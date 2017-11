Los propietarios del local de la discoteca de Adeje tienen un mes de plazo para certificar la estabilidad de la estructura

El Ayuntamiento de Adeje ha requerido a la comunidad de propietarios del centro comercial Playa Shop, donde se encuentra la discoteca que este domingo sufrió un derrumbe, para que certifique en el plazo de un mes la estabilidad estructural del edificio.



Esta es una de las disposiciones del decreto de orden de cese de actividad, cierre y desalojo de los locales situados en la avenida Rafael Puig próximos al Playa Shop, donde se sitúa la discoteca Butterfly, en la que resultaron heridas 40 personas tras ceder el suelo por un derrumbe parcial.



En el decreto, al que ha tenido acceso Efe, se ordena el cese de actividad, cierre y desalojo inmediato del Playa Shop y de los centros comerciales adyacentes Bora Bora, Salytien y Ocean Center.



En caso de verificarse que se incumple esta medida, el ayuntamiento procederá al precinto de los establecimientos que no respeten dicha orden.



El consistorio también procederá a adoptar las medidas de aseguramiento que garanticen la estabilidad de la estructura afectada en el centro Playa Shop, a cuyos propietarios requiere que aporten al Ayuntamiento un certificado de estabilidad estructural emitido por un técnico competente o una entidad acreditada en patología edificatoria.



Advierte de que en el caso de no aportar el certificado, el Ayuntamiento lo encargará a costa del interesado.



Añade que si los propietarios de Playa Shop desobedecen dicha orden, pueden incurrir en un delito de desobediencia a la autoridad previsto en el Código Penal, y que en tal caso se procedería a formular la correspondiente denuncia ante el juzgado.



El Ayuntamiento indica que además traslada esta resolución a la Jefatura del Cuerpo de la Policía Local para su cumplimiento y que realicen un seguimiento de las instalaciones sobre las que se ha ordenado el cese de actividad y desalojo y que, en caso de que se quebrante, se proceda a su precinto.

"Afectados emocional y económicamente"

La discoteca de Tenerife en la que resultaron heridas 40 personas está situada en el centro comercial Playa Shop y no en el Salytien, cuyos responsables se encuentran "afectados emocional y económicamente" por el incidente y por el cierre ordenado por el Ayuntamiento de Adeje.



Agustín Díaz, vicepresidente de la comunidad de propietarios del Salytien, ha reconocido que se encuentran "afectados emocional y económicamente" y asegura que en los 35 años que tiene este centro comercial no se ha registrado jamás incidente alguno "porque se cumplen las normas", y precisó que tiene un patio de separación con el Playa Shop, con el que linda.



Díaz criticó que el alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga, haya decretado en rueda de prensa el cierre cautelar de cuatro unidades urbanísticas, pues puntualizó que son "centros comerciales pero no están identificados", ya que el Salytien es el único que "tiene nombre".



Afirmó que el Playa Shop, donde estaba situada la discoteca Butterfy, cuyo suelo cedió de madrugada, es "como una jungla" y estuvo precintado hace unos cinco meses por no cumplir el acceso para minusválidos. Fue reabierto tras instalar una rampa.



Agustín Díaz aseveró además que ha pedido al Cabildo de Tenerife y al Ayuntamiento que se promueva la uniformidad de las fachadas de la zona dentro del plan turístico Costa Adeje, y lamentó el desinterés del resto de centros comerciales por este asunto.