Tres diputados del Parlamento pugnan por la Secretaría General de Podemos Canarias

Tres candidaturas ya se postulan para el relevo de Meri Pita como secretaria general de Podemos Canarias, que se espera para el próximo mes de junio coincidiendo con la celebración del particular Vistalegre canario. Aunque aún no se ha abierto el plazo de forma oficial, este miércoles se presentará en rueda de prensa el proyecto de la diputada canaria Concepción Monzón, la última en anunciar que opta a esta pugna por liderar la formación en el Archipiélago.

Su decisión se produce después de las ya anunciadas por sus compañeros en el Parlamento de Canarias, Juan Márquez o Noemí Santana, hasta ahora la más ligada al sector cercano a Meri Pita. No obstante, la que fue cabeza de lista al Parlamento por la formación ya ha puesto cierta distancia reiterado en numerosas ocasiones que pretende hacer cambios en el partido para “recuperar el ADN de Podemos”, que cree que se ha perdido por diferentes factores.

Santana pretende que su candidatura sirva de “pegamento” entre los distintos sectores de la formación, trabajando por una fuerza más unida. También han sido polémicas sus declaraciones en la Cadena Ser la pasada semana asegurando que Podemos debió haber consultado a las bases sobre las negociaciones que derivaron en la salida de su partido del Cabildo de la isla, unas afirmaciones que fueron aplaudidas el pasado viernes en el pleno la corporación insular por María Nebot.

Juan Márquez también trabaja en su candidatura, que será presentada el próximo 4 de mayo en Santa Cruz de Tenerife, un proyecto bajo el nombre Podemos en plural y que, de momento, ya se conoce que albergará a representantes de, al menos, cinco islas, entre los que habrá miembros de sindicatos, de asociaciones, del Círculo de Bellas Artes de Santa Cruz o consejeros de cabildos y concejales.

El diputado ha llegado a asegurar que prefiere integrar un proyecto unitario en el que se debata el futuro del partido. No obstante, al no producirse aún ese acuerdo sigue adelante con su proyecto. En este sentido, Santana ya se ha pronunciado, asegurando que está dispuesta a dialogar tanto con Márquez como con todos los compañeros que así lo deseen. No obstante, mientras no se produzca este acuerdo, se mantienen sus candidaturas de forma independiente.

Hasta ahora, eran los únicos en pronunciarse abiertamente de su intención por liderar Podemos. Sin embargo, en la mañana de este martes la formación morada enviaba un comunicado confirmando la decisión de Concepción Monzón de dar un paso al frente. Este miércoles presentará su candidatura arropada por “numerosos representantes de la Organización”, según la nota emitida por la formación morada que califica su proyecto de “común y cohesionado”.

La marcha de Pita se produce a raíz de que la también diputada en el Congreso tiene dos cargos que resultan incompatibles, el de secretaria general de la formación morada en las Islas y el de miembro del Consejo Estatal (responsabilidad para la que fue elegida el pasado 18 de febrero y en la que asume la Secretaría de Plurinacionalidad y Diversidad Territorial).

Tres compañeros en el Parlamento canario Concepción Monzón : al igual que la actual secretaria general ha militado en el sindicato Co.bas, labor que ha compaginado con su empleo como funcionaria (es i ngeniera técnica agrícola) . Ya ha ocupado cargos dentro de Podemos, donde ha sido integrante del Consejo Ciudadano Autonómico y secretaria de Organización hasta que fue elegida como diputada regional en las elecciones de 2015.

: al igual que la actual secretaria general ha militado en el sindicato Co.bas, labor que ha compaginado con su empleo como funcionaria (es i . Ya ha ocupado cargos dentro de Podemos, donde ha sido integrante del Consejo Ciudadano Autonómico y secretaria de Organización hasta que fue elegida como diputada regional en las elecciones de 2015. Noemí Santana: es la actual portavoz de Podemos en el Parlamento de Canarias. Licenciada en Administración y Dirección de Empresas, hasta su incorporación en la formación morada trabajaba en la Sociedad Ferrocarriles de Gran Canaria. En la Universidad formó parte de la Asamblea de Estudiantes y desde que acudió a la primera asamblea de Podemos en su ciudad se unió al proyecto, donde es integrante de de los consejos ciudadanos autonómico y estatal.

es la actual portavoz de Podemos en el Parlamento de Canarias. Licenciada en Administración y Dirección de Empresas, hasta su incorporación en la formación morada trabajaba en la Sociedad Ferrocarriles de Gran Canaria. En la Universidad formó parte de la Asamblea de Estudiantes y desde que acudió a la primera asamblea de Podemos en su ciudad se unió al proyecto, donde es integrante de de los consejos ciudadanos autonómico y estatal. Juan Marquez: licenciado en Música en el Koninklijk Conservatorium de La Haya y miembro de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. Participa en diferentes proyectos sociales, dentro y fuera de Canarias, como profesor de música ya que entiende la cultura como un pilar fundamental de cohesión social y desarrollo. Ha sido miembro del Consejo Ciudadano de Canarias y forma parte del Círculo de Cultura estatal.

Asamblea de Podemos para inaugurar la ruta 'En el mar que nos une'. (ALEJANDRO RAMOS)

Fase para consensuar documentos

La preparación de la Asamblea Autonómica de Podemos, que arrancó el pasado mes de abril, se encuentra en la fase de consenso de documentos. Hasta el 24 de abril todos los inscritos tenían la oportunidad de realizar diferentes propuestas sobre el modelo organizativo de la formación a través de la página web.

Tras ese momento, los documentos subidos han empezado a ser comparados y a enriquecerse entre las propuestas de los distintos equipos. Según explica la secretaria de Organización del partido en Canarias, Concepción Moreno, es de ahí de donde surgirán candidaturas. Este miércoles finaliza el plazo para consensuar los documentos, que se subirán a la web, y posteriormente el Consejo Autonómico fijará las fechas oficiales tanto para la presentación de candidaturas a la Secretaría General, como al Consejo Ciudadano y finalmente la fecha exacta de la Asamblea Autonómica.

Sobre los diputados que ya han hecho público su interés por presentarse, Moreno ha insistido en que es “lícito” y opina que el hecho de que ya se hayan postulado estas tres personas demuestra que en Podemos hay “mucha gente válida”. No obstante, subraya que, tras este proceso de elaboración de documentos, pueden surgir nuevas candidaturas y que hasta que no se haya abierto el plazo oficial no hay nada cerrado.