Pako Ayestarán: "Ante la adversidad nos caemos"

El entrenador de Las Palmas, Pako Ayestarán, comentó tras la goleada sufrida ante el Villarreal por 4-0, que su equipo se vino abajo tras recibir el primer gol, en el inicio de la segunda parte.



"En el primer tiempo se han dado cosas muy positivas, hemos sido solidarios, hemos trabajado bien y hemos hecho peligro. Pero tras su gol ya no fuimos capaces, ante la adversidad nos caemos y eso nos afecta mucho. Tenemos que mantener todo lo que hemos hecho bien y hacerlo más minutos", explicó.



Tras perder ante el Villarreal, el conjunto canario ha sumado su quinta derrota consecutiva. "El equipo está tocado lógicamente, está jodido por estos resultados, esto duele y te deja tocado. Pero estamos en la jornada diez, queda mucho y no es una final", apuntó.



"El equipo ya viene de una dinámica negativa de la temporada pasada, eso hace que el equipo tenga el recuerdo y cuando llegan las complicaciones le afecta y lo nota", agregó.



El técnico aseguró que no cree haberse equivocado en el planteamiento del partido pese a la goleada. "Hemos estado bien en defensa, hemos tocado, salido con peligro y mantenido un buen nivel. Por eso creo que no nos hemos equivocado en el planteamiento. Pero su gol ha hecho que bajáramos los brazos, nos afectó y eso sumado a que este es un campo complicado, ha hecho la diferencia", razonó.



Por último, comentó que lo que más le preocupa es que su equipo "sea capaz de mantenerse a la idea de juego que sí tenemos, que hemos hecho en la primera parte y no caernos cuando vienen las dificultades.