La capital presenta el 'Ven a Santa Cruz ¡Rebajas!' este domingo

VIERNES 30 DE JUNIO

I Campus de Tecnificación María José Pérez

Organizado por la A. D. Añaza y el distrito del Suroeste (Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife), dispone de actividades lúdico-deportivas; entrenamiento y tecnificación; entrenamiento específico de porteros; batalla de porteros; ginkana, etcétera. Además, el precio incluye desayunos saludables, charlas formativas y visitas. Está especialmente diseñado para niños de 4 a 13 años. Esta actividad permanecerá hasta el próximo 7 de julio.

Lugar: campo de fútbol de Añaza

Horario: 9.00-14.00

Precio: 25 euros, para niños que tengan ficha de la A. D. Añaza en la temporada 2016/2017; 50 euros, para el resto de participantes.

Bebecuentos: ‘En el jardín’, con Laura Escuela

Flores, abejas y orugas. En esta sesión se contará y se cantará en un jardín de lo más particular.

Lugar: Biblioteca Municipal José Saramago (Añaza)

Horario: 17.30

Precio: entrada gratuita. Inscripción en teléfono 922 687 261

Acampada ‘El museo durmiente’

El Museo Municipal de Bellas Artes inicia las acampadas nocturnas en sus instalaciones. Esta actividad, denominada El museo durmiente, va dirigida a menores con edades comprendidas entre los 8 y los 12 años. Para un mejor aprovechamiento de esta experiencia, el cupo máximo de participantes se ha establecido en una veintena. Los participantes serán recibidos en el Museo Municipal por los integrantes del grupo de dinamización. Media hora más tarde realizarán un recorrido guiado por las instalaciones, incluyendo zonas que habitualmente no pueden ser visitadas por el público, como, por ejemplo, la sala de restauración.

Lugar: Museo de Bellas Artes

Horario: 18.00-18.30 a 11.00 del día siguiente

Precio: 20 euros. Reservas en las oficinas del OAC del Ayuntamiento de Santa Cruz y/o teléfono 922 609 430.

'Gastrococtelería 3.0'

La vanguardia de la gastrococtelería. El chef Mariano Citterio lleva la mitad de su vida en la cocina, jugando con los aromas y creando su propia marca gastronómica. Oriundo de la localidad de Marcos Paz, cerca de Buenos Aires (Argentina) y con ascendencia vasca e italiana, Mariano se mudó a España persiguiendo las raíces gastronómicas mediterráneas de sus padres. Tras diversas aventuras, acabó de segundo jefe de cocina del resplandeciente Disfrutar (Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu Casañas, los jefes de cocina de El Bulli). El pasado año abordó un nuevo reto: Nobook, mezcla de vanguardia, street food y gastrococtelería.

Lugar: Palacio de Carta

Horario: 18.30-19.30

Precio: entrada gratuita, previa solicitud de invitación en info@hkthehouse.es

Cine: ‘Stefan Zweig: adiós a Europa’

TEA proyecta esta película de 2016, dirigida por Maria Schrader. La producción es, en realidad, un biopic sobre el intelectual austriaco Stefan Zweig, centrado en los años de exilio del famoso escritor y activista social. Se podrá ver en versión original en alemán con subtítulos en español, en dos pases diarios. Zweig fue uno de los personajes más irrepetibles del siglo XX. Como judío se vio obligado a huir de su país debido al régimen nazi.

Lugar: TEA

Horario: 19.00 y 21.30

Precio: general, cuatro euros; Amigos de TEA, tres

Coctelería: Abel López

Un tinerfeño entre los mejores de la coctelería de España. Bartender y barista, Abel se formó en Barcelona (Mojito, NH, Starbucks…) y Canarias, con un local propio (Bocado’s) y trabajando para reconocidos establecimientos como All The Secret Club o Strasse Park.

Lugar: Palacio de Carta

Horario: 19.30-21.00

Precio: entrada gratuita, previa solicitud de invitación en info@hkthehouse.es

Presentación literaria: ‘La duda, el sentido común…’

La duda, el sentido común y otras herramientas para escribir bien es una recopilación de artículos de Ramón Alemán sobre el buen uso del español, en los que se responde, con rigor, pero también con humor, a preguntas como estas: ¿los prefijos se escriben juntos o separados de la palabra a la que acompañan?, ¿hace bien la RAE al pedir que no le pongamos tilde al adverbio solo?, ¿existen las palabras que no están en el diccionario?... La obra, prologada por el prestigioso ortógrafo José Martínez de Sousa, es una selección de artículos del blog Lavadora de textos, con amplia difusión tanto en España como en Hispanoamérica.

Lugar: Sala de Ámbito cultural de El Corte Inglés

Horario: 19.30

Precio: entrada libre hasta completar aforo

‘Concierto hula. Danza de Hawái’

En la Sala de Cámara se podrá disfrutar de la magia de la danza de Hawái más representativa, el hula, como fruto de unos talleres que se impartieron por Yurena Namahana desde el pasado día 19 y que este viernes llegan a su fin con esta exhibición, que supone la conclusión de la sexta edición.

Lugar: Auditorio de Tenerife Adán Martín

Horario: 21.00

Precio: entrada libre hasta completar aforo

Festival Santa Blues 2017

El legendario cantante y armonicista Keith Dunn pondrá su nombre al cartel de esta edición. Dunn vive en Holanda y ha participado en conciertos con leyendas del blues tales como James Cotton, Hubert Sumlin, Roy Eldridge, Big Walter Horton, Lurrie Bell, Jimmy Rogers y Big Mama Thornton. A lo largo de su carrera en solitario, Dunn ha recorrido los cinco continentes y ha sido invitado a participar en los festivales y clubes de blues más importantes del mundo.

Lugar: escenario de la calle de La Noria

Horario: 21.00

Precio: entrada libre

EGM: Jesús & Karina

El guitarrista tinerfeño Jesús González se une en este proyecto a la polifacética cantante berlinesa Karina Jung para ofrecer un variado repertorio en el que se puede disfrutar de la interpretación de canciones en cuatro idiomas diferentes. En esta propuesta, la versatilidad de la voz se acopla a la perfección con una voz llena de matices que recorre con personalidad distintos géneros musicales.

Lugar: Espacio Guimerá Música

Horario: 21.00

Precio: cinco euros

Teatro: ‘Se la vi’

La Tribu Teatro presenta al Grupo D2 con este espectáculo, un menú con alto contenido en gags y de gran valor nutritivo, elaborado por Abián Díaz y Nicolás Barreto y dirigido por la chef Pilar López Gómez, experta en estos guisos y con algún que otro michelín en su haber. Degustar este disparatado repertorio requiere de la complicidad de todos los comensales.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: 21.00

Precio: ocho euros

SÁBADO 1 DE JULIO

Torneo de Tenis de Veteranos en Santa Cruz

Torneo dirigido a deportistas federados que entrenan habitualmente en las escuelas de tenis de las pistas del Palacio Municipal de Deportes Quico Cabrera. Dos categorías, tanto masculina como femenina, de deportistas veteranos mayores de 35 años y deportistas veteranos mayores de 45 años.

Lugar: Palacio Municipal de Deportes Quico Cabrera

Horario: 9.00-21.00

Precio: entrada gratuita

‘Art Craft Market’, feria de artesanía

Es un lugar donde artesanos exponen sus originales productos, realizados con creatividad y cuidado y logrando piezas únicas que demuestran el valor personal y la dedicación que implica el trabajo artesanal. Sin duda es un paseo muy recomendable para quienes visitan esta capital y un polo de atracción con las tradiciones de las islas de inigualable originalidad.

Lugar: plaza del Príncipe-calle Valentín Sanz

Horario: 10.00-20.00

The House by Heineken Tenerife

El Palacio de Carta en Tenerife se viste de moda con un showroom de nueve marcas de moda de baño y complementos. Las firmas que participarán son @Arena_Negra_Swimwear, @EmmeSwimwear, @EleyteClothing, @TheKnotCompany, @Kalisy_es, @j.a.swimwear, @LocaplayaLook, @Samba_Bless y @Hutton_Official. La agencia de modelos @Ole_Group realizará una selección en busca de nuevas caras. Para finalizar la jornada, se celebrará el desfile The Jungle Show, con las firmas participantes, modelos profesionales y los ganadores del concurso New Faces.

Lugar: Palacio de Carta

Horario: a partir de las 11.00

Precio: entrada libre hasta completar aforo, previa solicitud en info@hkthehouse.es

‘La ruta de los castillos’

La actividad consiste en una visita guiada y dinamizada por los castillos de Santa Cruz de Tenerife aprovechando la existencia de estas sobrias y atractivas construcciones, declaradas como BIC (Bien de Interés Cultural) y protegidas por la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias. El punto de encuentro es en las escalinatas del Auditorio que miran al mar, para luego avanzar a pie hasta el cercano castillo de San Juan y la Casa de la Pólvora.

Lugar: escalinatas del Auditorio de Tenerife Adán Martín

Horario: 11.00

Precio: nueve euros

Fiestas patronales en Llano del Moro

La localidad de Llano del Moro celebra sus fiestas patronales en honor de la Exaltación de la Santa Cruz y del santo Hermano Pedro. Entre las actividades se desarrollará el tradicional partido de fútbol de solteros contra casados. En esa misma jornada, se oficiará la santa misa y la procesión. Posteriormente, tendrá lugar una verbena amenizada por la orquesta Dorada Band y el solista Fernando Martín.

Lugar: plaza de Llano del Moro

Horario: desde las 12.00

‘Las Moralejas’

Un viaje por las enseñanzas de los cuentos musicales más conocidos, con Ariel Hernández Núñez, Jonás González González e Ivett Báez.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: 17.00

Precio: seis euros

Cine: ‘Stefan Zweig: adiós a Europa’

TEA proyecta esta película de 2016, dirigida por Maria Schrader. La producción es, en realidad, un biopic sobre el intelectual austriaco Stefan Zweig, centrado en los años de exilio del famoso escritor y activista social. Se podrá ver en versión original en alemán con subtítulos en español, en dos pases diarios. Zweig fue uno de los personajes más irrepetibles del siglo XX. Como judío se vio obligado a huir de su país debido al régimen nazi.

Lugar: TEA

Horario: 19.00 y 21.30

Precio: general, cuatro euros; Amigos de TEA, tres

Fiestas patronales en Igueste de San Andrés

Las fiestas patronales en honor a San Pedro Apóstol prevén una misa cantada y la procesión que bordea el arranco de Igueste hasta el conocido puente de la Cruz, con regreso e exhibición pirotécnica.

Lugar: plaza del pueblo de Igueste de San Andrés y calles de la localidad

Horario: desde las 20.30

‘Danzas contadas, cuentos danzados’

EntreDanza es una compañía con una identidad marcadamente clásica. Sus espectáculos Impresiones, Ver para leer, Una mano para recibir, otra para dar, Bailando a los clásicos y Danzas contadas y cuentos danzados poseen un espíritu divulgador que aborda la estética de la danza, pretendiendo ser accesibles y cercanos. Actualmente, la directora del estudio, Charo Febles, ha ganado el segundo y tercer premio superior en los concursos nacionales de Danza Ciudad de Torrelavega (1998) y Ciudad de A Coruña (1999), el Premio Réplica 2009 a la mejor coreografía por el espectáculo Impresiones y el Premio Réplica 2011 al mejor espectáculo infantil y mejor coreografía por Ver para leer.

Lugar: Teatro Victoria

Horario: 20.30

Precio: ocho euros

‘Inspector Sullivan’

Sullivan, un amargado inspector de policía, se enfrenta al asesinato de una prostituta durante una precampaña electoral que lo llevará a destapar la trama más absurda jamás contada. Un desfile de personajes, a cada cual más variopinta, lo hará ver que, más allá de una vida caótica, la suya, siempre hay una sociedad en proceso de descomposición, la nuestra.

Lugar: Teatro Guimerá

Horario: 20.30

Precio: desde 12 euros

Teatro: ‘Uno más y la cuenta’

Un espectáculo donde la felicidad no se reserva el derecho de admisión. Vuelve a Tenerife, organizado por el Círculo de Bellas Artes, en su XII temporada Uno más y la cuenta, la obra que ha triunfado en Venezuela, Miami, Chicago y Nueva York y que promueve la búsqueda de la felicidad plena. Está dirigida por Crisol Carabal e interpretada por ella misma y Elisa González y Elizabeth Morales.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: 21.00

Precio: ocho euros

Teatro: ‘Se la vi’

La Tribu Teatro presenta al Grupo D2 con este espectáculo, un menú con alto contenido en gags y de gran valor nutritivo, elaborado por Abián Díaz y Nicolás Barreto y dirigidos por la chef Pilar López Gómez, experta en estos guisos y con algún que otro michelín en su haber. Degustar este disparatado repertorio requiere de la complicidad de todos los comensales.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: 23.00

Precio: ocho euros

DOMINGO 2 DE JULIO

Fiestas patronales en Llano del Moro

Desde primeras horas del día, tendrá lugar una diana floreada por el barrio. Más tarde se desarrollará una función religiosa en la iglesia de Llano del Moro, mientras que la tradicional romería en honor al santo Hermano Pedro tendrá lugar a partir de las 12.00, a cuyo término se celebrará una verbena, amenizada por las orquestas Sonora Olimpia y Los Ideales.

Lugar: Llano el Moro

Horario: desde las 7.00

Torneo de Tenis de Veteranos en Santa Cruz

Torneo dirigido a deportistas federados que entrenan habitualmente en las escuelas de tenis de las pistas del Palacio Municipal de Deportes Quico Cabrera. Dos categorías, tanto masculina como femenina, de deportistas veteranos mayores de 35 años y deportistas veteranos mayores de 45 años.

Lugar: Palacio Municipal de Deportes Quico Cabrera

Horario: 9.00-21.00

Precio: entrada gratuita

‘Ven a Santa Cruz ¡Rebajas!’

Programa de actividades de dinamización comercial al aire libre, con múltiples acciones dirigidas a todos los públicos. En esta ocasión se celebra el primer fin de semana de rebajas de verano, contando con diferentes iniciativas como: feria Art Craft Market, muestra del libro Verano para leer, talleres infantiles y ludotecas, pasacalles con personajes infantiles, castillos hinchables, títeres, talleres educativos de ONG y la complementaria oferta de ocio de la ciudad que presenta todos los fines de semana.

Lugar: zona de gran afluencia turística

Horario: 10.00-20.00

‘Art Craft Market’, feria de artesanía

Es un lugar donde artesanos exponen sus originales productos, realizados con creatividad y cuidado y logrando piezas únicas que demuestran el valor personal y la dedicación que implica el trabajo artesanal. Sin duda, es un paseo muy recomendable para quienes visitan esta capital y un polo de atracción con las tradiciones de las islas de inigualable originalidad.

Lugar: plaza del Príncipe-calle Valentín Sanz

Horario: 10.00-20.00

‘Palabras de papel’

Una tarde tres duendes llegan a la biblioteca, pero se les pasa las horas volando, danzando entre cuentos y poesías. Candela, Petra y Violeta quieren que el público las acompañe en su viaje a través de las historias de papel y su divertido espectáculo.

Lugar: Círculo de Bellas Artes



Horario: 12.00

Precio: seis euros

Fiestas patronales de Igueste de San Andrés

Misa en honor a san Pedro Apóstol y posterior procesión alrededor de la iglesia, acompañada también con la imagen del Sagrado Corazón de Jesús (que es cargada solo por las mujeres). Durante el mismo mes, se realizan diferentes actividades dirigidas a los vecinos y a todas aquellas personas que deseen compartir el festejo con ellos: verbenas, juegos infantiles, actos solidarios...

Lugar: plaza del pueblo de Igueste de San Andrés y calles de la localidad

Horario: desde las 12.30

Cine: ‘Stefan Zweig: adiós a Europa’

TEA proyecta esta película de 2016, dirigida por Maria Schrader. La producción es, en realidad, un biopic sobre el intelectual austriaco Stefan Zweig, centrado en los años de exilio del famoso escritor y activista social. Se podrá ver en versión original en alemán con subtítulos en español, en dos pases diarios. Zweig fue uno de los personajes más irrepetibles del siglo XX. Como judío se vio obligado a huir de su país debido al régimen nazi.

Lugar: TEA

Horario: 19.00 y 21.30

Precio: general, cuatro euros; Amigos de TEA, tres

‘Los sonidos del arcoíris’

Con la ayuda de la risa y de la música (cantos y percusión), se presenta el espectáculo Los sonidos del arcoíris, para alegrar el alma de todos los espectadores y regalar a la Madre Terrenal y al Padre Celestial bonitas vibraciones de lo más profundo de los corazones. Que se abran los corazones y se despierten las conciencias para el maravilloso tiempo que ya se siente que está llegando.

Lugar: Círculo de Bellas Artes

Horario: 19.00

Precio: desde ocho euros

‘Danzas contadas, cuentos danzados’

EntreDanza es una compañía con una identidad marcadamente clásica. Sus espectáculos Impresiones, Ver para leer, Una mano para recibir, otra para dar, Bailando a los clásicos y Danzas contadas y cuentos danzados poseen un espíritu divulgador que aborda la estética de la danza, pretendiendo ser accesibles y cercanos. Actualmente, la directora del estudio, Charo Febles, ha ganado el segundo y tercer premio superior en los concursos nacionales de Danza Ciudad de Torrelavega (1998) y Ciudad de A Coruña (1999), el Premio Réplica 2009 a la mejor coreografía por el espectáculo Impresiones y el Premio Réplica 2011 al mejor espectáculo infantil y mejor coreografía por Ver para leer.

Lugar: Teatro Victoria

Horario: 20.30

Precio: ocho euros

CITAS TEMPORALES

Visitas al Palmetum

El jardín botánico de Santa Cruz, el Palmetum, abre de lunes a domingo. Los visitantes podrán efectuar el recorrido por las 12 hectáreas que tiene de extensión, en lo que está considerado como la mayor colección botánica de palmeras de islas tropicales del mundo. http://palmetumtenerife.es.

Horario: 10.00-18.00

Precio: adultos residentes canarios, 1,50 euros | Desempleados, discapacitados, mayores de 65 años, menores de 12 años y familias numerosas, un euro | Adulto no residente, seis euros | Niño no residente, 2,80 euros | Niños menores de 2 años, gratis.

Rutas históricas por la ciudad

La Sociedad de Desarrollo ofrece dos recorridos de una hora de duración en español e inglés: Ruta histórica y La ruta del parque García Sanabria. Las personas interesadas en realizar cualquiera de estas rutas deberán efectuar una reserva previa a través de correo electrónico: tenerife@cityexpert.es o en el teléfono 922 299 749.

Lugar: plaza de España

Horario: 12.00

Precio: dos euros, residentes, ONG y centros educativos | Cinco euros, no residentes en Tenerife | Gratuitas para clientes del Bus Turístico City Sightseeing.

Exposición sobre el patrimonio histórico de Santa Cruz

La exposición, itinerante y compuesta por 12 paneles de grandes dimensiones, hace un repaso de los elementos más singulares del patrimonio de Santa Cruz, estén o no declarados como Bien de Interés Cultural (BIC). Así, a través de textos y material gráfico diverso, se propone un recorrido que incluye la mención de bienes arqueológicos tan importantes como el barranco del Muerto, el del Pilar o La Gallega; de edificaciones de interés etnográfico e histórico vinculadas a actividades agrícolas tradicionales como la hacienda de Las Palmas de Anaga o los molinos de Llano del Moro, Barranco Grande y Cuevas Blancas. También habrá sitio para expresiones populares y tradiciones, como el Carnaval, la Semana Santa, las Cruces de Mayo o La Gesta. Permanecerá hasta el próximo 30 de septiembre.

Lugar: hall de la Biblioteca Municipal Central (TEA)

Horario: 24 horas, todos los días del año

Precio: entrada libre

‘Escritores en Ámbito: Asís Ayerbe’

Se trata de una muestra de fotografía de escritores de la mano del prestigioso fotógrafo Asís G. Ayerbe para El Corte Inglés. En esta exposición quedan retratados escritores del panorama nacional e internacional. Asís G. Ayerbe ha retratado a más de 500 escritores, entre ellos Mario Vargas Llosa, Santiago Posteguillo, Javier Marías, Carmen Posadas, Maruja Torres o Víctor del Árbol. Son retratos atípicos, retratos que muestran a los escritores con una complicidad poco habitual en las fotografías que pueden verse de ellos. “Siempre trato de que los retratos que hago se salgan un poco del marco ortodoxo; busco efectos más intrigantes, chocantes o sorprendentes”. Esta colección podrá visitarse hasta el 20 de julio.

Lugar: Sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés

Horario: 10.00-22.00

Precio: entrada libre

‘Ultrasuvenir’

Es el proyecto del artista Nicolás Laiz Placeres, que toma directamente de la tradición popular canaria referentes como ídolos prehispánicos (Zonzamas y Tara). Mediante un proceso de transformación, multiplicación o ampliación, se pretende dar una nueva lectura que los pone en relación con el fenómeno del turismo y sus dinámicas de producción de nuevos hábitos, costumbres y relaciones con el exterior. Ultrasuvenir plantea una reflexión sobre un objeto tan extendido y cotidiano como es el souvenir. Podrá visitarse hasta el 25 de agosto.

Lugar: Sala de Arte Contemporáneo (Casa de la Cultura)

Horario: lunes-viernes, 11.00-14.00 y 17.00-20.00

Precio: entrada libre

Valores históricos y artísticos del Palacio de Carta

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife presenta una exposición sobre la historia del Palacio de Carta con el fin de acercar a la ciudadanía la evolución en los últimos 300 años de esta edificación, declarada Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de monumento. La muestra permanecerá abierta hasta el 31 de julio y contará con el acompañamiento de informadores turísticos (tanto la exposición, como la planta baja del edificio), a través de un recorrido de unos 40 minutos.

Lugar: Palacio de Carta

Horario: lunes-domingo, 9.00-14.00

Precio: entrada libre

‘Plantas’, de Brigitte Fassin

Para crear las obras que componen esta exposición la artista ha utilizado diferentes técnicas, desde acrílicos y óleos hasta técnicas mixtas, con la intención de captar la esencia de las plantas sin intención de acercarse a una representación científica. Brigitte Fassin utiliza el motivo de las plantas como punto de partida para expresarse artísticamente, centrándose, especialmente, en el esquema interno, el entrelazado y el color.

Lugar: sala de arte del parque García Sanabria

Horario: martes-sábado, 11.00-13.00 y 18.00-21.00; domingos y festivos, 10.00-15.00

Precio: entrada gratuita

Exposición sobre el grupo folclórico Verode

Exposición homenaje a los 40 años de trayectoria del grupo folclórico Verode. Nació en Santa Cruz de Tenerife en 1977 con el objetivo esencial de recuperar y difundir la música tradicional y popular de las islas Canarias. Hasta la fecha, tiene en su haber 14 trabajos discográficos de larga duración. Lo componen un total de 29 músicos.

Lugar: Centro de Arte Gráfico de La Recova

Horario: lunes-sábado, 11.00-13.00 y 18.00-21.00

Precio: entrada libre

Exposición de Alejandro Tosco

Este viernes se inaugura esta exposición del artista Alejandro Tosco. La muestra se compone de unas 40 obras con diversas técnicas (acrílicos, óleos y mixtas) sobre papel, madera, lienzo y cartón en diferentes formatos.

Lugar: Museo de Bellas Artes

Horario: 20.00

Precio: entrada libre hasta completar aforo

‘Miradas transversales...’

La muestra Miradas transversales. UnaIMG_3860aproximación desde la Academia, en la que participan 19 artistas, acoge 21 obras entre pinturas, esculturas, maquetas de proyectos arquitectónicos y un dibujo. Se podrá visitar hasta el 31 de julio. En esta exposición participan 17 académicos y se ha montado la escultura de María Belén Morales que formó parte de esta entidad desde 1997 hasta su fallecimiento el año pasado. También aparece la arquitecta Evelyn Alonso, autora de la maqueta para un hotel en Gambia junto a José Antonio Sosa.

Lugar: sala 3 de la Real Academia de las Bellas Artes

Horario: lunes-viernes, de 11.00-13.00; miércoles y jueves, también 17.00-19.00

Precio: entrada libre

‘Las frases que nunca escribiré… Colección Los Bragales’

TEA presenta esta exposición, que ofrece una selección de obras de la Colección de Jaime Sordo, quien en la década de los ochenta inició su actividad como coleccionista de arte, impulsando la creación de la Asociación de Coleccionistas 9915, que actualmente preside, y estableciendo distintos acuerdos de colaboración con museos. La muestra, que cuenta con el patrocinio de JTI, se podrá visitar en ese espacio hasta el 17 de septiembre.

Lugar: TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: siete euros

‘Imaginario al andar’

TEA presenta esta exposición de Juan José Valencia y Lena Peñate Spicer. La muestra ofrece una poética de la mirada en localizaciones situadas en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. Podrá visitarse hasta el 23 de julio.

Lugar: TEA (Espacio Puente)

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada libre

‘The witch and the bitch’

TEA presenta hasta el 3 de septiembre una nueva exposición en Área 60, The witch and the bitch, de Mariokissme y Mariana Echeverri y comisariada por Raisa Maudit.

Lugar: TEA

Horario: martes-domingo, 10.00-20.00

Precio: entrada libre

‘Aves rapaces de Canarias’

El Museo de la Naturaleza y el Hombre alberga hasta el 2 de julio la exposición itinerante Aves rapaces de Canarias, que enseña al público aves tan emblemáticas como el guirre, el águila pescadora o el halcón de eleonora. La exposición y el libro incluyen fotografías de vuelos, cortejos y ataques, mostrando a las aves en interacción con su entorno: bosques, acantilados y, en ocasiones, los islotes más aislados de Canarias. La muestra, realizada por Ediciones Turquesa, está acompañada por textos de expertos en ornitología.

Lugar: Museo de la Naturaleza y el Hombre

Horario: horario habitual del museo