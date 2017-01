Juanma Brito, vicepresidente del Cabildo grancanario: “Nunca he conocido a nadie que haya amañado votos en Podemos”

El vicepresidente segundo del Cabildo de Gran Canaria recientemente expulsado de Podemos, Juan Manuel Brito, ha vuelto a negar que organizara un pucherazo en las elecciones primarias para liderar la candidatura morada en 2015, tal y como ha publicado Canarias Ahora este lunes, y sin querer profundizar más allá en el asunto sí ha advertido que su expulsión de Podemos provocará consecuencias políticas.

“Yo ya la negué [la exclusiva de este lunes] en esas declaraciones [a este diario para recoger su versión], diciendo que, bueno, es absolutamente falso y que no conozco de donde sale esa información. Nunca he conocido a nadie que haya amañado votos en Podemos. Nunca he participado de ninguna cuestión en ese sentido”, dijo Brito en una rueda de prensa convocada desde el domingo a mediodía para valorar la situación en Podemos tras su expulsión del partido.

El líder del sector crítico y promotor del partido Sí Se Puede en Gran Canaria aseguró también que cuando afirmó el pasado jueves a Canarias Ahora que sabía quien “estaba detrás” de la noticia del pucherazo en las primarias moradas “esas declaraciones son una expresión. Yo no sé quién está detrás […] hace muchísimo tiempo que vengo viendo un montón de cuestiones que, bueno, están aprovechando mi exposición pública para atacarme”.

“Y creo que es innegable que en el último año he sufrido una situación de intento de descrédito personal y político. Por lo tanto, bueno, lo dejamos ahí, yo no voy a entrar más en este tipo de cuestiones”, abundó sobre la información de este diario.

Brito, en todo caso, sí que analizó más al detalle la situación política creada con su expulsión de Podemos, que recurrirá antes del próximo viernes pero de la que “no tengo esperanzas” de que pueda prosperar, como ya ha indicado días atrás.

El político procedente del activismo social en Acción En Red sí que hizo una lectura en clave colectiva y rupturista de su expulsión, sin ser explícito, pero que afectaría a la presencia de Podemos como tal en el Cabildo y otras administraciones, ya que se ha generado "un escenario de ruptura en Gran Canaria que no es deseable para el proyecto de futuro en la isla".

“Las consecuencias de mi expulsión no serán solo personales, serían unas consecuencias colectivas que van a tener repercusiones no solo en el gobierno del Cabildo de Gran Canaria”, adelantó sin concretar si Sí Se Puede dará un paso más a nivel institucional con sus actas de cargos electos bajo la marca de Podemos, pero sí descartó rotundo “un desembarco en Nueva Canarias”, su sólido aliado en el Cabildo.

"No responsabilizo en exclusiva a Meri Pita [secretaria autonómica de Podemos y diputada por la provincia de Las Palmas], es el conjunto de la dirección" ala que achaca una toma de decisiones erróneas como su oposición al mismo pacto de gobierno que sostiene con Nueva Canarias y PSOE el grupo de cuatro consejeros, enfrentado a la dirección del partido.

El vicepresidente segundo del Cabildo de Gran Canaria y consejero de Medio Ambiente, Emergencias y Participación Ciudadana, Juan Manuel Brito. Efe/Ángel Medina G.

Brito también volvió a criticar la actitud tomada por el secretario de Organzación estatal, Pablo Echenique: "Ha optado por la exclusión y la ruptura en lugar del diálogo. En lugar de venir a solucionar los problemas, viene a dar carta de naturaliza a un expediente sancionador".

Brito también comentó que no comparte las críticas a su doble militancia en el partido Sí Se Puede y en Podemos, y mucho menos que sea motivo de expulsión, porque "los estatutos de Podemos lo permiten en todo el Archipiélago, no sólo en Tenerife", de donde es originario el partido que llegó a acuerdos preelectorales con Podemos en 2015. "No se puede hablar de dos proyectos diferentes".