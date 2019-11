El Herbalife Gran Canaria asalta La Fonteta

El Herbalife Gran Canaria vuelve a la senda del triunfo al asaltar La Fonteta. El conjunto dirigido por Fotis Katsikaris se apuntó la victoria en un encuentro que se decidió en la prórroga (86-88). Todo ello, después de que dos tiros libres de Omar Cook llevaran el partido al tiempo extra (71-71).

l encuentro arrancó con un ágil intercambio de triples con Vives alimentando el casillero de los locales y Cook y Okoyen haciendo lo mismo en el visitante. La puntería exterior hizo que lucieran poco las defensas y mantuvo el marcador igualado.



La entrada en la pista de Ndour y Bourousis trasladó el foco del partido a las zonas pero el equilibrio no se alteró pues ambos aportaron casi por igual (23-20, m.10).



El cambio de cuarto, y la entrada de las segundas unidades, descontroló el partido por completo y lo que se intercambiaron entonces fueron errores. En ese contexto, dos acciones de Mike Tobey, alimentado por un valiente pero precipitado Colom, dieron la iniciativa a los locales (30-20, m.24).



Pero cuando peor lo tenía el Gran Canaria, tres triples le permitieron llegar vivo al descanso pero la sensación es que el Valencia tenia el partido donde quería y más aún cuando inauguró el tercer cuarto con dos triples seguidos.



Sólo Cook con dos nuevos triples mantuvo el tipo en el Herbalife y Katsikaris tuvo que recurrir a Bourousis para tratar de que no se le fuera el partido.



Cuando peor estaba el equipo, con el Valencia gustándose, un triple suyo despertó al Gran Canaria y una canasta suya bajo el aro en los últimos segundos del tercer cuarto le dio vida (65-57, m.30).



El arranque del último cuarto mantuvo esa inercia y jugando con Radicevic a los mandos alrededor de Bourousis y con Paulí como brillante ejecutor el Gran Canaria se benefició del parón de los locales para ajustar al máximo el encuentro (67-67, m.34).



Tuvo dos opciones de ponerse por delante el Gran Canaria pero no acertó y el Valencia contestó con un triple de Doornekamp. En la siguiente, Bourousis, que había rozado la falta en dos acciones defensivas, cometió una dudosa falta en ataque y por protestar le cayó una técnica, que era su quinta falta.



Parecía que de nuevo el Valencia tenía el partido donde quería pero de nuevo apareció Cook para rescatar a su equipo y al Valencia, a los jugadores y al público, le desconcertaron los cambios de balonmano de Jaume Ponsarnau.



Cook con dos tiros libres empató, Colom se comió la última opción y llevó el choque a la prórroga. Un triple del estadounidense puso por delante al Gran Canaria y la iniciativa ya fue suya, del Herbalife y de Cook, consciente el Valencia de que había tirado sus opciones de ganar un choque que cayó, al final con justicia, del lado visitante.



VALENCIA BASKET (86) (23+20+22+6+16): Vives (11), Loyd (17), Doornekamp (3), Labeyrie (7), Dubljevic (5) -cinco titular- Colom (3), Marinkovic (-), Ndour (6), Abalde (5), Tobey (4), Motum (11) y San Emeterio (14).



HERBALIFE GRAN CANARIA (8) (20+17+20+14+17): Cook (24), Okoye (8), Harper (-), Shurna (8), Costelo (11) -cinco titular- Bourousis (14), Beirán (6), Burjanadze (6), Paulí (11), Radicevic (-).



ÁRBITROS: Pérez Pizarro, Bultó y Alcaraz. Eliminaron por faltas personales a los locales y a los visitantes Bourousis (m.36).



INCIDENCIAS: partido correspondiente a la séptima jornada de la fase regular de la Liga Endesa disputado en el pabellón de la Fuente de San Luis ante 7.034 espectadores.