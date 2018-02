“El palmero está imponiendo en Los Indianos la elegancia y el color beige”

Las cumbres de La Palma están heladas, pero el corazón de los palmeros arde mientras espera los ritmos caribeños del día grande del Carnaval de Santa Cruz de La Palma, el desembarco de Los Indianos, la parodia que recrea el retorno a la Isla de los emigrantes ricos luciendo sus mejores galas, y que esta edición tendrá lugar el próximo 12 de febrero. “A pesar del tiempo y de la fechas, porque este año el Carnaval cae temprano, la venta de ropa está bastante animada porque hay ganas de fiesta”, ha asegurado a este digital Mónica Lorenzo, dependienta de Pagonza, un comercio tradicional de la capital que ofrece a su clientela una amplia colección de ropa indiana que destaca por su elegancia y calidad.

Esta profesional de la confección ha percibido un cambio de tendencia en los últimos tiempos en la vestimenta del día de Los Indianos. “La gente de La Palma ya no quiere mucho el blanco, prefiere los tonos beige y vestirse de rico; ya no lleva ropas chinas, cada vez viste con más elegancia”, dice, e insiste en que “ha crecido la demanda de ropa de mayor calidad y elegancia y ya se compra poco el blanco”. Sin embargo, precisa que “a la gente de fuera no le importa ir de blanco, pero el palmero, supongo que para mantener la esencia de la fiesta, prefiere el beige”.

Y en los hombres en particular, Mónica también aprecia diferencias con respecto a épocas pretéritas. “Los caballeros cada día van mejor vestidos, antes se limitaban a la guayabera y el pantalón blanco, y ahora van con su traje de lino, su chaleco y su corbata pajarita haciendo juego con los tirantes”, detalla.

Pagonza, que tiene un llamativo escaparate indiano, ofrece para la apoteósica jornada caribeña “vestidos cortos con encajes, vestidos largos también con manga larga, mucho encajes, volantes, brocados… y para todos los bolsillos, porque se puede vestir con elegancia a un precio asequible”, afirma Mónica. Destaca asimismo en este comercio la sección indiana de hombres. “La ropa de caballero que tenemos aquí es de fabricación española, está hecha en un taller de la Península para Pagonza y se han cuidado mucho todos los detalles, ha llevado un proceso largo llegar hasta este modelo y esta tela”, destaca, y recuerda que “nos enviaron muestras, vimos las telas, elegimos el modelo y después tienes que luchar con el fabricante para que no se salga de precio”.

Pagonza es un tradicional establecimiento de Santa Cruz de La Palma que se encontraba situado en la Avenida Marítima y que en septiembre de 2017 abrió sus puertas en un amplio y luminoso local de la Calle Real, un cambio que ha favorecido la actividad comercial. “Se nota, yo antes no lo entendía pero ahora puedo decir que no es lo mismo estar en la Avenida que en la Calle Real”, admite Mónica, quien se declara una mujer “carnavalera” y confiesa que “ya estoy preparada para la fiesta”.