Ramírez reconoce que en verano tomaron "decisiones desacertadas" que influyen en la situación actual de Las Palmas

El presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, ha declarado este miércoles que no contempla otro resultado que no sea "la victoria" ante el Levante, el próximo domingo en el Estadio de Gran Canaria, y mantiene la confianza en que el entrenador Pako Ayestarán "revierta" la actual situación.



El máximo dirigente del club isleño, en una entrevista concedida a la emisora oficial UD Radio, ha matizado que no quiere ir "más allá" del encuentro ante el equipo valenciano, pero subraya que han previsto "todos los escenarios en cada minuto", aunque no tienen por qué "ir desvelando" lo que hagan en cada momento.



"Las cosas que tengan que ocurrir, ocurrirán, para eso hay una comisión deportiva, no tenemos que adelantar nada", ha explicado el presidente isleño, quien estima que el domingo acudirán 25.000 espectadores a presenciar ese importante encuentro ante el conjunto granota.



Ramírez ha hecho un análisis de la actual situación del equipo amarillo, en puesto de descenso y con nueve derrotas en once partidos de LaLiga Santander, y ha reconocido que el pasado verano tomaron "decisiones desacertadas", poniendo como ejemplo que perdieron mucho tiempo esperando por el técnico italiano De Zerbi.



Además, ha dicho que la elección de Manolo Márquez, técnico del equipo filial, más que una "oportunidad", fue un "marrón" para el entrenador catalán, quien presentó la dimisión del cargo tras la sexta jornada.



Ramírez también ha esgrimido como causa de la situación actual la mala preparación física del equipo amarillo.



"No estamos al nivel que tenemos que estar, las cosas no se han hecho bien y, ahora, hay que tomar decisiones para pelear contra corriente y colocarnos en ese pelotón de equipos que están por encima de nosotros", aunque descarta que la culpa sea del preparador físico.



"No podemos señalar a nadie en concreto, no hay un responsable exclusivo; es el conjunto de todas las decisiones lo que nos ha llevado hasta aquí", ha confesado.



A pesar de la mala trayectoria actual, el dirigente isleño se ha mostrado optimista y convencido de que la Unión Deportiva "se va a salvar", pero si el equipo tuviera "la desgracia" de descender, en Segunda división competiría "con una plantilla de mucho nivel para volver a Primera", porque no correrían el "riesgo" de hacer un equipo "que no fuese competitivo".



Por otra parte, Ramírez ha dicho que es poco probable que Kevin-Prince Boateng regrese a la Unión Deportiva en enero de 2018, porque lo ve "más factible" que lo haga la próxima temporada, y también ha descartado que Tana haya pedido salir de la plantilla en el próximo plazo de fichajes.