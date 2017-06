El Tenerife ve complicada la continuidad de Gaku, Lozano y Amath

El secretario técnico del CD Tenerife, Alfonso Serrano, ha asegurado hoy que el deseo de la entidad es que sigan en el equipo Gaku Shibasaki, Anthony 'Choco' Lozano y Amath N'Diaye, pero ha reconocido que ve "muy complicado" que puedan seguir en el conjunto blanquiazul.



Alfonso Serrano ha afirmado, en la rueda de prensa en la que ha detallado la situación de los jugadores de la primera plantilla, que harán "un esfuerzo" por mantener a esos tres jugadores, pero será "muy complicado" porque cuentan con ofertas de Primera División.



En el caso de Gaku Shibasaki, el secretario técnico ha comentado que el japonés está "muy agradecido" al CD Tenerife y que la continuidad del nipón dependería, sobre todo, de aspectos "sentimentales".



También ha hablado de Aarón Ñíguez, y al respecto Alfonso Serrano ha explicado que las conversaciones con sus representantes están "rotas" por aspectos económicos, ya que desde el primer momento "ha sido mucha la diferencia" entre las dos partes.



El secretario técnico del CD Tenerife ha adelantado que, si no se llega a un acuerdo de renovación con Cristo González, el canterano disputará la próxima temporada en las categorías inferiores del club.



"Él quiere salir, y si no acepta la renovación trabajará el año de contrato que tiene en las categorías inferiores. Lo que más le sorprendió al club es que no vemos un problema económico: él dice de quedarse, pero no se llega a un acuerdo", ha detallado Alfonso Serrano.



El secretario técnico ha argumentado que no van a "poner en el escaparate" a un jugador que no quiere renovar, por lo que ha dejado de formar parte del primer equipo.



Mientras tanto, ha manifestado que, a diferencia de los casos de Shibasaki, Amath y Lozano, es más probable prolongar la cesión del extremo grancanario Tyronne del Pino, que pertenece a la UD Las Palmas.



Y no entran en los planes de la Secretaria técnica a pesar de tener contrato la próxima temporada Omar Perdomo y Álex García.



Además, finalizan la relación contractual este mes y no continuarán en la isla Ismael Falcón, Edu Oriol, Rachid y Jouini, mientras que Carlos Abad-Hernández regresará tras cumplir dos años de cesión en el Real Madrid Castilla, salvo que el club blanco les "comunique algo al respecto".

Preguntado por si el objetivo del club será conseguir el ascenso directo, Serrano ha dicho que "l a meta que nos hemos puesto es mejorar este equipo, y eso no se hace en diez días. El objetivo para la temporada que viene será ganar el primer partido, y luego el segundo. Si solo hablamos de ascender, nos estaríamos equivocando".