La Policía anuncia un falso incremento de su plantilla en Canarias en plena crisis por los escoltas del ex ministro Soria

En pleno escándalo nacional por la protección policial que mantiene todavía hoy el ex ministro José Manuel Soria quince meses después de dimitir, la Jefatura Superior de Policía en Canarias ha presentado en sociedad un falso incremento de su plantilla, que es una mera redistribución territorial de plazas de titularidad fija sin más efectivos para el Cuerpo en las Islas.

La crisis desatada al descubrir Canarias Ahora que el Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno en Canarias destinan al menos a ocho policías para la protección de Soria, ya sea vigilando 24 horas su chalet en el barrio residencial de Tafira Alta o ejerciendo de chófer y guardaespaldas en la isla o cuando va o viene del aeropuerto a su domicilio, provocó primero el silencio en Jefatura, y después una oportuna nota de prensa con fotos de revista policial.

Fue el pasado 10 de julio, lunes, cuando a lo largo de toda la semana anterior Soria y sus escoltas fueron trending topic nacional. La Jefatura emitió un comunicado en el que anunció la llegada de 25 agentes nuevos al Archipiélago, justo para reforzar la brigada más afectada por el servicio a Soria, Seguridad Ciudadana, la que aporta los escoltas de las unidades de Prevención y Reacción o de Protección y Seguridad.

La nota se limitaba a señalar que los 25 nuevos agentes se incorporaban a distintas comisarías del Archipiélago “como resultas del concurso nacional de traslados de la Policía Nacional”, y pertenecían a distintas escalas y categorías. Pero dentro del Cuerpo, esos números no cuadraban: la ampliación de plantilla tenía truco, y justo en un momento muy delicado en el que la credibilidad del mando policial y político estaba en entredicho por este nuevo caso de privilegio al ex ministro.

En realidad, Canarias no tiene un solo agente en su dotación policial. El cotejo de los destinos de subinspectores, oficiales de policía y policías por parte de fuentes policiales arroja que el aumento de efectivos de las diferentes escalas no existe. A lo sumo, se podría hablar de un policía más en este concurso de traslados, pero sería irreal: se trata de un agente con plaza en una comisaría de Madrid que lleva años en Las Palmas de Gran Canaria y ahora gana su puesto fijo en la isla.

Foto de la nota de prensa de la Policía, en la Jefatura de Las Palmas. (POLICÍA NACIONAL)

Altas y bajas, traslados dentro y fuera de Canarias

En todo caso, los datos reales es que a la Jefatura en Las Palmas de Gran Canaria llegan doce subinspectores, pero de estos, nueve provienen de distintas comisarías de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, otros dos de las comisarías de Telde y Maspalomas, en Gran Canaria, y un tercero procede de Andalucía Occidental. Uno de ellos ya estaba en comisión de servicios en el Centro Integral de Seguridad del Sureste de la isla, y otro subinspector con nueva plaza ya trabaja en Las Palmas.

Además, un subinspector con destino en la capital grancanaria gana su puesto en el Sur de la isla, Maspalomas, al igual que otro subinspector de Tenerife. A la segunda ciudad de Gran Canaria, Telde, llega un subinspector de Tenerife, al igual que a la comisaría del Sur de Tenerife. Y a la capital tinerfeña se incorpora un subinspector de Maspalomas y otro formaliza su traslado a Marín, en Galicia.

En el caso de los subinspectores, a Canarias solo ha llegado uno procedente de otra región policial, Andalucía Occidental, y otro se ha marchado a Galicia, por lo que la cifra de esta escala es la misma, aunque con la pérdida de once subinspectores en la comisaría provincial de la capital tinerfeña, la ganancia de once en la Jefatura de Las Palmas, y que en Tenerife habrá un subinspector más en la comisaría del Sur y uno menos en el Norte, en Puerto de la Cruz. Mera redistribución regional.

Canarias sí gana efectivos en la escala de oficiales de policía. Son ocho en concreto, al llegar a las Islas procedentes de otras regiones quince oficiales, pero salen del Archipiélago siete oficiales a otros destinos. El balance positivo es de ocho, aunque queda neutralizado al perder la región siete agentes en la escala básica de policía.

El concurso de traslados ha permitido la llegada a Canarias de doce policías de esa escala básica, pero se han marchado 19 que ya trabajaban en distintas comisarías. En total: siete menos, que unido al policía con plaza en Madrid que ya estaba en Las Palmas, deja en ocho menos a este grupo, por ocho de ganancia en oficiales.

Agentes de la Policía Nacional en Santa Cruz de Tenerife (POLICÍA NACIONAL)

Y el servicio a Soria, inalterado

La cortina de humo lanzada en Canarias con este refuerzo numérico irreal de su plantilla –de la suma y resta de las tres escalas, el saldo es cero- no esconde que casi tres semanas después de descubrirse los privilegios policiales de Soria no se hayan modificado los servicios que se prestan al ex ministro.

A Soria, la Policía le acompaña al aeropuerto de Gran Canaria cuando sale de la isla, previo aviso a la unidad correspondiente, y esos mismos escoltas lo recogen en un coche policial cuando llega de Madrid, ya sea un viernes en la franja horaria de las 13:00 horas o un jueves casi después de media noche, como sucedió esta misma semana. Soria pasa entre semana en la capital de España.

Al aeropuerto le acompañan escolta y chófer y el primero vuela también a Madrid y de inmediato regresa solo. A la vuelta, Soria también es acompañado por policías de Madrid hasta el aeropuerto de Barajas, y uno de ellos viaja con él y vuelve si hay un vuelo disponible (si no, pasa noche), en cuanto le relevan los escoltas de Gran Canaria, que lo recogen en coche policial para su traslado al domicilio.

La vigilancia estática delante de su chalet se mantiene inalterable desde el asalto a su caja fuerte la tarde de Nochebuena, robo del que nada se sabe tras siete meses, y hasta en los últimos días se han incorporado a ese servicio mujeres policías, a las que, de entrarles necesidades fisiológicas, se las sustituye momentáneamente por parte de otras patrullas de Seguridad Ciudadana que rondan la zona.

En Canarias sigue sin haber explicaciones formales más allá de que no se facilitan por “motivos de seguridad” [argumento dado por el gabinete de prensa en Madrid a este diario] cuando se pregunta por las razones y criterios de esta protección policial a un ex político dedicado ahora a sus asuntos privados.

Mientras, en Euskadi, el departamento de Seguridad del Gobierno vasco acaba de retirar la escolta al presidente del Tribunal Superior de Justicia y a la nueva fiscal superior, tarea a cargo de la policía autonómica, ante la evidencia del cese de la actividad terrorista de ETA hace cinco años.

Según informa eldiarionorte.es, a la máxima autoridad judicial del Estado en el País Vasco no le ha sentado bien esa medida y últimamente se le ha visto escoltado de “manera puntual” para acudir a actos institucionales por la Policía Nacional.

Este lunes, la Jefatura Superior en Canarias tiene prevista la presentación de 127 agentes en prácticas que sí que reforzarán durante el verano la plantilla policial. Trabajarán junto a otro policía veterano, nunca solos por su cuenta.