tan de actualidad que decía y dice algo así: “Miles de millones de moscas comen mierda. No pueden estar equivocadas. Comamos mierda nosotros también”. Es una manera escatológica pero muy acertada de definir cualquier régimen corrupto de partidos. ¡Y qué escándalo que la mosca del vinagre tenga un genoma muy similar al nuestro! También recuerdo a Twiggy, primera top model y precursora de la delgadez extrema en la mujer, mucho antes de que el personal estático o transeúnte supiera lo de la anorexia y la adoración judeomasónica a la talla 36. Pero no quiero ponerme nostálgico … o sí. Cuando era joven, la vida me parecía maravillosa. Un milagro, era hermosa, mágica. Y todos los pájaros en los árboles cantaban tan felizmente. Con alegría y juguetones, me miraban. Pero luego, me mandaron fuera. Para aprender a ser sensato, lógico, responsable, práctico. Me enseñaron un mundo donde podía mostrarme digno de confianza, clínico, intelectual, cínico. Hay momentos cuando todo el mundo duerme en que las preguntas se vuelven demasiado profundas para un hombre tan sencillo como yo. ¿Quieres decirme, por favor, lo que hemos aprendido?

Paco: 10 años recordando las letras de tu calavera “¿Hay algo más falso que una calavera? Es lo que mejor nos disfraza. Por dentro de la calavera está el personaje mirando el mundo, y la calavera nos mira con ojos de antifaz, porque la calavera no es la verdad de un rostro, sino la máscara última. Rosa, sueño de nadie bajo tantos párpados, escribe Rilke. La calavera es máscara de nadie bajo tantas máscaras. Lo que nos aterra de la calavera es descubrir que es también una máscara, la máscara que se pone la nada, el disfraz con que nos mira nadie. Que no me conoces, que no me conoces. Y no hay a quién conocer. La calavera se ha utilizado mucho como máscara en el carnaval y en la pintura. Llevamos la verdad por fuera, la carne, y la máscara por dentro, como no queriendo dar la cara en el más allá. Todo cementerio es una reunión de enmascarados. El esqueleto tiene cara de ladrón, usa antifaz y por eso no nos inspira ninguna confianza. Los muertos no son de fiar, y los esqueletos son muy de temer”. (Mortal y Rosa. Francisco Umbral)

¿Por qué dicen sostenibilidad cuando quieren decir estercolero?

Y fue una ducha de noche – no, una mesa de noche, no – digo bien, era una ducha de noche de esas que se toman ardiendo por la meteorología e indignado por lo que dicen los periódicos más valientes acerca de esta tierra nuestra, Canarias, y de esas gentes no nuestras, ajenas en lo más profundo, tóxicas e impuestas por cualquiera sabe que maldición. Como decía Antonio Machado, no son de ayer ni de mañana sino de nunca. El pueblo llano, e incluso aquel asentado en ladera de colina, terraplén o montaña, conviene coloquialmente y ya sin disimulos en que la cosa está muy chunga. El año en que el turismo alcanza un excelente nivel – los salarios en la hostelería siguen sin embargo bajo tierra – hemos logrado un terrorífico eclecticismo por el cual conviven las sombras del Nublo con microalgas cojoneras, playas tapiadas con bacterias E-Coli, enterococos donde Manrique proyectó un Edén, barcos lanzando alaridos de nitrato de amonio y Cañadas del Teide con excrementos y orines vomitados a la mar. Y yo, con ese hedor que despide la irresponsabilidad e incompetencia de quienes manejan el dinero público, estaba tratando que las microalgas situadas en la proa de la bañera no me alcanzaran con sus amonios y demonios – los técnicos dicen que no muerden pero avisan que ellos no se meterían en el agua -, cuando de la calle me llegan voces de otros mundos que están en éste, como decía Huxley. Que le han descerrajado cuatro tiros a un hombre de violenta reputación en plena calle – seguro que con una pistola limpia, me comentan – por asuntos múltiples en los que, al parecer, no falta la mujer. Cherchez la femme y encontraréis al asesino. Disparos en la calle junto a peatones, contenedores de basura y guaguas.

Sí, es evidente que el calentamiento es global y afecta no sólo a mares, océanos, glaciares y ecosistemas, sino también a la convivencia en una tierra donde las altaneras cifras macroeconómicas deben leerse con lupa. Lo macro ya no significa lo que antes significaba cuando incidía sobre lo micro. Crece el PIB y de inmediato suenan interesados voladores que sólo dibujan entelequias en el cielo. Continúa el minimalismo digestivo pobretón e indigente, pero no con la mini de los 60, sino con esos hot pants que marcan el sexo y permiten a las nalgas salir del denim a tomar una brisa que carece de existencia por el momento. Y los hombres macho macho man se refrescan como pueden, evitando en todo momento que un encontronazo de género degenere hasta las cancelas de Salto del Hombre de Color, antes Salto del Negro.

Sí. El coito es la única libertad que nos queda