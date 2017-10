Jonathan Vega: "En Canarias no se vive del bodyboard, se sobrevive"

El veterano rider Jonathan Vega, de 33 años, que dejó de practicar el fútbol al detectársele un soplo en el corazón, se pasó al bodyboard e integra la elite mundial, espera eliminar al ex campeón del mundo Uri Vadalao y llegar a la final.



Vega, natural de Telde aunque residente en el barrio de Escaleritas de Las Palmas de Gran Canaria, se enamoró del bodyboard en aguas de la playa de La Laja y lo compagina con su profesión de militar, según ha señalado en declaraciones a Efe.



"Surfeaba principalmente en La Laja y en la zona de Bocabarranco (Jinámar), y me enganchó todo del bodyboard: El mar, despejar la mente y llevar una vida sana. Además, he conocido a grandes amigos y he podido viajar, gracias a este deporte, a algunos patrocinadores y a mi trabajo, a destinos que me resultaban impensables cuando era niño", destaca.



El rider grancanario realizó varias pruebas del Circuito Mundial en 2008 y obtuvo buenos resultados, pero no pudo participar en otras que le hubiesen posibilitado situarse entre los 16 mejores del mundo.



"En 2008 no tenía dinero para hacer el circuito entero. Competí en Australia, donde fui quinto, y en Hawai (Estados Unidos), pero me faltaron varias pruebas para meterme en el top 16 mundial. En Canarias no se vive del bodyboard, sino que sobrevives en el mismo, y siempre me quedará la pena de no haberme podido dedicar completamente a él", asegura.



Actualmente, Jonathan dedica unas dos horas diarias por las tardes a coger olas.



"Generalmente voy a Gáldar, porque es el sitio perfecto para practicar el bodyboard, por el clima y las olas. Los fines de semana podría dedicar más tiempo a este deporte, pero intento no descuidar las relaciones sociales y familiares, tras casarme el pasado año", comenta.



Vega lleva desde los 15 años surfeando en la ola galdense de El Frontón, que considera una de las más peligrosas del mundo.



"Siempre entro con respeto al agua en Gáldar, porque hay poco fondo y el acceso es complicado. El Frontón impone bastante y hay que surfear con respeto y tranquilidad, sin traspasar unos límites que pueden ser letales", manifiesta.



Esta competición del Circuito Mundial en aguas grancanarias está acercándose a su recta decisiva, y el teldense se muestra ambicioso.



"Quedamos 24 riders que participamos en emparejamientos eliminatorios. Tengo mucha ilusión, aunque voy manga a manga. Ahora me mediré al ex campeón mundial brasileño Uri Vadalao, e intentaré ganarle. Estoy contento por haber llegado hasta aquí, pero quiero seguir adelante y disputar la final", dice.



Por otro lado, recuerda de manera jocosa que su apodo surgió cuando jugaba al fútbol como federado.



"Era un niño gordito y me decían que era una pellita de gofio y me quedé con el apelativo de pella. Actuaba como mediocentro y empecé a jugar en El Calero, y luego estuve en otros equipos de Telde hasta que fui a la selección juvenil de Canarias y me detectaron un soplo en el corazón", rememora.



Los médicos, de hecho, le dijeron que no podría hacer más ejercicio físico, pero él, un consumado deportista, decidió pasarse al bodyboard.



"La verdad es que actualmente me encuentro más sano que nunca, e incluso juego partidos de fútbol de veteranos y corro muchísimo", señala entre risas.



Jonathan, que tiene como referentes internacionales a Jeff Hubbar, Guilherme Tamega, Mike Stewart y Ryan Hardy, piensa que el título de vencedor en aguas de Gáldar está muy abierto.



"La ola de El Frontón ofrece muchas posibilidades, y Amaury Lavernhe, Pierre Louis Costes e Ian Campbell pueden vencer", opina.