La tercera fuerza en número de votos ya gobierna Canarias en solitario

Los canarios ya cuentan oficialmente desde este lunes con nuevo equipo de Gobierno. Tras más de dos décadas gobernando el Archipiélago gracias a la Ley electoral y a los pactos alcanzados con PSOE o PP, a partir de ahora, Coalición Canaria (CC) seguirá al frente de Canarias en solitario. Se trata de todo un reto para la tercera fuerza en número de votos en las Islas ( lograron un 17,65 % de los votos en 2015, después de PSOE y PP) y que cuenta con 18 escaños en el Parlamento regional, frente a los 60 de los que dispone la cámara. Sin embargo, esto no será un hándicap para el presidente Fernando Clavijo, que está convencido de que el diálogo con el resto de partidos permitirá garantizar la estabilidad de este Ejecutivo recién constituido.

De los cuatro consejeros que han tomado posesión este lunes, todas las miradas se han centrado en el vicepresidente de la patronal de la sanidad privada, José Manuel Baltar, ahora convertido en consejero de esta área. Una decisión que ha sido centro de las críticas en los últimos días ya que hay voces que le han llegado a comparar con el “zorro que cuida a las gallinas”. A pesar del revuelo mediático que ha causado su nombramiento, Baltar ha asegurado no conocer a qué críticas se referían los periodistas.

Sobre sus polémicas declaraciones de hace unos meses, en las que aseguraba que inyectando 16 millones a la Sanidad privada acabaría con las listas de espera, insiste en que no hay que "quedarse sólo con los titulares" y que en aquel momento (septiembre de 2016) manejaba unas variables determinadas. "Ya no me corresponde a mí hacer ese ofrecimiento, a quien le corresponda que lo haga si lo quiere hacer", apunta Baltar. No obstante, el hasta ahora director del Hospital San Roque, sí ha aclarado que su máximo objetivo es "construir una asistencia sanitaria publica de calidad", pero que sea "sobre todo asumible económicamente durante las próximas décadas".

El consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, José Manuel Baltar jura su cargo (ALEJANDRO RAMOS)

Su nombramiento ha sido defendido especialmente por la patronal de Las Palmas. De hecho, el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios, Agustín Manrique de Lara, ha elogiado al nuevo consejero por su "experiencia en el sector y capacidad de gestión". Considera que Baltar va a aprovechar los recursos públicos y privados para ofrecer una mejor gestión de esta área.

Los empresarios no sólo han elogiado al nuevo consejero de Sanidad, también han aplaudido al Gobierno en su conjunto, calificándolo de "estable" y "el mejor" para Canarias en 2017.

Una estabilidad que, sin embargo, es cuestionada por miembros de la oposición como la delegada del Gobierno en Canarias, Mercedes Roldós (PP) que lo ha calificado de "débil" y "frágil". Considera que Clavijo tendrá que hacer un ejercicio de "humildad" y trabajar por la búsqueda de "consenso". Además, sobre la posibilidad de que su partido entre a gobernar con Coalición Canaria o que presente una moción de censura junto a otras formaciones de la oposición (una de las posibilidades que más ha sonado en los últimos días) asegura que "las mociones no se anuncian, se presentan", por lo que los populares no lo valorarán hasta que se les presente un programa de gobierno.

Unos consejeros "continuistas" con la gestión del PSOE

Tanto el nuevo vicepresidente del Gobierno y consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, como el nuevo consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, José Miguel Barragán, prometieron su cargo y aseguraron al término del acto que continuarían desarrollando el programa en el que han trabajado hasta ahora los diputados socialistas.

Tampoco adelantó ninguna novedad sobre su área la nueva consejera de Empleo, Políticas Sociales e Igualdad, que en lugar de prometer juró el cargo sobre un crucifijo, al igual que el nuevo consejero de Sanidad, José Manuel Baltar. Ambos se limitaron a declarar que prefieren esperar a conocer la consejería desde dentro para poder fijar su hoja de ruta.

Acto de toma de posesión de los nuevos consejeros del Gobierno de Canarias (ALEJANDRO RAMOS)

Un acto arropado por la presencia de autoridades

A pesar de que no está clara la duración de este gobierno en minoría que se inicia a partir de este lunes, autoridades políticas, militares e incluso eclesiásticas no se han querido perder la toma de posesión de los nuevos miembros del equipo de Gobierno.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales (NC) con quien su homólogo regional, Fernando Clavijo (CC) ha tenido más de una disputa en el último año, la última protagonizada por los repartos del Fondo de Desarrollo de Canarias, ha sido el único presidente insular en la sala. Junto a él, se ha sentado el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria Augusto Hidalgo (PSOE).

Tampoco han faltado a la cita los alcaldes a los que Clavijo premió en el reparto de los Fondos de Desarrollo de Canarias, Antonio Ortega (Avesan) o la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno (Ciuca).

Entre los asistentes también destacó la presencia de los expresidentes del Gobierno canario Manuel Hermoso y Jerónimo Saavedra. A su vez, los consejeros fueron agasajados por familiares y compañeros de partido, así como diputados y miembros de otras formaciones políticas.

El evento, celebrado en Presidencia del Gobierno y que contó con un salón casi tan abarrotado como en julio de 2015, cuando Clavijo prometía su cargo arropado por los exconsejeros socialistas, marca el inicio de este gobierno de CC en minoría. Un Ejecutivo cuyo presidente tendrá que rendir cuentas el próximo 19 de enero en el Parlamento por esta decisión y por no someterse a una cuestión de confianza, como ya le ha pedido la oposición.