Juan Márquez: "Estoy en predisposición de presentarme a secretario general de Podemos en Canarias"

El diputado autonómico de Podemos Juan Márquez ha hecho público este miércoles su predisposición a presentarse a ser candidato a la Secretaría General del partido en Canarias, cargo que se elegirá en el Vistalegre canario, que se celebrará como muy tarde en junio.

En una entrevista concedida a la Cadena Ser, Márquez ha declarado estar "en predisposición de presentarme a secretario general", aunque ha recalcado que prefiere que se cree un proyecto unitario en el que se primen ideas debatidas y dialogadas, es decir, que exista "la predisposición [...] por parte de otros candidatos o de otros sectores a la hora de cumplir con ese mandato claro que salió de Vistalegre que era unidad y humildad".

El diputado autonómico hace hincapié en que en caso de que no se den estas condiciones de unidad y humildad "porque algún candidato recibe presiones de la actual dirección o de Madrid para no negociar o para vetar a ciertas personas", pues tanto él como el equipo que le acompaña y con el que está trabajando en la elaboración de estos documentos se verán "en la obligación de presentar nuestra propia candidatura para garantizar esa pluralidad y esa diversidad que debe tener Podemos en Canarias". Y es que existe un equipo conformado con gente de todas las islas que está trabajando en un proyecto para crear unos documentos políticos y organizativos que "no serán cerrados, serán la base para que hayan aportaciones, serán un borrador de entrada".

Desde su punto de vista en el partido hay que conformar una lista plural en la que se refleje la diversidad que tiene Podemos en Canarias y que recoja "muchas sensibilidades" que existen en el Archipiélago. "Si queremos ser un proyecto en mayoría eso implica que evidentemente hay que entender que en ese espacio hay distintas sensibilidades, creo que debemos trabajar en ese sentido", ahondó Márquez.

Además, opina que para mejorar el partido es necesario aceptar que existe esta diversidad. "El pensamiento único se lo dejamos por ejemplo para el PP de Gran Canaria que ha votado en un 99,9% a Australia Navarro. Yo creo que eso no debe pasar en Podemos, creo que nosotros tenemos la altura política, la madurez y la democracia interna suficiente, espero, para que el debate sea mucho más plural y mucho más rico, y por tanto el resultado sea más interesante para la ciudadanía".

Márquez señala que la celebración de este Vistalegre canario es "una etapa bonita" porque se trata de una oportunidad para debatir sobre el presente y el futuro de la formación y el papel que debe jugar en Canarias, así como el espacio que debe ocupar y la forma a la que acudir a las elecciones de 2019. Así, entiende que el partido en esta asamblea debe "mejorar, ilusionar, recuperar a mucha gente que se nos ha caído por el camino y otra tanta que todavía no ha llegado y que debemos hacer atractivo esta herramienta para que vengan a participar".

En cuanto a la posibilidad de que su compañera en el Parlamento Noemí Santana sea también candidata a la Secretaría General, Márquez ha indicado que "ojalá" no sea su rival y se llegue antes a "acuerdos más interesantes", pero que si al final ellos dos son las dos opciones aboga por tener "unas primarias con fair play".

Eso sí, espera que en caso de que existan varias candidaturas se hablen de proyectos y política y se deje un lado "el debate de las caras que yo creo que no interesa". Aparte, agrega que en la asamblea se deberá tener "la autoestima y soberanía suficiente para no necesitar la bendición de nadie", en relación a posibles apoyos de Pablo Iglesias o Íñigo Errejón a los futuros candidatos.

"Hemos pasado mucho tiempo mirándonos el ombligo"

El diputado sostiene que de este Vistalegre ha de salir una organización "fuerte, que esté centrada en el debate político y no en el debate interno". "Nos hemos pasado mucho tiempo mirándonos el ombligo y en el conflicto permanente de puertas para dentro. Creo que hemos desaprovechado un tiempo que podríamos haber dedicado a, por lo menos de manera más intensa, debatir políticamente", lamentó.

De todas maneras ha justificado este conflicto porque ha llegado en un momento "duro de construcción del partido", lo que entiende que "implica roces, conflictos internos". Por tanto, sostiene que tras la asamblea de este año se abre una etapa en la que se ha de primar "la formación interna, el debate político" y que dé un partido abierto a la participación en el que las asambleas " sean atractivas para la gente cuando vayan y que no se encuentren única y exclusivamente un debate interno permanente, sino que se hable de política". En este sentido, ha añadido que los círculos han de ser autónomos y deben de servir para trabajar iniciativas que después los políticos lleven a las instituciones. "De eso se trata cuando construimos Podemos con la idea de canalizar el trabajo civil a las instituciones", subrayó.

Por otro lado, Márquez ha opinado sobre la doble militancia y la crisis desatada en el partido con los miembros de Sí Se Puede. "Hay un punto de inflexión que es la presentación en Gran Canaria. Creo que ellos ahí dejan claro que tienen su propia hoja de ruta y su proyecto de expandirse en otras islas y yo creo que es un debate superado. Creo que debemos mirar hacia el futuro, no vamos a defender la doble militancia porque se ha demostrado que no funciona en Podemos".

No obstante, apunta que la relación con esta organización ha de ser con un trato de "normalidad, con fraternidad" como con el resto de organizaciones políticas con las que comparten el mismo espacio político.

"Si Sí Se Puede decide en un futuro integrarse en Podemos, pues bienvenidos sea. Si no es así tendremos que plantearnos que con aquellas fuerzas, y no digo sólo Sí Se Puede, sino con Equo, Izquierda Unida, con las que compartimos el mismo espacio político, no podemos subdividirnos que es uno de los males de la izquierda, creo que debemos intentar, eso sí, con la opinión de los círculos, con el debate interno, con las votaciones de los inscritos, ir a una candidatura de confluencia, para ser más fuertes y tener más oportunidades de poder revertir, por lo menos a nivel regional, las políticas de Coalición Canaria" y así ser un partido que acceda a los distintos gobiernos en 2019.