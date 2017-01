Podemos quiere reforzarse como herramienta de participación al servicio de la mayoría social

Miembros y simpatizantes de Podemos de todos los puntos de España se concentran este fin de semana en Gran Canaria para debatir, entre otras cuestiones, cómo se puede reforzar el partido como herramienta de participación al servicio de la mayoría social. La secretaria de Podemos en las Islas, Meri Pita, insiste en que la fuerza morada no constituye un fin en sí mismo, sino que es una herramienta para “crear el poder popular”. En este sentido, la responsable legal del partido a nivel estatal, Gloria Elizo, ha recordado cómo Podemos se ha hecho cada vez más fuerte desde las elecciones europeas hasta llegar a convertirse en una alternativa de gobierno.

Por ello, de cara a la celebración del próximo Vista Alegre, se abre un periodo de reflexión tras sus tres años en España. Cómo fomentar la participación, qué interesa verdaderamente votar a la ciudadanía, cómo volver a impulsar los círculos y asambleas de los barrios… son algunas de las cuestiones que se han puesto de manifiesto en la primera sesión de las jornadas Podemos, trabajo para todas, que se están celebrando en el CICCA.

Para Meri Pita, el hecho de unir a decenas de personas en la isla procedentes de diferentes comunidades del país, es una manera de acercarles a la realidad insular. Así, uno de los temas abordados en las ponencias ha sido el sistema electoral canario. Las parlamentarias Noemí Santana y Concepción Monzón junto al consejero en el Cabildo de El Hierro Amado Carballo han explicado por qué este sistema es el más injusto del mundo después de Tanzania. Una realidad que sorprendía especialmente a una de las integrantes de Baleares, ya que a pesar de vivir en un Archpiélago, cuenta con un sistema mucho más representativo.

Podemos insiste en que para que sea posible el cambio, debe modificarse este sistema, cuyas singularidades permiten que siga gobernando en Canarias la tercera fuerza en número de votos o que permiten que Agrupación Socialista Gomera con 5.000 votos tengan tres diputados en el Parlamento de Canarias.

Es en pro de este cambio por lo que Noemí Santana ha manifestado su postura a favor de presentar una moción de censura al presidente de Canarias, Fernando Calvijo, para que CC deje de gobernar el Archipiélago tras 28 años y se “puedan abrir nuevos debates”. La diputada cree que así se podría trabajar para reformar este sistema electoral. Además, ha aclarado que la decisión sería sometida a consulta ciudadana y que no apoyaría un gobierno del PP.

Algunos asistentes mostraron su inquietud ante la posibilidad de que tuviera que entenderse Podemos y PP. En este sentido, el consejero en el Cabildo Miguel Montero señaló que es una oportunidad histórica para echar a CC, mientras que las parlamentarias zanjaron el asunto garantizando que su mejor opción sería la de un gobierno del PSOE en minoría ya que los socialistas sí que fueron el partido más votado aunque obtuvieran tantos escaños como los nacionalistas.

Celebración de las jornadas 'Podemos, trabajo para todas' (ALEJANDRO RAMOS)

“El futuro debe ser la democracia participativa”

Para el representante general de Candidatura, Pablo Fernández, el futuro debe caminar hacia la democracia participativa, la economía participativa, el conocimiento participativo… Y no ha de serlo la democracia radical. Durante su ponencia expuso cómo vivimos en un mundo en el que el 1% de la población decide sobre el 33% restante y cómo se dedican más recursos a fabricar armas.

Según Fernández, la democracia debe ser representativa y con algún tipo de limitación jurídica. “Alguien, por ejemplo, te tiene que decir si es de día o de noche, o si hay que hacer mayor o menor inversión pública”, indica. Además, considera que la gente tiene que tener opciones para elegir ya que “la gente ha votado a Trump porque su otra opción era Hillary Clinton”. Según el miembro de Podemos “no hay nada más peligroso que la gente pierda la ilusión” ya así es cómo se explica esta decisión de los estadounidenses.

Sobre cómo motivar a los ciudadanos a participar también se pronunció la secretaria general de Podemos en Galicia, Carmen Santos, quien asegura que ha sido todo un logro que una sociedad tan conservadora como la gallega se está animando cada vez más a participar en las iniciativas del partido. Considera que lo que funciona son cuestiones que de verdad interese a la gente como por ejemplo hacer una consulta sobre si se está a favor del copago sanitario de la Xunta o de otra alternativa. “Hay que saber las inquietudes de la gente y hacer que participen, no ponerles barreras”, apuntó.

Miembros del debate aplaudieron la importancia de participar en Podemos, aunque Fernández matizó que, en general, la ciudadanía no es consciente de que este partido supone una herramienta que puede utilizar cualquier persona inscrita “siempre que respete los Derechos Humanos”, algo que es una novedad en España.

Fernández apuntó que en este país no existe una cultura democrática participativa, aunque añade que la baja participación suele tener que ver con que no "le estás preguntando lo que quiere a la gente o en el caso de las elecciones, no ve interesante lo que se propone votar".

Sobre ello, la secretaria gallega apuntó que es normal que la ciudadanía vea frustrado su interés por participar cuando, por ejemplo, en su comunidad con el debate de la carretera AP9 , a pesar de gobernar el PP en Galicia, al igual que a nivel estatal, no son capaces de desbloquear esta situación.

Celebración de las jornadas 'Podemos, trabajo para todas' (ALEJANDRO RAMOS)

"Primeras jornadas jurídicas"

Tanto Meri Pita como Carmen Santos y Gloria Elizo explicaron antes del comienzo de las jornadas que a través de este acto se pretende analizar desde el punto de vista jurídico cuestiones para ganar en calidad democrática.

"Son muy importantes, son las primeras jornadas jurídicas que se celebran en todo el Estado", destacó Meri Pita. De hecho, en los próximos días se abordarán asuntos como S anidad, ¿derecho o negocio? o Justicia: La transición pendiente.