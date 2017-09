Buscan a una vecina de los Llanos de Ana López desaparecida durante el incendio en la cumbre

El Ayuntamiento de San Mateo (Gran Canaria), junto a los cuerpos de seguridad, bomberos y Protección Civil, buscan a una vecina desaparecida durante el desalojo de viviendas que tuvo lugar pasado miércoles por el incendio que ha afectado a la cumbre de la isla durante los últimos días, puesto que un vecino la vio por última vez en su casa antes de la evacuación, sin que se tenga noticias de su paradero.

"Hay una vecina desaparecida en los Llanos de Ana López. Es extranjera [de nombre Karen y de nacionalidad sueca] y lleva residiendo en ese entorno unos quince o veinte años", dijo el alcalde de San Mateo, Antonio Ortega, en declaraciones a 7.7 Radio recogidas por Europa Press.

Ortega hizo especial hincapié en que los últimos que la vieron cuando estaba llegando el incendio a la zona dicen que aún estaba en su casa. "Incluso sus animales -añadió- han aparecido calcinados y no tenemos datos de dónde puede estar".

Por su parte el jefe de la Policía Local de San Mateo, en declaraciones a la Cadena Cope, señaló que la última vez que se vio a esta vecina, de unos 60 años, fue cuando fue a soltar a los animales para que rescatarlos de las llamas.

El primer edil apuntó a que durante este jueves se realizó una batida por parte de Protección Civil, Policía Canaria y Bomberos del Consorcio, además de concejales del Ayuntamiento, hasta las 02.00 horas de este viernes, jornada en la que también se intentará localizar a la mujer.

"El último vecino que la vio la invitó a salir, le dijo que salía con otro vecino, el otro vecino sacó sus animales y nos confirma que se quedó en su casa. Esa fue la última vez que se la vio", dijo Ortega.

Asimismo, el alcalde señaló que la zona de Llanos de Ana López es una zona que se ha visto muy afectada por el fuego y que no es habitual que no esté en su vivienda, que nadie la haya visto y que no haya sido evacuada por parte de ningún organismo oficial.