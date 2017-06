Aíto García Reneses cree que para Pasecniks "sería una buena opción" quedarse otro año en el Gran Canaria

Aíto García Reneses, que dirigió al Herbalife Gran Canaria en la temporada 2015-2016, se ha alegrado este martes en Las Palmas, donde dirige un Clinic junto a otros relevantes técnicos, de que el pívot letón Anzejs Pasecniks intente hacerse un hueco en la NBA, tras ser elegido en el Drafy norteamericano por Orlando Magic.



"Estoy muy contento por él. Puede ocurrir que Pasecniks vaya a un equipo que no sea de los mejores o bien que siga los pasos de un jugador como Ginobili, que primero triunfó en Argentina, luego en Italia, después con la selección de su país, y luego se marchó a un buen equipo de la NBA", ha recordado.



En su opinión, cada caso individual "es diferente" y a él le gustaría que la decisión que tomase Anzejs fuese la más buena, aunque cree que en el caso de que decida quedarse otro año en el Herbalife Gran Canaria "también sería una buena opción",



Aíto también ha hablado de la campaña realizada por el Gran Canaria de la mano de su sustituto en el cargo, Luis Casimiro, quien seguirá el próximo curso al frente del banquillo insular.



"He visto buena la temporada realizada por el Gran Canaria. No es un equipo que un año gane la Supercopa y otro sea subcampeón de la Copa del Rey, sino que el proceso que lleva durante tantos años estando siempre arriba es muy meritorio", ha subrayado.

También entró a ha valorar el retorno del norteamericano DJ Seeley al Granca, destacando el talento del escolta.



"Seeley es un jugador de mucho talento, como ya demostró cuando estuvo con nosotros y, después de su periplo en Israel, volver aquí supondrá que se reencontrará completamente, por lo que espero que le vaya muy bien tanto a él como al club", ha comentado el veterano entrenador a los medios de comunicación.