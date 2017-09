Predominio de los cielos nubosos este viernes

Los cielos nubosos serán generalizados en Canarias este viernes, cuando se prevé lluvias y hasta posibles tormentas que vendrán acompañadas de vientos fuertes, de hasta 70 kilómetros por hora, aunque se mantendrá el calor e incluso se pueden alcanzar los 34 grados en Gran Canaria, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).



Las máximas llegarán a 29 grados en Santa Cruz de Tenerife y a 28 en Las Palmas de Gran Canaria, y las mínimas en las capitales del archipiélago serán de 23 y 22 grados, respectivamente, según esa predicción, que anuncia vientos del nordeste moderados pero con rachas fuertes que afectarán sobre todo a los extremos noroeste y sudeste de las distintas islas, donde puede haber rachas de hasta 70 kilómetros por hora.



En las aguas de Canarias se esperan vientos del nordeste o del norte cuya fuerza oscilará entre 3 y 6, marejada con áreas de fuerte marejada y mar de fondo del norte de 1 a 2 metros.



La predicción del tiempo por islas es la siguiente:



TENERIFE

Predominio de cielos nubosos por nubes medias y altas en general; en los nortes, además, habrá nubosidad de tipo bajo. Probabilidad de calima en niveles altos. Probabilidad de chubascos ocasionales, principalmente en Las Cañadas y zonas altas de la vertiente norte, que pueden ir acompañados de tormentas. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso; máximas con pocos cambios. Viento del nordeste de 25 a 35 km/h en costas, con intervalos de fuerte en extremos noroeste y sudeste. Componente este en medianías y del sur en zonas altas.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de Tenerife: 23-29 grados



LA GOMERA

Predominio de cielos nubosos por nubes medias y altas en general; en los nortes, además, habrá nubosidad de tipo bajo. Baja probabilidad de calima en niveles altos. No se descartan chubascos ocasionales y dispersos que puede ir acompañados de alguna tormenta. Temperaturas mínimas en ligero ascenso; máximas sin cambios. Viento del nordeste de 20 a 35 km/h en costas, con intervalos de fuerte en extremos noroeste y este. Componente este en medianías y del sur en zonas altas.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



San Sebastián de La Gomera: 23-29 grados



LA PALMA

Intervalos nubosos de tipo medio y alto en general; en el nordeste cielos nubosos por nubes bajas. No se descarta algún chubasco aislado y ocasional por la tarde. Temperaturas en ligero ascenso. Viento del nordeste de 25 a 35 km/h en costas, con intervalos de fuerte en extremos noroeste y este. Componente este en medianías y del sur en zonas altas.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Santa Cruz de La Palma: 22-28 grados



EL HIERRO

Predominio de cielos nubosos por nubosidad de tipo medio y alto en general; en los nortes, además, habrá nubosidad de tipo bajo por la mañana y a últimas horas. Baja probabilidad de calima en niveles altos. No se descartan chubascos ocasionales y dispersos que podrían ir acompañados de alguna tormenta. Temperaturas en ligero ascenso. Viento del nordeste de 20 a 35 km/h en costas, con intervalos de fuerte en extremos oeste y sudeste. Componente este en medianías y del sur en zonas altas.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Valverde: 18-26 grados

LANZAROTE

Predominio de cielos nubosos por nubosidad de tipo medio y alto. Presencia de calima en niveles altos. Baja probabilidad de algún chubasco aislado y ocasional que podría ir acompañado de tormentas. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en descenso, más significativo en zonas de interior. Viento del nordeste de 25 a 35 km/h, con intervalos de fuerte en horas centrales cuando localmente puede darse alguna racha de hasta 70 km/h.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Arrecife: 22-29 grados



FUERTEVENTURA

Predominio de cielos nubosos por nubosidad de tipo medio y alto. Presencia de calima en niveles altos. Baja probabilidad de algún chubasco aislado y ocasional que podría ir acompañado de tormentas. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en descenso, más significativo en zonas de interior. Viento del nordeste de 25 a 35 km/h, con intervalos de fuerte en la vertiente oeste donde puede haber rachas localmente de hasta 70 km/h.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Puerto del Rosario: 22-27 grados



GRAN CANARIA

Predominio de cielos nubosos por nubosidad de tipo medio y alto en general; en los nortes habrá intervalos de nubes bajas por la mañana y a últimas horas. Presencia de calima en niveles altos. Baja probabilidad de chubascos ocasionales, principalmente en zonas de interior, que pueden ir acompañados de tormentas. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Se pueden alcanzar localmente los 34 ºC en zonas del interior. Viento del nordeste de 25 a 35 km/h en costas, con intervalos de fuerte en extremos noroeste y sudeste. Componente este en medianías y del sur en zonas altas.



TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):



Las Palmas de Gran Canaria: 22-28 grados