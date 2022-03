Pedri González vuelve a 'la Roja'

Pedri González es uno de los jugadores de moda del fútbol español y ha vuelto recibir la llamada de 'la Roja'. Junto a él estará presente también el grancanario Yeremi Pino, quien sigue contando para el seleccionador Luis Enrique.

Pedri brilla en Turín con el Golden Boy

El combinado nacional, clasificado como primero del Grupo B para la Copa del Mundo, disputará durante este mes de marzo los primeros encuentros del año; dos choques de carácter amistoso ante Albania (26 de marzo) e Islandia (29 de marzo). Los encuentros se llevarán a cabo en el RCDE Stadium y Riazor.

Esta primera concentración del año supondrá, además, la vuelta del equipo de todos a Barcelona, ciudad en la que no juega desde hace 18 años, y A Coruña, escenario al que regresa tras 13 temporadas.

Pedri no juega con la selección española desde el pasado mes de julio en la Eurocopa del 2021. Su último partido fue en la semifinal frente a Italia en Wembley, con derrota española en la tanda de penaltis.

Pedri no ha participado en las tres últimas ventanas del 2021 por distintos motivos. No pudo estar en septiembre, en la fase de clasificación para el Mundial del 2022, por descanso después de haber participado en los Juegos Olímpicos, mientras que en octubre -Final Four de la UEFA Nations League- y noviembre, cierre del pase para la Copa del Mundo, estaba lesionado.

Lista de convocados de España

Porteros: Unai Simón, Robert Sánchez y David Raya

Defensa: Marcos Alonso, Jordi Alba, Laporte, Pau Torres, Eric García, Diego Llorente y Carvajal.

Centrocampistas: Rodrigo, Koke, Pedri, Marcos Llorente, Gavi, Carlos Soler.

Delanteros: Dani Olmo, Sarabia, Morata, RdT, Ferran Torres y Yeremi Pino.