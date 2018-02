El Paso aprovecha el patrimonio arqueológico como recurso turístico

El Paso apuesta por aprovechar su rico patrimonio arqueológico como recursos turístico. El Centro de Interpretación de Petroglifos Benehauno de El Paso, cuyas obras se iniciaron hace varios años, está a punto de convertirse en realidad, señala Jorge Pais, doctor en Arqueología y jefe de la Sección de Patrimonio Histórico y Arqueológico del Cabildo. “Los trabajos avanzan a buen ritmo y en breve El Paso contará con un coqueto Centro de Interpretación que si bien está centrado en los grabados rupestres de este municipio, también se ha enriquecido con datos sobre otros aspectos de la vida y cultura de los benahoaritas que se asentaron en la parte central, el corazón, de la antigua Benahoare”, explica.

Destaca que “este proyecto es la clara constatación de que, si todas las administraciones públicas trabajan conjuntamente y aúnan esfuerzos, se pueden conseguir los objetivos que se deseen y con una calidad incuestionable; y ese es el camino a seguir para que nuestra isla avance. Lo podrán comprobar el día que abra sus puertas al gran público y, a buen seguro, a más de uno le va a sorprender y hasta es posible que se sienta orgulloso del patrimonio cultural arqueológico que atesora su pueblo”.

Primitivo Jerónimo y Sergio Rodríguez en el interior del Centro de Interpretación Benehauno. JORGE PAIS

Recuerda que “el proyecto del Centro de Interpretación de Petroglifos Benehauno lleva gestándose desde hace bastantes años y está a punto de culminar con su apertura. Ha sido posible gracias al apoyo decidido del actual Ayuntamiento de El Paso, la Dirección General de Patrimonio Cultural de Canarias y la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo de La Palma”.

Pais resalta que en este proyecto “se ha contado con nuestra propia gente (albañiles, carpinteros, diseñadores, audiovisuales, informáticos, arqueólogos, etc.) y no ha sido necesario recurrir a personal técnico foráneo”. “Los sueños, con perseverancia, constancia y sacrificio, pueden llegar a convertirse en realidad. Y esto es, precisamente, lo que está sucediendo con el Centro de Interpretación de los Petroglifos de El Paso Benehauno que, después de mucho tiempo con la edificación levantada, comienza a tomar cuerpo para uso y disfrute no solo de los pasenses sino también de todos aquellos que nos visitan”.

Explica que “Benehauno es el topónimo aborigen con el que las fuentes etnohistóricas designan al Pico Bejenao, un precioso accidente geográfico, de planta piramidal, que delimita, a partir de la cota de los 1.300 metros, marcada por la Pista de Ferrer, el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente”.

El alcalde de El Paso, Sergio Rodríguez, ha apostado por aprovechar el rico patrimonio arqueológico del municipio como recurso turístico, es decir, “generar actividad económica con los recursos culturales”, manifestó en una entrevista con este digital.