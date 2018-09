Narvay Quintero solicita a la Unión Europa que diferencie el etiquetado de productos ecológicos de terceros países

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, ha solicitado a la Unión Europea que impida poner el mismo etiquetado a los productores ecológicos de terceros países que a los propios porque los requisitos que exige no son los mismos.

“Nosotros estamos haciendo un esfuerzo para que ese etiquetado cumpla con todas las normas exigidas por la Unión Europea, porque es la región del mundo que más garantías da al consumidor, pero tienen una doble vara de medir en el etiquetado ecológico”, ha explicado Quintero en comisión parlamentaria.

“El etiquetado ecológico es igual que el que nos exigen a nosotros, pero no cumplen las mismas garantías de respeto al medio ambiente, al suelo, utilización de productos fitosanitarios”, por ello solicita a Europa “que no se permita poner etiquetado ecológico en productos de terceros países que no cumplen con las mismas condiciones que pone Europa o poner un etiquetado diferenciado que el consumidor pueda distinguir lo ecológico con las garantías europeas o lo ecológico con las garantías de terceros países”.

Durante su comparecencia a petición de la diputada del Partido Popular Cristina Tavío, Quintero recordó, como ya hiciera durante el acto de presentación del V Foro de Agroecología y Biodiversidad de Canarias que tendrá lugar del 27 al 29 de septiembre en El Hierro, que la agricultura ecológica en Canarias ha alcanzado las 7.000 hectáreas, lo que supone un aumento del 5% desde 2013.

También ha vuelto ha vuelto a ofrecer las cifras de los operadores dedicados a esa modalidad agrícola, que son 1.208, un 34,5% más que hace cinco años. Quintero señaló que la cantidad de fondos europeos y propios para la agricultura ecológica se situaba en 1,5 millones de euros, pero la Consejería lo ha aumentado en dos millones más, hasta 3,5 millones, para garantizar que todos los productores reciban las ayudas, incluidos los pequeños productores.

Las ayudas incluyen no solo a la producción ecológica destinada a consumo humano, sino también al grano y forraje para alimentación animal.

Otra de las medidas de apoyo a la producción ecológica se refiere a la reducción de tasas y trámites, hasta el punto de que en el proyecto de ley de calidad agroalimentaria, que a partir de la próxima semana estará en trámite parlamentario, se han suprimido todas las tasas y trabas burocráticas para agricultores y ganaderos ecológicos.

Narvay Quintero destacó también el programa de "ecocomedores" escolares, en el que colaboran los sectores educativo, sanitario y agrario y que por el que se han interesado otras comunidades autónomas para aplicarlo, entre ellas Madrid, Navarra, País Vasco, Comunidad Valenciana y Cataluña.

Actualmente, 10.700 niños de 54 centros escolares participan en el programa de "ecocomedores", junto a 102 agricultores.