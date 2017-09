La Diócesis de Canarias pide disculpas por la oferta de empleo para profesores que daba más puntuación a los hombres

La Diócesis de Canarias ha reconocido este miércoles a Efe su error al convocar plazas de profesores para sus tres institutos en Las Palmas de Gran Canaria dirigidas preferentemente a hombres y ha pedido disculpas, porque no pretendía discriminar a nadie, sino solo equilibrar sus plantillas.



La convocatoria realizada por los institutos Santa Catalina, Santa Isabel de Hungría y Nuestra Señora del Pilar, todos ellos concertados, decía literalmente en la última de sus cláusulas: "INFORMACIÓN PARA LOS INTERESADOS. Política de género. La puntuación será a favor del género masculino".



El vicario general de la Diócesis de Canarias, Hipólito Cabrera, del que depende la supervisión de esos tres centros educativos dentro del Obispado, ha explicado que en estos momentos los tres institutos están dirigidos por mujeres, que siete de sus nueve directivos son mujeres y que el 90 % de sus docentes también lo son.



"Queríamos equilibrar un poco la balanza, por eso valorábamos que se apuntaran hombres. Pero la expresión (de la convocatoria) no la más adecuada ni la más correcta, lo reconozco", ha señalado.



También ha indicado que en cuanto tuvo conocimiento de que se había introducido esa cláusula en la convocatoria, ordenó a la gerencia de los institutos que "la eliminara inmediatamente".



Cabrera ha pedido disculpas ha quien se haya sentido ofendido y ha remarcado que la prueba de que pretendían discriminar a nadie es que las cuatro plazas fueron finalmente adjudicadas a mujeres, porque eran las que tenían mejor perfil entre todos los candidatos.



"Las profesoras que hemos contratado son mujeres, nosotros no hacemos distinciones entre hombre y mujer. Todo lo contrario, la mayoría de nuestras plantillas la conforman mujeres", ha insistido.