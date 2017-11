Ramírez "confía" en que Ayestarán "dé una vuelta de tuerca" a la situación de la UD Las Palmas

El presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, ha declarado que no piensa en el próximo plazo de fichajes que se abrirá en enero de 2018, sino "en ganarle al Levante" el próximo día 19 en el Estadio de Gran Canaria para remontar el vuelo en LaLiga Santander.



En una entrevista concedida a la Cadena Ser en Las Palmas, el máximo dirigente del club isleño ha añadido que "confía" en que el actual entrenador, Pako Ayestarán, "dé una vuelta de tuerca" a la situación, con el equipo amarillo en puestos de descenso -penúltimo puesto- y como el más goleado del campeonato.



Ramírez no esconde su "enfado" no solo por la coyuntura que atraviesa el primer equipo, sino también la de su filial, Las Palmas Atlético, colista en su grupo de Segunda división B, y con cambio de entrenador esta misma semana, tras el nombramiento de Juan Manuel Rodríguez, quien debutará el próximo sábado ante el Betis Deportivo.



El presidente grancanario se niega a dar "por descendido" al primer equipo porque "aún queda un largo camino", ni dar por finalizado un ciclo "en la jornada número once".



Ramírez ha apuntado que tiene dos opciones: marcharse, y asegura que no lo va a hacer, o quedarse, "y luchar hasta el final, sin bajar los brazos ni rendirnos para sacar esto adelante, porque siempre lo hemos hecho".



En cualquier caso, el dirigente insular asume que el primero que está enfadado es él porque es quien "toma las decisiones, el único culpable, y no la estructura del club", pero recuerda que la forma con la que ha llevado la entidad hasta ahora "ha dado buenos resultados".



Ramírez ha pedido "paciencia" a aquellos aficionados que "exigen" la permanencia, sin esconder que está "algo preocupado" pero al mismo tiempo "esperanzado" en reconducir la actual situación, después de nueve derrotas ligueras en once partidos.



"Tengo que ser comprensivo con el enfado de los aficionados. La gente está preocupada y tengo que tomar las decisiones adecuadas para revertir la situación", ha explicado.



El presidente isleño sostiene que la Unión Deportiva cuenta con la mejor plantilla de su historia porque es "la más cara y con el mayor número de jugadores internacionales al mismo tiempo", pero reconoce que aún no le han sabido sacar "el mejor rendimiento", como lo demuestran sus paupérrimos números en la clasificación, con solo seis puntos sumados de 33 posibles.



"Confío en que le daremos la vuelta a la situación en el próximo partido", ha insistido acerca del importante encuentro que enfrentará a la UD Las Palmas con el Levante en la duodécima jornada, el domingo 19.