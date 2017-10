El Iberostar Tenerife cimenta su triunfo ante el Bilbao en el último cuarto

El Iberostar Tenerife sacó adelante un complicado partido frente al RETAbet Bilbao Basket, en un choque muy igualado durante tres cuartos, pero en el último empezó a funcionar la máquina del equipo tinerfeño para lograr la cuarta victoria.



Entre las pérdidas de balón de un equipo y los fallos en los lanzamientos de otros, ni tinerfeños ni bilbaínos lograban marcar el ritmo del choque. Eso sí, los locales siempre por delante, pero con ventajas cortas, y la mayor antes del descanso fue de seis puntos.



En el segundo cuarto no cambió la tónica del choque, un conjunto lagunero que mantenía el control del marcador, pero no del partido, aunque con el control del rebote parecía que el cuadro insular podía manejar mejor el choque, pero en ataque cometían errores importantes que impedían anotar.



El cuadro vasco no aprovechaba esa situación y, pese a contar con tiros liberados no lograba anotar, y así se llegó al descanso con ventaja tinerfeña por dos puntos (33-31) y una segunda mitad en la que podía pasar de todo.



Jonathan Tabu, que había anotado los últimos ocho puntos de su equipo antes del descanso, puso a su equipo por delante en el inicio del tercer cuarto (33-34), y Pere Tomás ampliaría la ventaja a tres (33-36).



Fue un momento de preocupación, pero que el Iberostar solventó bien ajustando mejor su defensa y pudo empezar a correr después del control reboteador, pero hasta el minuto 28 no se pondría por delante de nuevo (45-44) tras un tiro libre anotado por Allen y fue el inicio del despegue local.



En el inicio del tercer cuarto, San Miguel anotaría un triple clave (54-48) y Ponitka, uno de los más destacados del equipo, pondría la máxima diferencia hasta el momento (56-48). A la fiesta de anotación se unió Richotti con dos (62-50) que supuso el despegue de su equipo.



Mumbrú era la única amenaza de un equipo local que apretó aún más en defensa para intentar no dejar escapar la victoria, pero nada puso hacer ante el acierto de los insulares hasta el final para no dejar escapar esta importante victoria.

Ficha técnica 83 - Iberostar Tenerife (20+13+18+32): San Miguel (9), Richotti (14), Ponitka (16), Abromaitis (11), Vázquez (6) -inicial-, Bassas (11), Vrabac (-), Niang (4), Tobey (2), Allen (1) y Beirán (9).



68 - RETAbet Bilbao Basket (17+14+17+20): Tabu (16), Todorovic (4), Kempton (-), Hervelle (2), Gladness (3) -inicial-, Fisher (3), Tomás (15), Hammink (7), Redivo (2) y Mumbrú (16).



Árbitros: Jiménez Trujillo, Jordi Aliaga y Martín Caballero. Eliminaron por faltas a Dejan Todorovic (min.34).



Incidencias: Encuentro disputado en el Pabellón Insular Santiago Martín, con una asistencia de 4.247 espectadores.