El alcalde de San Mateo siembra la polémica al cuestionar la actuación de la Guardia Civil durante el incendio

El alcalde del municipio grancanario de San Mateo, Antonio Ortega, ha roto este viernes por la noche el clima de cordialidad, al menos aparente, que reinaba entre las distintas administraciones implicadas en atajar el fuego declarado el pasado miércoles en la cumbre de Gran Canaria. Ortega, que no había estado presente en ninguna de las ruedas de prensa celebradas con anterioridad, ha aprovechado su turno de palabra para cuestionar la actuación de la Guardia Civil en la búsqueda de la ciudadana de nacionalidad sueca Carin Birgitta Ostman, dada por desaparecida tras el incendio y a la que, según todos los indicios, pertenece el cuerpo sin vida hallado este viernes a 600 metros de su casa.

"Quiero decir una cosa, porque así la pienso. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen que estar operativos, no pueden estar con formalismos y actuar más de doce horas después. Dentro de una zona calcinada, hay que actuar, es una necesidad", señaló el regidor de San Mateo antes de agradecer los trabajos de rastreo realizados por la Policía Local del municipio "sin formalismos" en dos batidas, "una a las 14.00 horas del jueves y otra entre las 22.00 y las 02.00 horas", "en condiciones desfavorables, de noche, con el cielo encapotado y lluvia" en busca de la vecina del municipio desaparecida.

Este comentario de Ortega provocó la respuesta de la delegada del Gobierno de España en Canarias, Mercedes Roldós, quien, visiblemente molesta aunque "sin ánimo de polemizar", destacó la profesionalidad de todos los efectivos activados contra el fuego en el corazón de la isla. "No puedo permitir que se ponga en cuestión la labor de la Guardia Civil. Desde el minuto 0 han estado evacuando a los vecinos, custodiando las viviendas para que nadie pudiera cometer un delito, mañanas, tardes y noches en los cruces de carreteras. No se llama formalismos, son métodos y procedimientos a los que nos atenemos todos", aseveró Roldós, que recordó que cuando se tiene conocimiento de una desaparición "lo que hay que hacer es denunciarla para que se articulen todos los mecanismos de búsqueda".

Personal del Ayuntamiento de San Mateo presentó la denuncia por la desaparición de Carin Birgitta Ostman este viernes a las 9.36 horas. El cadáver fue localizado a las 11.50 horas. Según han manifestado tanto Mercedes Roldós como el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, el jueves se habían producido informaciones contradictorias sobre la desaparición de este ciudadana de los Llanos de Ana López, lugar en el que residía desde hacía veinte años, porque una de las mujeres evacuadas en el albergue de Tunte tenía "las mismas características" y un nombre similar al de Carin.

Antonio Morales ha dado la razón a Mercedes Roldós. "No coincido ideológicamente con el partido de la delegada (el PP), pero tengo que ratificar que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado han hecho de manera impecable su trabajo", ha afirmado. "No es momento de dar lecciones a nadie, no permito que nadie quiebre lo que hemos venido transmitiendo" a lo largo de esta crisis, ha añadido el presidente de la corporación insular en alusión a los mensajes que destacan la colaboración entre administraciones.

Ni los dos representantes del Gobierno de Canarias en esta rueda de prensa, el presidente Fernando Clavijo y la consejera Nieves Lady Barreto, ni el alcalde de Tejeda, Francisco Perera, se pronunciaron sobre esta polémica en la comparecencia.