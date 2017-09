Agenda para moverse en Santa Cruz el fin de semana

VIERNES 22 DE SEPTIEMBRE

Una ruta de la tapa de película

Casi una veintena de locales de restauración ubicados en la avenida Francisco La Roche y su entorno participarán en la iniciativa gastronómica Una ruta de la tapa de película, coincidiendo con la celebración del Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife (Fimucité). Esta iniciativa parte de la Asociación de Empresarios y Comerciantes de la Avenida Marítima (AECAM), cuenta con el patrocinio de Dorada y con la colaboración del Ayuntamiento de Santa Cruz, a través de la Sociedad de Desarrollo, del Iberostar Gran Hotel Mencey y de la agencia Sieteviajes.com.

Lugar: diferentes locales de la avenida Francisco La Roche e inmediaciones

Precio: tres euros (bebida y tapa)

Festival #SantaCruceros2017

El objetivo de este festival es unir ciudad y puerto, precisamente en lo que lleva trabajando dos años La Factoría de Cohesión (Facocip). #SantaCruceros2017 es un evento de interés para el ciudadano y las organizaciones relativas al entorno portuario en el que se celebra la unión eterna entre Santa Cruz y el mar. Dentro del festival se contará con visitas escolares, expositores o ponencias en ciclos de charlas. Se darán a conocer empresas y organizaciones que desarrollan su actividad en los entornos puerto-ciudad. Además, en el capítulo de ocio se contará con el grupo musical Trezzo, la compañía teatral Soxclock y mucha más oferta. En deporte se dispondrá del primer evento deportivo entre el puerto y la ciudad: una carrera que pretende acoger a más de 500 participantes que correrán entre Santa Cruz y su puerto. #SantaCruceros2017 cuenta con el patrocinio del Cabildo de Tenerife, Gobierno de Canarias, Ayuntamiento de Santa Cruz y Puertos de Tenerife.

Lugar: cubierta de la estación marítima, en la avenida de Anaga.

Horario: a lo largo de todo el día

Precio: entrada libre

Natura Salud 2017

Punto de encuentro bienal entre la oferta y la demanda de servicios y productos relacionados con la salud y la calidad de vida. A lo largo de sus nueve anteriores ediciones se ha confirmado que no solo es una cita obligada para los profesionales del sector, sino que se ha convertido en un lugar de encuentro para que el público en general adquiera productos naturales, conozca la oferta existente y descubra una forma de vida más sana.

Lugar: gran nave del Recinto Ferial

Horario: 10.30-20.30

Precio: 3,50 euros/día; siete euros/bono tres días

Fiestas patronales en Santa María del Mar

Este viernes tendrán lugar las finales de las competiciones deportivas en la cancha anexa al Centro Cultural, y por la noche, a las 21.00, habrá actuaciones musicales.

Lugar: canchas deportivas y centro cultural

Horario: desde las 17.00

Taller de creación literaria, por Criserey Oropez

Basándose en la técnica de escritura creativa cut up, se explorará la creatividad destripando los textos seleccionados de los participantes. Se buscarán nuevas composiciones literarias azarosas, inconscientes y reveladoras en los textos de los autores favoritos. Se guiará a los participantes, paso a paso, por los distintos niveles de experimentación literaria hasta alcanzar un nuevo relato fruto de su propia y libre inventiva. Con la nueva composición se montará un cuadro/ collage literario con el relato final que se podrá llevar a casa. Como culmen de la experiencia se compondrá un Cadáver exquisito a partir de las frases seleccionadas por los exploradores participantes.

Lugar: Biblioteca Pública de Santa Cruz (Casa de la Cultura)

Horario: 17.00-19.00

Precio: plazas limitadas

Cuentos en familia

Una nueva sesión de la actividad Cuentos en familia en la Biblioteca Municipal Central (TEA), de la mano de los narradores Miguel Ángel Granados e Isabel Bolívar, que presentarán a las familias el espectáculo ¿Te lo cuento otra vez? Se trata de una sesión diferente para toda la familia cargada de sorpresas y diversión en la que Mariquita y Tontón harán un recorrido por algunos de los cuentos clásicos, conocidos por todos, aunque con algunas variaciones. Cuentos en familia está recomendada para niños a partir de 3 años. Para más información, teléfono 922 849 060.

Lugar: Biblioteca Municipal Central (TEA)

Horario: 17.30

Precio: entrada libre

Cine: ‘Tanna’

TEA proyecta esta película australiana del año 2015, dirigida por Bentley Dean y Martin Butler. La cinta, que se puede ver en versión original en nauvhal, con subtítulos en español en dos pases diarios, descubre al espectador una historia de amor en un el pueblo indígena de la república de Vanuatu. Es un drama romántico basado en hechos reales sobre el pueblo indígena Tanna, en la república de Vanuatu, un pequeño país que se encuentra en la Polinesia del Pacífico, y centrado en la historia del amor prohibido que surge entre una joven del poblado que se enamora del nieto del jefe de la tribu.

Lugar: TEA

Horario: 19.00 y 21.30

Precio: general, cuatro euros; Amigos de TEA, tres

Charla: ‘Tailandia, el país de los contrastes’

David y Raquel son los creadores de Tenerifeando por el mundo, blog de viajes generado para acercar y compartir sus vivencias alrededor del planeta. Con ellos se descrubrirá, en esta ocasión, Tailandia: templos, naturaleza, playas de ensueño y Bangkok, la cuidad del caos. Algunos de los lugares que no pueden faltar en la visita al país.

Lugar: Sala Ámbito Cultural de El Corte Inglés

Horario: 19.30

Precio: entrada gratuita hasta completar aforo

Fiestas en el barrio de El Toscal

Con motivo de los festejos que vienen celebrándose en este barrio capitalino, para este viernes está prevista la recreación romera del Cristo de Paso Alto. Esta tradición, recuperada hace tres años, consiste en la celebración de un paseo con la imagen rememorando la costumbre que los habitantes de El Toscal hacían para agradecer la protección que dio la imagen a la ciudad durante el ataque del contralmirante inglés Horacio Nelson. De hecho, nació después de que, en julio de 1797, cayesen hasta 41 bombas sobre el castillo de Paso Alto y ninguna de ellas lograse dañar el cuadro de este Cristo que se encontraba en su interior. Los integrantes de la Asociación de Recreadores del 25 de Julio se concentrarán junto a la cruz de San Agustín, situada en la esquina de las calles San Francisco y La Marina, junto a distintos grupos folclóricos. Poco después, se oficiará un responso en memoria de los vecinos fallecidos en El Toscal y se colocará un ramo de flores ante la cruz. El paseo romero discurrirá por la glorieta Arquitecto Marrero Regalado hasta el Museo del cuartel de Almeyda, donde se celebrará una misa canaria con presencia de agrupaciones folclóricas que interpretarán folías alusivas a la figura del Cristo de Paso Alto.

Lugar: Cruz de San Agustín (esquina de las calles San Francisco y La Marina)

Horario: 20.00

Teatro: ‘La coleccionista’

Vivir en el caos o convivir con el caos. Esta es la disyuntiva de la peculiar Violeta Rincón, una profesional de clase media obligada por las circunstancias a convertirse en ama de casa. ¿Ha logrado Violeta ser feliz en la frustración? ¿Con qué propósito conserva meticulosamente cuanta caja, periódico, trasto o tareco inservible aparece en su círculo doméstico? ¿Cómo se las arregla para congeniar con su familia y el mundo sus ansias de coleccionar objetos inservibles? ¿Es ella la víctima o el victimario? Protagonizado por la versátil Crisol Carabal, acompañada por María Laura Marrero y Gabriela Andrade.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: 20.30

Precio: ocho euros

El Chojín: ‘Recalculando ruta’

Intérprete y compositor de rap madrileño que sacó su primer maxi en 1997 y destaca por el compromiso social en sus letras y la ausencia de palabras malsonantes.

Lugar: Ocean Club

Horario: 21.00

Precio: desde 12 euros

Festival MusaIndia

Dj Chuso es uno de los mejores BDM Dj (Bollywood Dance Music) en España, con un estilo único de combinar Bollywood, house y sonidos electrónicos. Pincha en la mayoría de las fiestas y bodas de la comunidad india en España e incluso fuera del país.

Lugar: Museo de la Naturaleza y el Hombre

Horario: 21.30

Precio: entrada libre hasta completar aforo

Concierto: Marta Solís

Natural de Santa Cruz de Tenerife, con 18 años se trasladó a Madrid para estudiar en la Universidad Complutense, donde se licenció en Publicidad y Relaciones Públicas. Durante este periodo estudia paralelamente canto y guitarra e interpreta en solitario sus propias composiciones, actuando como cantautora en varios locales de música en vivo de la capital y colaborando esporádicamente, tanto en grabaciones como en actuaciones en directo, con diversos grupos de distintos estilos.

Lugar: Café Teatro Rayuela

Horario: 21.30

Precio: 10 euros

SÁBADO 25 DE SEPTIEMBRE

I Shore Sports Run (carrera en el Puerto de Santa Cruz)

Dentro del Festival #SantaCruceros2017, La Factoría de Cohesión Puerto-Ciudad (Facocip), Puertos de Tenerife y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife han organizado, con el patrocinio del área de Juventud del Consistorio capitalino, la primera edición de la carrera Shore Sports Run. Está prueba deportiva, abierta a todos los públicos, discurrirá por un circuito de cinco kilómetros que se habilitará en el entorno del puerto de la ciudad.

Lugar: entorno del puerto de Santa Cruz de Tenerife

Horario: 8.30, recibimiento de corredores, y 9.30, pistoletazo de salida desde Los Llanos

Precio: cinco euros

Fiestas patronales en Cueva Bermeja

Organizada por la asociación de vecinos Virgen de Loreto, en la festividad en honor a la patrona de ese núcleo se podrán disfrutar las siguientes actividades: juegos de la manzana, saco, colchonetas hinchables, pintacaras, concurso de postres, degustación de comida, fiesta de la espuma e hinchables acuáticos, entre otras.

Lugar: plaza del pueblo

Horario: 10.00-21.00

Fiestas en el barrio de El Toscal

Celebración del Pisaca Fest en el entorno de las canchas deportivas del mismo nombre. Habrá atracciones para los más pequeños y también actuaciones musicales como las de la Joe’s Band, Trezo y las murgas La Traviata y Ni Pico Ni Corto.

Lugar: canchas deportivas de la Casa Pisaca

Horario: desde primeras horas de la mañana

Natura Salud 2017

Punto de encuentro bienal entre la oferta y la demanda de servicios y productos relacionados con la salud y la calidad de vida. A lo largo de sus nueve anteriores ediciones se ha confirmado que no solo es una cita obligada para los profesionales del sector, sino que se ha convertido en un lugar de encuentro para que el público en general adquiera productos naturales, conozca la oferta existente y descubra una forma de vida más sana.

Lugar: gran nave del Recinto Ferial

Horario: 10.30-20.30

Precio: 3,50 euros/día; siete euros/bono tres días

Taller de desarrollo intelectual para niños

Se trabajará con el ábaco japonés, juegos de memoria y concentración y flash cards. Para niños entre 5 a 13 años. Los niños que asistan a este taller deben estar acompañados por un adulto.

Lugar: Sala Ámbito Cultural de El Corte Inglés

Horario: 11.30-12.30

Precio: entrada gratuita hasta completar aforo

Una ruta de la tapa de película

Casi una veintena de locales de restauración ubicados en la avenida Francisco La Roche y su entorno participarán en la iniciativa gastronómica Una ruta de la tapa de película, coincidiendo con la celebración del Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife (Fimucité). Esta iniciativa parte de la Asociación de Empresarios y Comerciantes de la Avenida Marítima (AECAM), cuenta con el patrocinio de Dorada y con la colaboración del Ayuntamiento de Santa Cruz, a través de la Sociedad de Desarrollo, del Iberostar Gran Hotel Mencey y de la agencia Sieteviajes.com.

Lugar: diferentes locales de la avenida Francisco La Roche e inmediaciones

Precio: tres euros (bebida y tapa)

Teatro: ‘Pinocho’

El hada Azul quiere recompensar a Gepeto haciendo realidad su gran sueño y dar vida a su marioneta más querida: Pinocho. En esta adaptación se incluyen canciones, elementos y personajes que enriquecen la historia y permiten a la familia disfrutar de una vistosa puesta en escena.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: 17.00

Precio: seis euros

Cine: ‘Tanna’

TEA proyecta esta película australiana del año 2015, dirigida por Bentley Dean y Martin Butler. La cinta, que se puede ver en versión original en nauvhal, con subtítulos en español en dos pases diarios, descubre al espectador una historia de amor en un el pueblo indígena de la república de Vanuatu. Es un drama romántico basado en hechos reales sobre el pueblo indígena Tanna, en la república de Vanuatu, un pequeño país que se encuentra en la Polinesia del Pacífico, y centrado en la historia del amor prohibido que surge entre una joven del poblado que se enamora del nieto del jefe de la tribu.

Lugar: TEA

Horario: 19.00 y 21.30

Precio: general, cuatro euros; Amigos de TEA, tres

Fimucité 2017: ‘Tarantino Unchained’

El espectáculo Tarantino Unchained llegará de la mano de The Pop Culture Band, artífices en entregas anteriores de Fimucité de las puestas en escena de Back to the 80s, Back to the 90s y That 70s Show”. El repertorio que prepara la banda canaria liderada por Gonzalo de Araoz (guitarras) incluye piezas de películas como Pulp Fiction, Reservoir Dogs, Jackie Brown. The Pop Culture Band cuenta con los músicos canarios Francis Díaz (guitarra), Julio Moreno (bajo), Javier Guerrero (batería), Jeremías Martín (teclados), Julián Díaz (trompeta), Norberto Arteaga (saxo) y Cristo Delgado (trombón).

Lugar: Teatro Guimerá

Horario: 19.00 y 22.00

Precio: 15 euros

Fiestas patronales en Santa María del Mar

Gran gala de elección de la reina infantil y verbena popular. Actividades organizadas por la comisión de fiestas de Santa María del Mar 2017.

Lugar: plaza del Centro Cultural

Horario: desde las 19.30

Teatro: ‘¿Y tú quién eres?’

El día siguiente a la celebración del aniversario de 25 años de casada, Estela despierta en su cama espantada al descubrir que a su lado hay un hombre que no es su marido, y éste, de nombre Bruno, también se espanta al descubrir que la mujer que está a su lado no es su novia, pero entre las sábanas también aparece el marido de Estela, llamado Armando, y también con su mente completamente borrada de recuerdos. Ahora este matrimonio tendrá que recordar cómo Bruno amanece en su lecho conyugal.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: 20.30

Precio: ocho euros

Danza: ‘Cicatriz’

Lucía Marote, bailarina y coreógrafa independiente, empieza a bailar en Costa Rica y continúa su formación de danza contemporánea en Madrid, en el Conservatorio Profesional de Danza Mariemma. En el 2007 inicia su camino creativo con In-fusión, seguida de otras piezas como El Pie, seleccionada para el Circuito Acieloabierto 2017, premio a la mejor coreografía de danza contemporánea, compartido con Ugne Dievaityte y Mario Bermúdez, en el IV Certamen Coreográfico del Distrito de Tetuán. Cicatriz habla de dos personas que se encuentran y se fusionan, hasta tener que separarse violentamente, generando una herida y mucho dolor.

Lugar: Teatro Victoria

Horario: 20.30

Precio: ocho euros

DOMINGO 24 DE SEPTIEMBRE

Natura Salud 2017

Punto de encuentro bienal entre la oferta y la demanda de servicios y productos relacionados con la salud y la calidad de vida. A lo largo de sus nueve anteriores ediciones se ha confirmado que no solo es una cita obligada para los profesionales del sector, sino que se ha convertido en un lugar de encuentro para que el público en general adquiera productos naturales, conozca la oferta existente y descubra una forma de vida más sana.

Lugar: gran nave del Recinto Ferial

Horario: 10.30-20.30

Precio: 3,50 euros/día; siete euros/bono tres días

Festival #SantaCruceros2017

El objetivo de este festival es unir la ciudad y el puerto, precisamente en lo que lleva trabajando dos años La Factoría de Cohesión (Facocip). #SantaCruceros17 es un evento de interés para el ciudadano y las organizaciones relativas al entorno portuario con el que se celebra la unión eterna entre Santa Cruz y el mar. A las 18.00 de este domingo, se contará con la actuación del afamado humorista tinerfeño Aarón Gómez.

Lugar: cubierta de la estación marítima, en la avenida de Anaga

Horario: a lo largo de todo el día

Precio: entrada libre

‘Una ruta de la tapa de película’

Casi una veintena de locales de restauración, ubicados en la avenida Francisco La Roche y su entorno, participarán en la iniciativa gastronómica Una ruta de la tapa de película, coincidiendo con la celebración del Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife, (Fimucité). Esta iniciativa parte de la Asociación de Empresarios y Comerciantes de la Avenida Marítima (AECAM) y cuenta con el patrocinio de Dorada y la colaboración del Ayuntamiento de Santa Cruz, a través de la Sociedad de Desarrollo, del Iberostar Gran Hotel Mencey y de la agencia Sieteviajes.com.

Lugar: diferentes locales de la avenida Francisco La Roche e inmediaciones

Precio: tres euros (bebida y tapa)

Fiestas del Draguillo 2017

Festividad en honor a Nuestra Señora de la Merced, que incluye la fiesta infantil con castillos hinchables. Procesión por las calles del barrio y, a su término, exhibición de fuegos artificiales. Organizada por el Distrito Suroeste y la asociación de vecinos El Drago.

Lugar: plaza de la parroquia de Nuestra Señora de la Merced

Horario: desde las 11.00 a las 20.00

Fiestas patronales en Santa María del Mar

Organizadas por la Comisión de Fiestas de Santa María del Mar 2017, para este domingo está prevista la fiesta de la espuma y una gran paella para todos los vecinos y visitantes. Posteriormente, será la celebración de la eucaristía, la procesión de la Venerada Imagen y, a su término, los fuegos artificiales.

Lugar: plaza del centro cultural, parroquia y calles del barrio

Horario: desde las 12.00

Teatro: ‘Cada loco con su tema’

Cuatro historias interpretadas por los estudiantes de teatro del Círculo de Bellas Artes a cargo de su directora, Crisol Carabal. La batuta, que narra la historia de un hombre que está vistiéndose en su casa para ir a dar un concierto. Es director de orquesta, pero le dice a su mujer, de repente, que no va a ir. Que lo deja, que está harto de su trabajo, que él, en realidad, no es un director de orquesta de verdad. Que él no hace nada, vamos. Su mujer no puede creérselo. Ella es pintora. Pero él descubrirá que tampoco ella es la artista auténtica que él consideraba. Ataque zombie: en las calles no hay vida, solo zombies. Si muerden, solo hay 15 minutos para convertirse en uno de ellos. Esta no es exactamente una historia de zombies, es una historia de pareja. El hombre seco: Jorge ha tenido que sufrir los prejuicios de los demás toda la vida. Porque Jorge no es normal. A Jorge, por ejemplo, no se le moja la piel. Un día, en la playa, conoce a María y le cuenta todas sus anomalías. Y María lo encuentra fascinante. Y luego Brat Pitt no existe: el observador modifica la realidad y, si el observador no ve nada, pues no hay nada. Brad Pitt no existe. ¡Una historia donde la cordura se fue de vacaciones!

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: 18.30

Precio: seis euros

Cine: ‘Tanna’

TEA proyecta esta película australiana del año 2015, dirigida por Bentley Dean y Martin Butler. La cinta, que se puede ver en versión original en nauvhal, con subtítulos en español en dos pases diarios, descubre al espectador una historia de amor en un el pueblo indígena de la república de Vanuatu. Es un drama romántico basado en hechos reales sobre el pueblo indígena Tanna, en la república de Vanuatu, un pequeño país que se encuentra en la Polinesia del Pacífico, y centrado en la historia del amor prohibido que surge entre una joven del poblado que se enamora del nieto del jefe de la tribu.

Lugar: TEA

Horario: 19.00 y 21.30

Precio: general, cuatro euros; Amigos de TEA, tres

Danza: ‘Cicatriz’

Lucía Marote, bailarina y coreógrafa independiente, empieza a bailar en Costa Rica y continúa su formación de danza contemporánea en Madrid, en el Conservatorio Profesional de Danza Mariemma. En el 2007 inicia su camino creativo con In-fusión, seguida de otras piezas como El Pie, seleccionada para el Circuito Acieloabierto 2017, premio a la mejor coreografía de danza contemporánea, compartido con Ugne Dievaityte y Mario Bermúdez, en el IV Certamen Coreográfico del Distrito de Tetuán. Cicatriz habla de dos personas que se encuentran y se fusionan, hasta tener que separarse violentamente, generando una herida y mucho dolor.

Lugar: Teatro Victoria

Horario: 20.30

Precio: ocho euros

CITAS TEMPORALES

Visitas al Palmetum

El jardín botánico de Santa Cruz, el Palmetum, abre de lunes a domingo. Los visitantes podrán efectuar el recorrido por las 12 hectáreas que tiene de extensión, en lo que está considerado como la mayor colección botánica de palmeras de islas tropicales del mundo.

Horario: 10.00-18.00

Precio: adultos residentes canarios, 1,50 euros | Desempleados, discapacitados, mayores de 65 años, menores de 12 años y familias numerosas, un euro | Adulto no residente, seis euros | Niño no residente, 2,80 euros | Niños menores de 2 años, gratis.

Rutas históricas por la ciudad

La Sociedad de Desarrollo ofrece dos recorridos de una hora de duración en español e inglés: Ruta histórica y La ruta del parque García Sanabria . Las personas interesadas en realizar cualquiera de estas rutas deberán efectuar una reserva previa a través de correo electrónico: tenerife@cityexpert.es o en el teléfono 922 299 749.

Lugar: plaza de España

Horario: 12.00

Precio: dos euros, residentes, ONG y centros educativos | Cinco euros, no residentes en Tenerife | Gratuitas para clientes del Bus Turístico City Sightseeing.

Casa del Carnaval

Este recinto museístico cuenta con la última tecnología para acompañar la visita y ofrecer al público una verdadera inmersión en la fiesta chicharrera. De esta manera, existen diferentes espacios interactivos con varias pantallas táctiles donde se ofrece un tour virtual en 360 grados. En él que se muestran los actos más importantes de la fiesta chicharrera, tales como concursos, entierro de la sardina o carnaval de día. Asimismo, el público podrá sumergirse en concursos, actuaciones de murgas y comparsas, ensayos de los grupos del carnaval o incluso la propia fiesta en la calle, gracias a la aplicación tecnológica de realidad aumentada (VR) con gafas 3D que estará disponible para todos los usuarios. La Casa del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife también acoge el Centro de Documentación e Investigación del Patrimonio del Carnaval de Santa Cruz, dirigido a expertos, periodistas, estudiantes e investigadores.

Lugar: barranco de Santos, bajo el puente Galcerán

Horario: todos los días de la semana, 9.00-19.00

‘Combinar visible’

TEA presenta la exposición Combinar visible, la tercera y última de las muestras que conforman la séptima temporada de Área 60. En esta ocasión, son los artistas Dani Curbelo, Esther Elena Pa, Vicente López de la Torre, Itsaso Otero y Cristina Regalado quienes firman la propuesta, comisariada por Raisa Maudit y Alby Álamo. “En territorios aislados hay un ambiente cargado, todo el mundo se conoce, las relaciones y las identidades se estereotipan y afectos y desafectos se convierten en la forma principal de entretejer la realidad. Una realidad que se mueve entre silencios, en capas de información que se van revelando poco a poco o puede que nunca. Como una panza de burro que lo cubre todo y solo te permite ver fragmentos de un total. Es en esa presión atmosférica donde conviven esas capas de realidades, de contextos que se superponen, a veces contradictorias, a veces sin tocarse pero que definen esa zona tanto emocional como física. Combinar visible se trata de una propuesta expositiva en la que a través de las obras de cinco artistas se entretejen a modo de realidad aumentada diferentes narraciones sobre el contexto local y la relación con el territorio…”. Podrá ser visitada hasta el 31 de diciembre.

Lugar: Área 60, en TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada libre

‘Canarios, Superhéroes en USA’

Muestra de dibujantes de cómic de este archipiélago que juegan en la primera liga del cómic Marvel y DC Cómic: Javier Pulido, Ángel Hernández, Paolo Armitano y David López. Hasta el próximo 8 de octubre.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: martes-viernes, 10.00-13.00 y 17.30-20.30; sábados, 11.00-14.00; domingo, 17.30-20.30; lunes, cerrado

Precio: entrada libre

‘Steampunk y Retrofuturismo’

Steampunk es una corriente estética que se conocerá mediante esta exposición colectiva, con César Rodríguez Jaubert, Conrado Díaz Ruiz, Leticia Zamora, Dr Zenon, Juan Francisco Pérez Pérez, Juan Antonio Hernández González, Juan Carlos Sánchez Lezcano, Eliezer Mayor, Florencio Pérez García, Aída Díaz Jaén, Aída Cecilia Hernández, Miguel González, Eduardo Yanes Hernández, Yaron Labez, Ariam L. Pérez Barrios y Eric Iglesias Fernández. Hasta el 8 de octubre.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: martes-viernes, 10.00-13.00 y 17.30-20.30; sábados, 11.00-14.00; domingo, 17.30-20.30; lunes, cerrado

Precio: entrada libre

‘Cómic Sans Frontières’

Descubrir el universo del cómic. Exposición colectiva de Jen del Pozo, Luis Suárez, Juanan Rodríguez, Eduardo González, Alicia Warhola, Juan Carlos Mora, Alberto Hernández, Tamo Castellano, Ángel Marrero, Iván Retamas, Frigault García, Judith Gómez, Rubén Armiche y Armitano. Como padrino excepcional, el gran maestro Moebius. Hasta el 8 de octubre.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: martes-viernes, 10.00-13.00 y 17.30-20.30; sábados, 11.00-14.00; domingo, 17.30-20.30; lunes, cerrado

Precio: entrada libre

‘Trending Typic’

Se trata de una exposición del artista Víctor Jaubert, que con ese título presenta 25 ilustraciones elaboradas con técnica mixta sobre papel y collage realizadas con mucho detalle y colores muy vivos. En esta muestra, el autor repite el mismo discurso que en exposiciones anteriores: extravagantes y glamurosos personajes cuentan a lo largo de las diferentes ilustraciones cómo el saber estar y la buena compostura no están reñidos con el hábito del día a día, de lo cotidiano. La exposición se podrá visitar hasta el 31 de septiembre.

Lugar: Centro de Arte de la Recova

Horario: lunes-sábado, 11.00-13.00 y 16.00-21.00

Precio: entrada libre

‘Fotografías de la II Guerrra Mundial’

Con la finalidad de continuar dando a conocer los fondos que contiene el Archivo Militar de Canarias, desde el lunes 4 de septiembre está abierta la exposición que lleva ese título genérico. En ella se exponen imágenes inéditas de la citada confrontación tomadas por miembros del ejército alemán: no son imágenes que se puedan encontrar en internet, y ahí radica su originalidad y su impacto.

Lugar: sala de exposiciones del cuartel de Almeyda

Horario: martes-viernes, 9.00-15.00; sábados, 10.00-14.00

Precio: entrada libre y aparcamiento gratuito

‘Print In’

Se trata de una colectiva que es el resultado de un logrado equilibrio entre el interés común que aúna a estos creadores en los soportes y técnicas con las que realizan sus obras, junto a la expresión individual de cada artista. Una muestra de las múltiples y singulares posibilidades de la creación gráfica contemporánea. Los artistas que exponen sus obras son Alejandra Villarmea, Beatriz Hernández, Begoña Vispe, Eliezer Mayor, Fabián Castilla, Isaac Correa, José Manuel Sabina, Julio Almeida, Leonardo Izquierdo, Lucia Salomone, Michaela Konrad, Norma Guzmán, Óscar Alonso, Pablo Álava, Patricia Delgado, Samuel Hernández, Teresa González y Valle Martín. Permanecerá abierta hasta el 30 de septiembre.

Lugar: sala de arte del parque García Sanabria

Horario: martes-sábado, 11.00-13.00 y 18.00-21.00; domingos y festivos, 10.00-15.00

Precio: entrada libre

‘Rafael Arozarena: Letras Canarias 2017’

Las Letras Canarias están dedicadas este año a Rafael Arozarena (Santa Cruz de Tenerife, 1929-2009). Este autor cultivó tanto la prosa como la poesía y su obra está considerada tanto por el público como por la crítica como una de las contribuciones más interesantes a la literatura canaria de la segunda mitad del siglo XX. Perteneció al grupo fetasiano. En 1988 obtuvo, junto a Isaac de Vega, el Premio Canarias de Literatura y en 2000 ingresó en la Academia Canaria de La Lengua. Mararía es su obra más conocida y fue llevada al cine en 1998 a cargo del director Antonio José Betancor.

Lugar: Biblioteca Pública de Santa Cruz (Casa de la Cultura)

Horario: lunes-viernes, 8.30-21.00

Precio: entrada gratuita

‘Passarola. Sueño y conciencia’

Se inaugura el 1 de septiembre, con presentación a cargo de la doctora en Filología Inglesa Violetta Jojo Verge. Permanecerá abierta hasta 29 de septiembre. Se exponen trece de las casi cien obras que componen Passarola, entre acuarelas, grafitos y óleos, aparte de los innumerables bocetos que parten de textos extraídos de obras de José Saramago, como Ensayo sobre la ceguera, Ensayo sobre la lucidez, Levantado del suelo, El hombre duplicado, Historia del cerco de Lisboa, Todos los nombres, La caverna…

Lugar: Museo de las Bellas Artes

Horario: martes-viernes, 10.00-20.00; sábados, domingos y festivos, 10.00-1400 Precio: entrada gratuita

‘Pintura y poesía. La tradición canaria del siglo XX’

Se concibe como un espacio de reflexión y de reconocimiento que ofrece y dilucida algunos aspectos esenciales del imaginario de las islas y que se presenta inserto en un diálogo internacional y contemporáneo de la cultura. A partir de algunos autores esenciales de la pintura, como son Néstor, Óscar Domínguez, Jorge Oramas, César Manrique o Manolo Millares; de la poesía, como Domingo Rivero, Tomás Morales, Alonso Quesada, Pedro García Cabrera o Luis Feria, y de algunos símbolos y los elementos (aire, agua, tierra, fuego, luz, cuerpo o historia), se desarrollan las líneas argumentales de una exposición de tesis. Se podrá visitar hasta el 15 de octubre.

Lugar: TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada libre

‘Materia contemporánea. 50 años de arquitectura’

TEA acoge hasta el 8 de octubre esta exposición que lleva por título Materia contemporánea. Javier Díaz-Llanos y Vicente Saavedra. 50 años de arquitectura . Para valorar la aportación de la arquitectura al conjunto de la cultura en Canarias en los últimos cincuenta años, resulta imprescindible acercarse a la obra de Vicente Saavedra y Javier Díaz-Llanos.

Lugar: TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada gratuita

Exposición itinerante sobre el Patrimonio Histórico

La exposición, compuesta por 12 paneles de grandes dimensiones, hace un repaso por los elementos más singulares del patrimonio de Santa Cruz, estén o no declarados como Bien de Interés Cultural (BIC). Así, a través de textos y material gráfico diverso, se propone un recorrido que incluye la mención de bienes arqueológicos tan importantes como el barranco del Muerto, el del Pilar o La Gallega; de edificaciones de interés etnográfico e histórico vinculadas a actividades agrícolas tradicionales, como la hacienda de Las Palmas de Anaga o los molinos de Llano del Moro, Barranco Grande y Cuevas Blancas. Permanecerá hasta el próximo 30 de septiembre.

Lugar: hall de la Biblioteca Municipal Central (TEA)

Horario: 24 horas, todos los días del año

Precio: entrada libre

‘The Fall’

Israel Pérez y María Requena presentan en la Sala de Arte Contemporáneo (SAC) un conjunto de piezas de carácter escultórico junto a una serie de dibujos. Se inauguró el jueves 14 septiembre, y permanecerá expuesta hasta el 27 de octubre. En su propuesta abren un espacio que invita a analizar la pertinencia de las imágenes dentro del contexto artístico, así como la capacidad para generar un relato. Desde los intersticios de las formas inacabadas y la mezcla de materiales consistentes e inconsistentes, se fuerzan a un constante ejercicio de revisión y reinvención, un acto de montaje continuo que les permite mantener una posición de desconfianza frente a las imágenes.

Lugar: Sala de Arte Contemporáneo (Casa de la Cultura)

Horario: lunes-viernes, 11.00-14.00 y 17.00-20.00

Precio: entrada libre