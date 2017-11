La Autoridad Portuaria de Las Palmas no se olvida del hotel junto al 'Poema del Mar'

La Autoridad Portuaria de Las Palmas está abierta a autorizar un hotel de hasta 50 metros de altura frente al acuario Poema del Mar si hay acuerdo con el ayuntamiento de la capital, ha explicado este jueves su presidente, Luis Ibarra, durante una visita a la instalación del grupo Loro Parque.



Ibarra ha recordado que el plan general de ordenación urbana vigente en Las Palmas de Gran Canaria ya permite construir un hotel en el entorno del Centro Comercial El Muelle, dentro de los terrenos portuarios, con una determinada edificabilidad y altura.



El puerto ha propuesto al Consistorio reducir de altura autorizable en los terrenos de El Muelle de 50 a 25 metros de altura, con lo que bajaría notablemente el volumen edificable de todo ese suelo, para trasladar una parte de esa edificabilidad a la parcela que se encuentra directamente en frente del acuario Poema del Mar, donde la altura autorizable pasaría de 25 a 50 metros.



"Si es para un hotel , tiene que solicitarlo expresamente el Ayuntamiento. Por nosotros no habría problema, lo sacaríamos a concurso. No pensamos adjudicarlo directamente. A fecha de hoy no tenemos ningún proyecto, pero no lo descartamos", ha explicado.



En la misma visita al acuario se encontraba el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo (PSOE), que ha recalcado que su equipo de gobierno no pondrá problema alguno a que se construya un hotel en esa zona, porque "el planeamiento lo permite".



Además, Hidalgo ha subrayado que Las Palmas de Gran Canaria se encuentra en plena "ebullición turística" y necesita de inversiones en infraestructuras como "hoteles de nueva planta que le den carácter y una fisonomía distinta a la ciudad".



Preguntado por su posible interés en ese hotel , el vicepresidente del grupo Loro Parque, Christoph Kiessling, ha manifestado: "Estamos aquí para invertir, para crear puestos de trabajo, y si podemos hacer más cosas... pues encantados".