La oposición de La Laguna suscribe una moción para que Zebenzuí González renuncie a su acta

Toda la oposición del Ayuntamiento de La Laguna, formada por Unid@s se puede, PP, XTC-NC, Ciudadanos y dos de los cinco concejales del PSOE, ha acordado someter a la consideración del pleno municipal una moción en la que se exige que que Zebenzuí González entregue su acta como concejal por sus comentarios machistas.

El alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz (Coalición Canaria), firmó este viernes el decreto por el que se le retiran las competencias en Mercados, Sanidad, Cementerios, Medio Ambiente, Playas y Piscinas.



No obstante, la oposición pide que se comuniquen estos mensajes a la Fiscalía, por si fueran constitutivos de delitos, ya que González en un grupo de WhatsApp aseguró que se jactaba de "follar" con empleadas que "enchufa" en el Ayuntamiento.



El concejal, ha anunciado que no va a dimitir y su partido, el PSOE, le ha suspendido de militancia, aunque de momento no le ha reclamado la entrega del acta.