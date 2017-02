Portavoces de la juventud grancanaria

En el año 2011 se hizo público el reglamento del Consejo Insular de la Juventud de Gran Canaria (CIJGC), pero sin embargo, este no se constituyó hasta que en el primer semestre de 2016 el Cabildo de Gran Canaria, a través de la Consejería de Educación y Juventud, reimpulsó la idea para hacerlo efectivo, creándose finalmente en el verano del año pasado.

Desde entonces la Comisión Gestora, dirigida por Domingo Vizcaíno, ha venido trabajando con el fin prioritario de crear y activar las bases del Consejo para que futuros miembros y direcciones tengan un funcionamiento adecuado. Y es que como explica Vizcaíno, que también es coordinador de Juvenis Gamá, el hecho de que el reglamento sea ya de hace seis años ha provocado que estos primeros meses se hayan centrado sobre todo en mejorarlo e implantar medidas como la celebración del pleno del Consejo dos veces al año en vez de una, que es como está estipulado.

En la actualidad la gestora, conformada por miembros de nueve asociaciones juveniles (LGTB Juvenis-Gamá, Nuevas Generaciones, Juventudes Socialistas, Asociación Scout Cochafisco Lys 625, Movimiento Junior de Canarias, Asociación Mojo de Caña, Asociación Scouts-exploradores Bentaya, Mujeres Jóvenes de Gran Canaria, y Fundación Adsis) tiene dos años de mandato, aunque Vizcaíno indica que desean reducirlo a unos seis meses por el hecho de ya venir trabajando con anterioridad a que comenzara el CIJGC a funcionar.

El objetivo fundamental, en palabras de Vizcaíno, es ser "portavoz de la juventud en la Isla", y para ello es necesario aglutinar a las asociaciones juveniles que existen para conseguir ser una herramienta útil para ellas. En total hay 24 colectivos dentro del CIJGC, pero quieren llegar a más rincones. "Hemos estado trabajando para en breve poder integrar más asociaciones juveniles y entidades juveniles que no estén registradas o se estén creando y habilitar cauces para que jóvenes que no estén en ninguna asociación puedan tener voz en el órgano", recalca.

"Intentamos ser altavoz y conseguir todas las demandas de la juventud y además fiscalizar a las instituciones para decirles cómo deberían ser las políticas de juventud. Al ser nosotros los afectados somos los que mejor sabemos cómo debiera ser, necesitamos ser escuchados", redunda Vizcaíno, quien señala que aunque dependen del Cabildo de Gran Canaria, avanzan para que el consejo tenga independencia y un presupuesto propio.

A diferencia del Consejo de la Juventud de Canarias, que aún está en fase gestora y no logra arrancar, el de Gran Canaria cuenta con independencia jurídica que permite al CIJGC no estar politizado. "Nuestra intención es que los consejos tengan independencia jurídica para no depender del gobierno de turno, no importa el que esté, nuestra opinión va a ser la que sea, que no nos condicionen", subraya.

No obstante, Vizcaíno describe la relación con el Cabildo de Gran Canaria de buena ya que les suele integrar en las decisiones que toma la Consejería dirigida por Miguel Montero (Podemos). "Estamos aprendiendo a caminar y estamos aprendiendo a relacionarlos con la Consejería", añade. Una Consejería que además les ha cedido una sede en un edificio de Vegueta.

Por otro lado, el presidente hace un boceto de las primeras acciones realizadas en este poco más de medio año. Así, participaron en la Feria de la Juventud Europea dentro del Diálogo Estructurado, y también han organizado charlas formativas para jóvenes en temáticas como, por ejemplo, la sexualidad.

La hoja de ruta los próximos meses pasará por, aparte de reformar el reglamento, hacer jornadas de formación para dar a conocerse a las entidades. "Una vez se apruebe el reglamento se buscará volver a convocar un pleno para cambiar de dirección que intentará ser en el primer semestre de este año", concluye el presidente.