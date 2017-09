El derribo del mamotreto, éxito de los movimientos sociales

“La única lucha que se pierde

es la que se abandona”

Ernesto Guevara de la Serna, el Che

Y la Plataforma por el Derribo del Mamotreto y contra la Corrupción nunca la abandonó, a pesar de los agoreros -que eran unos cuantos- empeñados en hacernos creer que no se conseguiría. Esto es así porque el mamotreto no ha sido una infamia urbanística aislada, sino un ejemplo más del maridaje político-económico que durante casi 40 años ha sido la pauta de gobierno en la capital tinerfeña. Es un símbolo de la especulación urbanística y de la corrupción política, que ha sido la marca oficial, no solo de nuestra ciudad, sino de toda la isla de Tenerife, y nos atrevemos a decir que de toda Canarias.

La ejecución de la sentencia firme de derribo del mamotreto, en la que se obliga a los condenados a sufragar los gastos de demolición y donde aún está por ver si se podrá exigir responsabilidad patrimonial para que paguen también el monto total de la obra ilegal, que ronda los 10 millones de euros, junto a la ejemplarizante y argumentada sentencia del caso Las Teresitas, debió ser la constatación de que el alcalde y los suyos serían los primeros ciudadanos de Santa Cruz en considerar los hechos más relevantes que ha tenido la lucha contra la corrupción en nuestra ciudad, así como la nueva oportunidad para condenar la aciaga herencia zeroliana y distanciarse claramente de ella.

Sin embargo, la manifiesta obsesión de José Manuel Bermúdez por defender los intereses de la oligarquía caciquil tinerfeña lo ha llevado a seguir los pasos de su antecesor en el cargo. Esa incapacidad para romper lazos con los verdaderos amos de la ciudad nos confirmaba, una y otra vez, que en su pensamiento ni en el del actual grupo de gobierno municipal ha estado nunca la ejecución de la sentencia. Todo lo contrario, pues es público y notorio que, mientras dilataban y obstaculizaban todo lo posible su cumplimiento, han estado a la caza y captura del informe en el que soportar su descarado sabotaje de ella, en una operación que ha colocado al alcalde Bermúdez al borde del delito de prevaricación, al que tanto se refería para intentar justificar sus maniobras.

Finalmente, la presión popular, la coordinada y efectiva acción política de los grupos municipales de Izquierda Unida, Sí Se Puede y PSOE, junto a la contundencia del Estado de derecho, acabo por laminar la resistencia numantina del alcalde a mantener el ilegal edificio en pie.

Queremos pensar que el derribo del mamotreto representa el éxito del pueblo organizado en su pertinaz lucha contra la corrupción que campea en nuestro municipio. Deseamos con todas nuestras fuerzas que este hito en la lucha contra la corrupción sea el comienzo de una etapa de regeneración democrática en la que se hace imprescindible establecer un contrato ético entre la ciudadanía y sus representantes que rompa la connivencia mafiosa entre política y dinero, donde las ciudadanas y ciudadanos tengamos voz sobre los asuntos que nos afectan y donde los gobernantes manden obedeciendo a la ciudadanía. Queremos una ciudad solidaria, donde los poderes públicos hagan frente a la pobreza, el desempleo, la discriminación, la exclusión social y la defensa de lo público.

Desde la Plataforma por el Derribo del Mamotreto y contra la Corrupción felicitamos a todo el pueblo de Tenerife por este éxito sin precedentes de los movimientos populares. Son días de alegría para la gente de nuestra plataforma y son días de esperanza para todas las personas que luchan por la justicia social, los derechos humanos, la igualdad, la defensa de nuestra tierra y nuestra gente…