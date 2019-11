Pepe Mel espera que la UD Las Palmas demuestre "personalidad" en Anduva

El entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas, Pepe Mel, ha pedido a sus jugadores que tengan "personalidad" en el partido que les enfrentará el próximo domingo en Anduva con el CD Mirandés, como hicieron en su día ante un rival similar como la Ponferradina, al que derrotaron por 0-2.



El técnico amarillo cree que tendrán que adaptarse al "ritmo elevado" que propondrá el conjunto burgalés, con especial atención a sus "centros laterales y segundas jugadas", pero cuando los isleños tengan el balón, tratarán de imponer su fútbol.



"Espero un partido muy intenso, el Mirandés en su casa propone juego muy directo, y si nos adaptamos al ritmo desde el inicio, lo vamos a pasar mal, pero tenemos la lección aprendida de partidos similares, como en Ponferrada", he explicado Mel en rueda de prensa.



El entrenador de la Unión Deportiva ha confirmado que Pedri ha llegado en buenas condiciones del Mundial sub'17, y ha insinuado que el talentoso atacante será titular porque es un jugador en el que confía y les ha dado "mucho".



También ha recordado que tendrán que comprobar el estado del campo del Mirandés por las condiciones meteorológicas, pero en cualquier caso ha dicho a sus jugadores que no quiere excusas.



"Si nieva, si hace frío, si salimos de viaje mañana a las 5.30 que tampoco ayuda... No me valen las excusas, seremos once contra once y noventa minutos en los que estoy seguro de que vamos a competir y dar la cara", ha dicho.



Por otra parte, Mel ha recordado que uno de los condicionantes para hacer la alineación del domingo será cumplir la normativa de tener sobre el campo como mínimo a siete profesionales, cuando en la convocatoria de dieciocho ha incluido a seis jugadores con ficha del filial, el máximo permitido.



En cuanto a la larga lista de bajas, Mel confía en recuperar para inmediatos partidos a Álvaro Lemos, Benito Ramírez y Jonathan Viera, y entre los lesionados de larga duración su previsión es disponer del delantero argentino Sergio Araujo para comienzos de enero, porque Rubén Castro y el portero Raúl Fernández "van a tardar más".