El Congreso Internacional ‘Preserving the skies’ se despedirá con la degustación de un menú ‘G-Astronómico’ de La Palma

El congreso científico internacional Preserving the Skies: 10th Anniversary of the Starlight Declaration, que desde el pasado martes se celebra en La Palma, se cerrará este viernes, 21 de abril, con una serie de actividades, entre las que se encuentra la degustación de un menú G-Astronómico elaborado por el alumnado del departamento de Hostelería y Turismo del IES Virgen de Las Nieves de Santa Cruz de La Palma, informa el Cabildo.

Los participantes en el referido congreso científico internacional organizado por el Cabildo de La Palma, el Instituto de Astrofísica de Canarias y la Fundación Starlight, “podrán disfrutar de las elaboraciones culinarias que combinan sabores, texturas y colores para representar nebulosas, planetas, cometas, asteroides... y los trasladarán a un universo de sabores”, se indica en una nota de prensa.

El guía starlight, Antonio González, asesoró a profesorado y alumnado del departamento de Hostelería y Turismo del IES Virgen de Las Nieves en la elaboración del menú G-Astronómico.

El asesoramiento temático en astronomía, con charlas y propuestas, ha corrido a cargo del guía starlight, Antonio González, de Cielos-LaPalma.com y ha contado con la colaboración de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI) a través del programa Acércate – Ciencia+Innovación.