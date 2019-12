Elena Mateo: "Creo que el CD Tenerife es un equipo que está destinado a volver a Primera División"

Elena Mateo, concejala de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife es una birria declarada. Aficionada y abonada al club blanquiazul, cree que "ningún aficionado podrá decir que está súper contento con los resultados y el estado del Tete en la tabla".

Ante la situación que atraviesa el representativo, Mateo apunta que "todos queremos que haya cambios de entrenadores u otro tipo de cambios que funcionen y sirvan para que el equipo se levante y vaya hacia arriba, que organice bien el juego, y que la competición no se haga tan cuesta arriba como se está haciendo".

"Como aficionada y abonada al club lo que no me gusta es ver malos resultados, verlo perder, o empatar y no remontar", añade. Para Elena Mateo, el CD Tenerife "es un equipo que está destinado a volver a Primera División", que ha de aspirar a ser "el equipo referente de Canarias en la categoría".

Aún así, la concejala del consistorio santacrucero es realista y comenta que, respecto a esa realidad, "ahora lo tenemos complicado por el estado del club y sus resultados". Asimismo, es crítica con la situación que se está dando en la parte ejecutiva del representativo: "Me gustaría que todas las conversaciones y discusiones en torno al Tenerife se dirigieran a remar y a ayudar todos juntos a que el equipo obtenga mejores resultados", a la vez que afirma que "la afición está entregadísima a eso".

Elena Mateo no reniega de la complicada coyuntura del CD Tenerife: "No es una situación fácil, porque también como aficionados podemos llegar a entristecernos, a cansarnos o incluso a decepcionarnos con la dinámica del equipo, y precisamente eso es lo que no debería ocurrir, pues somos un jugador más en el campo, aunque no se nos vea".

Desde su perspectiva de aficionada, alude a la tónica de "que el equipo se pierda en otro tipo de discusiones o debates diferentes a los de la obtención de buenos resultados y siga sumando puntos en la tabla hace que al final el debate entre por unos derroteros y unas dispersiones que creo que no son de gran seguimiento, sino que más bien lo que preocupa ahora mismo a la afición son otras cosas".